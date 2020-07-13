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【セレクトセール１歳速報】母は３冠牝馬ジェンティルドンナの全妹ベルダム　ルーラーシップ産駒の牝馬は４９００万円

スポーツ報知
# 競馬
１億５００万円で落札されたジョイフルビクトリーの２０１９
１億５００万円で落札されたジョイフルビクトリーの２０１９

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催　一般社団法人日本競走馬協会）が７月１３日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで開幕した。１３日は１歳馬セールが行われた。上場番号１４１～１５０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

１４１　フローラルカーヴの２０１９　めす　栗　２／２５　ハービンジャー　フローラルカーヴ　アグネスタキオン　社台ファーム　社台ファーム　主取り（１２００万円）

１４２　セットプレイの２０１９　めす　黒鹿　２／１５　キタサンブラック　セットプレイ　Ｖａｎ　Ｎｉｓｔｅｌｒｏｏｙ　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　３８００万円　（同）ＤＭＭ．ｃｏｍ

１４３　エイシンテンダーの２０１９　牡　黒鹿　４／１５　エピファネイア　エイシンテンダー　エイシンサンディ　（株）栄進堂　栄進牧場　１６００万円　望月　雅博氏

１４４　ルージュクールの２０１９　牡　黒鹿　２／２３　リオンディーズ　ルージュクール　Ｒｅｄｏｕｔｅ’ｓ　Ｃｈｏｉｃｅ　（株）レイクヴィラファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　４１００万円　住谷　幾久子氏

１４５　　　欠場　　　　　　　　　　　　　　　　

１４６　ワンダーレディアンエルの２０１９　牡　黒鹿　４／１８　ブラックタイド　ワンダーレディアンエル　Ｒｅａｌ　Ｑｕｉｅｔ　（有）北洋牧場（共有代表）　Ｔ‐Ｈｏｒｓｅ　Ｒａｎｃｈ　９００万円　共田　義夫氏

１４７　ジョイフルビクトリーの２０１９　牡　芦　４／２　Ｋｉｔｔｅｎ’ｓ　Ｊｏｙ　ジョイフルビクトリー　Ｔａｐｉｔ　社台ファーム　社台ファーム　１億５００万円　（株）ダノックス

１４８　ベルダムの２０１９　めす　鹿　１／３０　ルーラーシップ　ベルダム　ディープインパクト　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　４９００万円　福盛　訓之氏

１４９　ネックレスの２０１９　めす　栗　３／１６　キングカメハメハ　ネックレス　Ｄａｒｓｈａａｎ　（株）チャンピオンズファーム　（株）チャンピオンズファーム　２０００万円　山住　勲氏

１５０　クラウンプリンセスの２０１９　めす　鹿　５／１０　ロードカナロア　クラウンプリンセス　スペシャルウィーク　社台ファーム　社台ファーム　２３００万円　（株）サラブレッドクラブライオン

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