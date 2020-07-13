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【セレクトセール１歳速報】ステラマドレードの２０１９は４６００万円　ハーツクライ産駒の牡馬

スポーツ報知
# 競馬
４億円で落札されたフォエヴァーダーリングの２０１９
４億円で落札されたフォエヴァーダーリングの２０１９

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催　一般社団法人日本競走馬協会）が７月１３日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで開幕した。１３日は１歳馬セールが行われた。上場番号５１～６０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

５１　ウィストラムの２０１９　牡　鹿　２／９　キタサンブラック　ウィストラム　フレンチデピュティ　（株）レイクヴィラファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　２７００万円　野崎　昭夫氏

５２　フィーリングトーンの２０１９　牡　鹿　５／９　キズナ　フィーリングトーン　ワイルドラッシュ　追分ファーム　追分ファーム　リリーバレー　４６００万円　山口功一郎氏

５３　モアザンセイクリッドの２０１９　めす　黒鹿　４／２９　ジャスタウェイ　モアザンセイクリッド　Ｍｏｒｅ　Ｔｈａｎ　Ｒｅａｄｙ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

１４００万円　名古屋友豊（株）

５４　ケースバイケースの２０１９　牡　黒鹿　３／１７　ダイワメジャー　ケースバイケース　Ｓｅａ　Ｔｈｅ　Ｓｔａｒｓ　（有）タニノエムアール　（有）パイオニアファーム

１８００万円　村木　克成氏

５５　ミュージックアワーの２０１９　めす　黒鹿　２／１　ロードカナロア　ミュージックアワー　アグネスタキオン　社台ファーム　社台ファーム　２６００万円　福田　義明氏

５６　フォエヴァーダーリングの２０１９　牡　鹿　２／１８　ディープインパクト　フォエヴァーダーリング　Ｃｏｎｇｒａｔｓ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　４億円　（株）ダノックス

５７　ルリニガナの２０１９　牡　鹿　４／２１　モーリス　ルリニガナ　スニッツェル　（有）川島牧場　（有）チェスナットファーム　主取り（１２００万円）

５８　メジャーフォルムの２０１９　めす　栗　５／１３　スクリーンヒーロー　メジャーフォルム　ダイワメジャー　社台ファーム　社台ファーム　１６００万円　小林　善一氏

５９　　　欠場　　　　　　　　　　　　　　　　

６０　ステラマドレードの２０１９　牡　黒鹿　２／１８　ハーツクライ　ステラマドレード　フォーティナイナー　（株）チャンピオンズファーム　（株）チャンピオンズファーム　４６００万円　新谷　幸義氏

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