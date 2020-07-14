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【セレクトセール当歳速報】ドレフォン産駒の牝馬は３０００万円　近親にアーモンドアイ

スポーツ報知
# 競馬

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催　一般社団法人日本競走馬協会）の当歳馬セールが７月１４日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。上場番号３１１～３２０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

３１１　

　メイクヒストリーの２０２０　牡　鹿　４／６　ビッグアーサー　メイクヒストリー　サンデーサイレンス　（有）千代田牧場　（有）千代田牧場　１５００万円　島川　隆哉氏

３１２　

　オープンユアアイズの２０２０　牡　鹿　３／１２　キンシャサノキセキ　オープンユアアイズ　ヴィクトワールピサ　社台ファーム　社台ファーム　１３００万円　サラブレッドクラブＣＨＳ

３１３　

　アルギュロスの２０２０　めす　黒鹿　１／２４　ルーラーシップ　アルギュロス　マンハッタンカフェ　ノーザンファーム　ノーザンファーム　２５００万円　亀井　哲也氏

３１４　

　ヴィーヴィーグッドナイトの２０２０　牡　栗　３／１６　ハーツクライ　ヴィーヴィーグッドナイト　Ｍｉｄｎｉｇｈｔ　Ｌｕｔｅ　（有）高昭牧場　（有）高昭牧場　３８００万円　（有）湘南

３１５　

　マサノミネルバの２０２０　めす　鹿　２／１７　レッドファルクス　マサノミネルバ　ラムタラ　社台ファーム　社台ファーム　１７００万円　会田　浩史氏

３１６　

　ファイナルスコアの２０２０　牡　鹿　２／５　ロードカナロア　ファイナルスコア　Ｄｙｌａｎ　Ｔｈｏｍａｓ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　２億円　大塚　亮一氏

３１７　

　モンプティクールの２０２０　めす　鹿　１／１９　ドゥラメンテ　モンプティクール　クロフネ　（株）ハシモトファーム　（株）ハシモトファーム　主取り（１５００万円）

３１８　

　ピュアーフレームの２０２０　牡　鹿　２／２６　ハービンジャー　ピュアーフレーム　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｄｅｐｕｔｙ　社台ファーム（共有代表）　社台ファーム　３２００万円　金子真人ホールディングス（株）

３１９

　（欠場）　

３２０　

　ピュクシスの２０２０　めす　黒鹿　２／１２　ドレフォン　ピュクシス　シンボリクリスエス　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファーム　３０００万円　（有）エクリプスマネージメント

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