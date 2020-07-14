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【セレクトセール当歳速報】ハーツクライ産駒の牡馬に５０００万円　半兄は重賞２勝メイショウテッコン

スポーツ報知
# 競馬

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催　一般社団法人日本競走馬協会）の当歳馬セールが７月１４日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。上場番号３２２～３３０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

３２１　　　欠場

３２２　

　エーシンベロシティの２０２０　牡　鹿　２／１６　ハーツクライ　エーシンベロシティ　Ｌｅｍｏｎ　Ｄｒｏｐ　Ｋｉｄ　下屋敷牧場　下屋敷牧場　５０００万円　尾上　松寿氏

３２３　

　ウェルアウェイの２０２０　めす　鹿　３／２　Ｓａｘｏｎ　Ｗａｒｒｉｏｒ　ウェルアウェイ　Ｍｏｎｓｕｎ　（有）谷川牧場　（有）谷川牧場　４１００万円　宮崎　俊也氏

３２４　

　シーズオールエルティッシュの２０２０　牡　鹿　１／２７　リアルスティール　シーズオールエルティッシュ　Ｅｌｔｉｓｈ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　７０００万円　江馬　由将氏

３２５　

　ラグプリンセスの２０２０　牡　栗　３／２１　ダイワメジャー　ラグプリンセス　Ｕｎｉｏｎ　Ｒａｇｓ　社台ファーム　社台ファーム　１６００万円　山本　雅道氏

３２６　

　アドアードの２０２０　めす　栗　３／２７　ジャスタウェイ　アドアード　Ｇａｌｉｌｅｏ　（株）オリオンファーム　（株）オリオンファーム　９００万円　村上　卓史氏

３２７　

　アースサウンドの２０２０　牡　黒鹿　１／２３　エピファネイア　アースサウンド　Ｙｅｓ　Ｉｔ’ｓ　Ｔｒｕｅ　恵比寿興業（株）那須野牧場　（株）ハシモトファーム　１９００万円　ノーザンファーム

３２８　

　スネガエクスプレスの２０２０　めす　鹿　２／２２　シルバーステート　スネガエクスプレス　ウォーエンブレム　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　２１００万円　長谷川　守正氏

３２９　

　レッドオーラムの２０２０　牡　鹿　３／１６　ルーラーシップ　レッドオーラム　ダイワメジャー　社台ファーム　社台ファーム　３８００万円　田中　成奉氏

３３０　

　エルパンドールの２０２０　牡　鹿　２／１５　ロードカナロア　エルパンドール　ネオユニヴァース　（有）杵臼牧場　（有）杵臼牧場　２６００万円　（株）サラブレッドクラブライオン

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