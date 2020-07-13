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【セレクトセール１歳速報】フェアリーポルカの半弟のドレフォン産駒は５０００万円で落札

スポーツ報知
# 競馬
１億４５００万円で落札されたチェリーコレクトの２０１９
１億４５００万円で落札されたチェリーコレクトの２０１９

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催　一般社団法人日本競走馬協会）が７月１３日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで開幕した。１３日は１歳馬セールが行われた。上場番号７１～８０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

７１　チェリーコレクトの２０１９　めす　鹿　４／５　ハーツクライ　チェリーコレクト　Ｏｒａｔｏｒｉｏ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　１億４５００万円　麻布商事

７２　マーガレットメドウの２０１９　牡　黒鹿　４／３　キズナ　マーガレットメドウ　Ｄｉｓｔｏｒｔｅｄ　Ｈｕｍｏｒ　（有）千代田牧場　（有）千代田牧場　３０００万円　山本　又一郎氏

７３　エアマスカットの２０１９　牡　黒鹿　３／２５　リオンディーズ　エアマスカット　ジャングルポケット　社台ファーム（共有代表）　社台ファーム　３６００万円　森中　蕃氏

７４　ヒストリックレディの２０１９　牡　栗　２／２４　キングカメハメハ　ヒストリックレディ　ネオユニヴァース　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　１億１５００万円　金子真人ホールディングス（株）

７５　オーデュボンパークの２０１９　めす　栗　２／１５　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｐｈａｒｏａｈ　オーデュボンパーク　Ｃａｎｄｙ　Ｒｉｄｅ　森永　聡　（有）日高軽種馬共同育成公社　４１００万円　（株）キャピタル・システム

７６　フェアリーダンスの２０１９　牡　栗　２／１０　ドレフォン　フェアリーダンス　アグネスタキオン　（株）レイクヴィラファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　５０００万円　猪熊　広次氏

７７　バランセラの２０１９　めす　栗　３／９　ドゥラメンテ　バランセラ　Ａｃａｔｅｎａｎｇｏ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　４２００万円　小笹　芳央氏

７８　エーシンエムディーの２０１９　牡　鹿　２／１０　キタサンブラック　エーシンエムディー　キングカメハメハ　（株）栄進堂　栄進牧場　２１００万円　小笹　公也氏

７９　イントロダクションの２０１９　牡　鹿　３／２８　ロードカナロア　イントロダクション　デュランダル　社台ファーム　社台ファーム　１８００万円　村田　能光氏

８０　シルバーバレットムーンの２０１９　牡　黒鹿　４／１８　モーリス　シルバーバレットムーン　Ｖｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　２９００万円　金子真人ホールディングス（株）

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