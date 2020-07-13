【セレクトセール１歳速報】砂で３勝を挙げるハーベストムーンの半弟は７６００万円　父はドゥラメンテ

１億７０００万円で落札されたカルティカの２０１９

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催 一般社団法人日本競走馬協会）が７月１３日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで開幕した。１３日は１歳馬セールが行われた。上場番号１２１～１３０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

１２１ デックドアウトの２０１９ 牡 青鹿 ２／１０ ディープインパクト デックドアウト Ｓｔｒｅｅｔ Ｂｏｓｓ （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ 主取り（７０００万円）

１２２ キラモサの２０１９ めす 鹿 ３／７ ハーツクライ キラモサ Ａｌａｍｏｓａ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ ４９００万円 中西 忍氏

１２３ レディジョアンの２０１９ 牡 鹿 ４／１ ドゥラメンテ レディジョアン Ｏｒｉｅｎｔａｔｅ （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 ４４００万円 金子真人ホールディングス（株）

１２４ シーエスシルクの２０１９ 牡 鹿 ３／９ ジャスタウェイ シーエスシルク Ｍｅｄａｇｌｉａ ｄ’Ｏｒｏ 社台ファーム 社台ファーム ６０００万円 小川 眞査雄氏

１２５ レツィーナの２０１９ 牡 栗 ３／２ ドゥラメンテ レツィーナ キャプテンスティーヴ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ ７６００万円 Ｃｈａｒｌｅｓ―ｄｅ―Ｇａｕｌｌｅ

１２６ カルティカの２０１９ 牡 鹿 ４／１ ディープインパクト カルティカ Ｒａｉｎｂｏｗ Ｑｕｅｓｔ 社台ファーム 社台ファーム １億７０００万円 廣崎利洋ＨＤ（株）

１２７ ラフェクレールの２０１９ 牡 黒鹿 ２／２５ ロードカナロア ラフェクレール スペシャルウィーク （有）グッドラック・ファーム （有）日高軽種馬共同育成公社 １９００万円 （株）サラブレッドクラブライオン

１２８ ボンジュールココロの２０１９ めす 青鹿 ４／１８ エピファネイア ボンジュールココロ リンカーン ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ ３９００万円 森中 蕃氏

１２９ エポカブラヴァの２０１９ めす 鹿 ４／７ ザファクター エポカブラヴァ Ｐｏｉｎｔ Ｇｉｖｅｎ （株）ティーズファーム （有）谷川牧場 １０００万円 日本中央競馬会

１３０ クィーンスプマンテの２０１９ 牡 鹿 ５／１２ ロードカナロア クィーンスプマンテ ジャングルポケット 社台ファーム 社台ファーム ２４００万円 宇田 豊氏