【セレクトセール１歳速報】母は３冠牝馬ジェンティルドンナの全妹ベルダム　ルーラーシップ産駒の牝馬は４９００万円

１億５００万円で落札されたジョイフルビクトリーの２０１９

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催 一般社団法人日本競走馬協会）が７月１３日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで開幕した。１３日は１歳馬セールが行われた。上場番号１４１～１５０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

１４１ フローラルカーヴの２０１９ めす 栗 ２／２５ ハービンジャー フローラルカーヴ アグネスタキオン 社台ファーム 社台ファーム 主取り（１２００万円）

１４２ セットプレイの２０１９ めす 黒鹿 ２／１５ キタサンブラック セットプレイ Ｖａｎ Ｎｉｓｔｅｌｒｏｏｙ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ ３８００万円 （同）ＤＭＭ．ｃｏｍ

１４３ エイシンテンダーの２０１９ 牡 黒鹿 ４／１５ エピファネイア エイシンテンダー エイシンサンディ （株）栄進堂 栄進牧場 １６００万円 望月 雅博氏

１４４ ルージュクールの２０１９ 牡 黒鹿 ２／２３ リオンディーズ ルージュクール Ｒｅｄｏｕｔｅ’ｓ Ｃｈｏｉｃｅ （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ ４１００万円 住谷 幾久子氏

１４５ 欠場

１４６ ワンダーレディアンエルの２０１９ 牡 黒鹿 ４／１８ ブラックタイド ワンダーレディアンエル Ｒｅａｌ Ｑｕｉｅｔ （有）北洋牧場（共有代表） Ｔ‐Ｈｏｒｓｅ Ｒａｎｃｈ ９００万円 共田 義夫氏

１４７ ジョイフルビクトリーの２０１９ 牡 芦 ４／２ Ｋｉｔｔｅｎ’ｓ Ｊｏｙ ジョイフルビクトリー Ｔａｐｉｔ 社台ファーム 社台ファーム １億５００万円 （株）ダノックス

１４８ ベルダムの２０１９ めす 鹿 １／３０ ルーラーシップ ベルダム ディープインパクト （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ ４９００万円 福盛 訓之氏

１４９ ネックレスの２０１９ めす 栗 ３／１６ キングカメハメハ ネックレス Ｄａｒｓｈａａｎ （株）チャンピオンズファーム （株）チャンピオンズファーム ２０００万円 山住 勲氏

１５０ クラウンプリンセスの２０１９ めす 鹿 ５／１０ ロードカナロア クラウンプリンセス スペシャルウィーク 社台ファーム 社台ファーム ２３００万円 （株）サラブレッドクラブライオン