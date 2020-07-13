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【セレクトセール１歳速報】砂で３勝を挙げるハーベストムーンの半弟は７６００万円　父はドゥラメンテ

スポーツ報知
# 競馬
１億７０００万円で落札されたカルティカの２０１９
１億７０００万円で落札されたカルティカの２０１９

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催　一般社団法人日本競走馬協会）が７月１３日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで開幕した。１３日は１歳馬セールが行われた。上場番号１２１～１３０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

１２１　デックドアウトの２０１９　牡　青鹿　２／１０　ディープインパクト　デックドアウト　Ｓｔｒｅｅｔ　Ｂｏｓｓ　（株）レイクヴィラファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　主取り（７０００万円）

１２２　キラモサの２０１９　めす　鹿　３／７　ハーツクライ　キラモサ　Ａｌａｍｏｓａ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　４９００万円　中西　忍氏

１２３　レディジョアンの２０１９　牡　鹿　４／１　ドゥラメンテ　レディジョアン　Ｏｒｉｅｎｔａｔｅ　（有）千代田牧場　（有）千代田牧場　４４００万円　金子真人ホールディングス（株）

１２４　シーエスシルクの２０１９　牡　鹿　３／９　ジャスタウェイ　シーエスシルク　Ｍｅｄａｇｌｉａ　ｄ’Ｏｒｏ　社台ファーム　社台ファーム　６０００万円　小川　眞査雄氏

１２５　レツィーナの２０１９　牡　栗　３／２　ドゥラメンテ　レツィーナ　キャプテンスティーヴ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　７６００万円　Ｃｈａｒｌｅｓ―ｄｅ―Ｇａｕｌｌｅ

１２６　カルティカの２０１９　牡　鹿　４／１　ディープインパクト　カルティカ　Ｒａｉｎｂｏｗ　Ｑｕｅｓｔ　社台ファーム　社台ファーム　１億７０００万円　廣崎利洋ＨＤ（株）

１２７　ラフェクレールの２０１９　牡　黒鹿　２／２５　ロードカナロア　ラフェクレール　スペシャルウィーク　（有）グッドラック・ファーム　（有）日高軽種馬共同育成公社　１９００万円　（株）サラブレッドクラブライオン

１２８　ボンジュールココロの２０１９　めす　青鹿　４／１８　エピファネイア　ボンジュールココロ　リンカーン　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　３９００万円　森中　蕃氏

１２９　エポカブラヴァの２０１９　めす　鹿　４／７　ザファクター　エポカブラヴァ　Ｐｏｉｎｔ　Ｇｉｖｅｎ　（株）ティーズファーム　（有）谷川牧場　１０００万円　日本中央競馬会

１３０　クィーンスプマンテの２０１９　牡　鹿　５／１２　ロードカナロア　クィーンスプマンテ　ジャングルポケット　社台ファーム　社台ファーム　２４００万円　宇田　豊氏

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