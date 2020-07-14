【セレクトセール当歳速報】ハーツクライ産駒の牡馬に５０００万円　半兄は重賞２勝メイショウテッコン

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催 一般社団法人日本競走馬協会）の当歳馬セールが７月１４日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。上場番号３２２～３３０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

３２１ 欠場

３２２

エーシンベロシティの２０２０ 牡 鹿 ２／１６ ハーツクライ エーシンベロシティ Ｌｅｍｏｎ Ｄｒｏｐ Ｋｉｄ 下屋敷牧場 下屋敷牧場 ５０００万円 尾上 松寿氏

３２３

ウェルアウェイの２０２０ めす 鹿 ３／２ Ｓａｘｏｎ Ｗａｒｒｉｏｒ ウェルアウェイ Ｍｏｎｓｕｎ （有）谷川牧場 （有）谷川牧場 ４１００万円 宮崎 俊也氏

３２４

シーズオールエルティッシュの２０２０ 牡 鹿 １／２７ リアルスティール シーズオールエルティッシュ Ｅｌｔｉｓｈ ノーザンファーム ノーザンファーム ７０００万円 江馬 由将氏

３２５

ラグプリンセスの２０２０ 牡 栗 ３／２１ ダイワメジャー ラグプリンセス Ｕｎｉｏｎ Ｒａｇｓ 社台ファーム 社台ファーム １６００万円 山本 雅道氏

３２６

アドアードの２０２０ めす 栗 ３／２７ ジャスタウェイ アドアード Ｇａｌｉｌｅｏ （株）オリオンファーム （株）オリオンファーム ９００万円 村上 卓史氏

３２７

アースサウンドの２０２０ 牡 黒鹿 １／２３ エピファネイア アースサウンド Ｙｅｓ Ｉｔ’ｓ Ｔｒｕｅ 恵比寿興業（株）那須野牧場 （株）ハシモトファーム １９００万円 ノーザンファーム

３２８

スネガエクスプレスの２０２０ めす 鹿 ２／２２ シルバーステート スネガエクスプレス ウォーエンブレム （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム ２１００万円 長谷川 守正氏

３２９

レッドオーラムの２０２０ 牡 鹿 ３／１６ ルーラーシップ レッドオーラム ダイワメジャー 社台ファーム 社台ファーム ３８００万円 田中 成奉氏

３３０

エルパンドールの２０２０ 牡 鹿 ２／１５ ロードカナロア エルパンドール ネオユニヴァース （有）杵臼牧場 （有）杵臼牧場 ２６００万円 （株）サラブレッドクラブライオン