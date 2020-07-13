【セレクトセール１歳速報】ステラマドレードの２０１９は４６００万円　ハーツクライ産駒の牡馬

４億円で落札されたフォエヴァーダーリングの２０１９

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催 一般社団法人日本競走馬協会）が７月１３日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで開幕した。１３日は１歳馬セールが行われた。上場番号５１～６０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

５１ ウィストラムの２０１９ 牡 鹿 ２／９ キタサンブラック ウィストラム フレンチデピュティ （株）レイクヴィラファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ ２７００万円 野崎 昭夫氏

５２ フィーリングトーンの２０１９ 牡 鹿 ５／９ キズナ フィーリングトーン ワイルドラッシュ 追分ファーム 追分ファーム リリーバレー ４６００万円 山口功一郎氏

５３ モアザンセイクリッドの２０１９ めす 黒鹿 ４／２９ ジャスタウェイ モアザンセイクリッド Ｍｏｒｅ Ｔｈａｎ Ｒｅａｄｙ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

１４００万円 名古屋友豊（株）

５４ ケースバイケースの２０１９ 牡 黒鹿 ３／１７ ダイワメジャー ケースバイケース Ｓｅａ Ｔｈｅ Ｓｔａｒｓ （有）タニノエムアール （有）パイオニアファーム

１８００万円 村木 克成氏

５５ ミュージックアワーの２０１９ めす 黒鹿 ２／１ ロードカナロア ミュージックアワー アグネスタキオン 社台ファーム 社台ファーム ２６００万円 福田 義明氏

５６ フォエヴァーダーリングの２０１９ 牡 鹿 ２／１８ ディープインパクト フォエヴァーダーリング Ｃｏｎｇｒａｔｓ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ ４億円 （株）ダノックス

５７ ルリニガナの２０１９ 牡 鹿 ４／２１ モーリス ルリニガナ スニッツェル （有）川島牧場 （有）チェスナットファーム 主取り（１２００万円）

５８ メジャーフォルムの２０１９ めす 栗 ５／１３ スクリーンヒーロー メジャーフォルム ダイワメジャー 社台ファーム 社台ファーム １６００万円 小林 善一氏

５９ 欠場

６０ ステラマドレードの２０１９ 牡 黒鹿 ２／１８ ハーツクライ ステラマドレード フォーティナイナー （株）チャンピオンズファーム （株）チャンピオンズファーム ４６００万円 新谷 幸義氏