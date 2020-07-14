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【セレクトセール当歳速報】父ドゥラメンテの牝馬に９０００万円　母ソーメニーウェイズは米Ｇ１馬

スポーツ報知
# 競馬

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催　一般社団法人日本競走馬協会）の当歳馬セールが７月１４日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。上場番号３３１～３４０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

３３１　

　チャームドヴェールの２０２０　牡　鹿　２／１９　モーリス　チャームドヴェール　ネオユニヴァース　ノーザンファーム　ノーザンファーム　３９００万円　サラブレッドクラブＣＨＳ

３３２　　　欠場　　　　　　　　　　　　　　　　　

３３３　

　オールフラッグズフライングの２０２０　牡　鹿　３／２６　Ｂｌａｍｅ　オールフラッグズフライング　Ｗａｒ　Ｆｒｏｎｔ　（有）飛野牧場　（有）飛野牧場　１５００万円　蓑島　竜一氏

３３４　

　マラコスタムブラダの２０２０　牡　鹿　３／１０　キタサンブラック　マラコスタムブラダ　Ｌｉｚａｒｄ　Ｉｓｌａｎｄ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　１億９０００万円　麻布商事

３３５　

　エアティアーモの２０２０　めす　栗　３／１４　アジアエクスプレス　エアティアーモ　ロージズインメイ　社台ファーム（共有代表）　社台ファーム　２３００万円　梅澤　明氏

３３６　

　レッドラフィーネの２０２０　牡　芦　３／２０　バゴ　レッドラフィーネ　ハービンジャー　（有）静内白井牧場　（有）静内白井牧場　３０００万円　犬塚　悠治郎氏

３３７　

　ソーメニーウェイズの２０２０　めす　黒鹿　１／２２　ドゥラメンテ　ソーメニーウェイズ　Ｓｉｇｈｔｓｅｅｉｎｇ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　９０００万円　Ｙ’ｓ　ｃｏｎｓｉｇｎｍｅｎｔ　ｓａｌｅｓ

３３８　

　ダノンエレガントの２０２０　牡　黒鹿　２／２２　キズナ　ダノンエレガント　ブライアンズタイム　（有）千代田牧場　（有）千代田牧場　３５００万円　有限会社　ウエストヒルズ

３３９　

　スカイランダーガールの２０２０　めす　鹿　３／４　サトノダイヤモンド　スカイランダーガール　Ｓｔｒｏｌｌ　（有）下河辺牧場　（有）下河辺牧場　２３００万円　廣崎利洋ＨＤ（株）

３４０　

　カデナダムールの２０２０　牡　鹿　３／１９　エピファネイア　カデナダムール　ディープインパクト　ノーザンファーム　ノーザンファーム　１億２０００万円　野田　みづき氏

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