【セレクトセール当歳速報】ドレフォン産駒の牝馬は３０００万円　近親にアーモンドアイ

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催 一般社団法人日本競走馬協会）の当歳馬セールが７月１４日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。上場番号３１１～３２０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

３１１

メイクヒストリーの２０２０ 牡 鹿 ４／６ ビッグアーサー メイクヒストリー サンデーサイレンス （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 １５００万円 島川 隆哉氏

３１２

オープンユアアイズの２０２０ 牡 鹿 ３／１２ キンシャサノキセキ オープンユアアイズ ヴィクトワールピサ 社台ファーム 社台ファーム １３００万円 サラブレッドクラブＣＨＳ

３１３

アルギュロスの２０２０ めす 黒鹿 １／２４ ルーラーシップ アルギュロス マンハッタンカフェ ノーザンファーム ノーザンファーム ２５００万円 亀井 哲也氏

３１４

ヴィーヴィーグッドナイトの２０２０ 牡 栗 ３／１６ ハーツクライ ヴィーヴィーグッドナイト Ｍｉｄｎｉｇｈｔ Ｌｕｔｅ （有）高昭牧場 （有）高昭牧場 ３８００万円 （有）湘南

３１５

マサノミネルバの２０２０ めす 鹿 ２／１７ レッドファルクス マサノミネルバ ラムタラ 社台ファーム 社台ファーム １７００万円 会田 浩史氏

３１６

ファイナルスコアの２０２０ 牡 鹿 ２／５ ロードカナロア ファイナルスコア Ｄｙｌａｎ Ｔｈｏｍａｓ （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム ２億円 大塚 亮一氏

３１７

モンプティクールの２０２０ めす 鹿 １／１９ ドゥラメンテ モンプティクール クロフネ （株）ハシモトファーム （株）ハシモトファーム 主取り（１５００万円）

３１８

ピュアーフレームの２０２０ 牡 鹿 ２／２６ ハービンジャー ピュアーフレーム Ｓｉｌｖｅｒ Ｄｅｐｕｔｙ 社台ファーム（共有代表） 社台ファーム ３２００万円 金子真人ホールディングス（株）

３１９

（欠場）

３２０

ピュクシスの２０２０ めす 黒鹿 ２／１２ ドレフォン ピュクシス シンボリクリスエス （有）ノーザンレーシング ノーザンファーム ３０００万円 （有）エクリプスマネージメント