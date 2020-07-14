【セレクトセール当歳速報】父ドゥラメンテの牝馬に９０００万円　母ソーメニーウェイズは米Ｇ１馬

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催 一般社団法人日本競走馬協会）の当歳馬セールが７月１４日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。上場番号３３１～３４０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

３３１

チャームドヴェールの２０２０ 牡 鹿 ２／１９ モーリス チャームドヴェール ネオユニヴァース ノーザンファーム ノーザンファーム ３９００万円 サラブレッドクラブＣＨＳ

３３２ 欠場

３３３

オールフラッグズフライングの２０２０ 牡 鹿 ３／２６ Ｂｌａｍｅ オールフラッグズフライング Ｗａｒ Ｆｒｏｎｔ （有）飛野牧場 （有）飛野牧場 １５００万円 蓑島 竜一氏

３３４

マラコスタムブラダの２０２０ 牡 鹿 ３／１０ キタサンブラック マラコスタムブラダ Ｌｉｚａｒｄ Ｉｓｌａｎｄ ノーザンファーム ノーザンファーム １億９０００万円 麻布商事

３３５

エアティアーモの２０２０ めす 栗 ３／１４ アジアエクスプレス エアティアーモ ロージズインメイ 社台ファーム（共有代表） 社台ファーム ２３００万円 梅澤 明氏

３３６

レッドラフィーネの２０２０ 牡 芦 ３／２０ バゴ レッドラフィーネ ハービンジャー （有）静内白井牧場 （有）静内白井牧場 ３０００万円 犬塚 悠治郎氏

３３７

ソーメニーウェイズの２０２０ めす 黒鹿 １／２２ ドゥラメンテ ソーメニーウェイズ Ｓｉｇｈｔｓｅｅｉｎｇ ノーザンファーム ノーザンファーム ９０００万円 Ｙ’ｓ ｃｏｎｓｉｇｎｍｅｎｔ ｓａｌｅｓ

３３８

ダノンエレガントの２０２０ 牡 黒鹿 ２／２２ キズナ ダノンエレガント ブライアンズタイム （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 ３５００万円 有限会社 ウエストヒルズ

３３９

スカイランダーガールの２０２０ めす 鹿 ３／４ サトノダイヤモンド スカイランダーガール Ｓｔｒｏｌｌ （有）下河辺牧場 （有）下河辺牧場 ２３００万円 廣崎利洋ＨＤ（株）

３４０

カデナダムールの２０２０ 牡 鹿 ３／１９ エピファネイア カデナダムール ディープインパクト ノーザンファーム ノーザンファーム １億２０００万円 野田 みづき氏