【セレクトセール１歳速報】フェアリーポルカの半弟のドレフォン産駒は５０００万円で落札

１億４５００万円で落札されたチェリーコレクトの２０１９

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催 一般社団法人日本競走馬協会）が７月１３日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで開幕した。１３日は１歳馬セールが行われた。上場番号７１～８０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

７１ チェリーコレクトの２０１９ めす 鹿 ４／５ ハーツクライ チェリーコレクト Ｏｒａｔｏｒｉｏ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ １億４５００万円 麻布商事

７２ マーガレットメドウの２０１９ 牡 黒鹿 ４／３ キズナ マーガレットメドウ Ｄｉｓｔｏｒｔｅｄ Ｈｕｍｏｒ （有）千代田牧場 （有）千代田牧場 ３０００万円 山本 又一郎氏

７３ エアマスカットの２０１９ 牡 黒鹿 ３／２５ リオンディーズ エアマスカット ジャングルポケット 社台ファーム（共有代表） 社台ファーム ３６００万円 森中 蕃氏

７４ ヒストリックレディの２０１９ 牡 栗 ２／２４ キングカメハメハ ヒストリックレディ ネオユニヴァース ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ １億１５００万円 金子真人ホールディングス（株）

７５ オーデュボンパークの２０１９ めす 栗 ２／１５ Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｐｈａｒｏａｈ オーデュボンパーク Ｃａｎｄｙ Ｒｉｄｅ 森永 聡 （有）日高軽種馬共同育成公社 ４１００万円 （株）キャピタル・システム

７６ フェアリーダンスの２０１９ 牡 栗 ２／１０ ドレフォン フェアリーダンス アグネスタキオン （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ ５０００万円 猪熊 広次氏

７７ バランセラの２０１９ めす 栗 ３／９ ドゥラメンテ バランセラ Ａｃａｔｅｎａｎｇｏ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ ４２００万円 小笹 芳央氏

７８ エーシンエムディーの２０１９ 牡 鹿 ２／１０ キタサンブラック エーシンエムディー キングカメハメハ （株）栄進堂 栄進牧場 ２１００万円 小笹 公也氏

７９ イントロダクションの２０１９ 牡 鹿 ３／２８ ロードカナロア イントロダクション デュランダル 社台ファーム 社台ファーム １８００万円 村田 能光氏

８０ シルバーバレットムーンの２０１９ 牡 黒鹿 ４／１８ モーリス シルバーバレットムーン Ｖｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ ２９００万円 金子真人ホールディングス（株）