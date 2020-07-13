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【セレクトセール１歳速報】ラッドルチェンドの２０１９は７８００万円でサトミホースカンパニーが落札　半姉ダノンシュネラは先週新馬Ｖ

スポーツ報知
# 競馬
２億４０００万円で落札されたテディーズプロミスの２０１９
２億４０００万円で落札されたテディーズプロミスの２０１９

　競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催　一般社団法人日本競走馬協会）が７月１３日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで開幕した。１３日は１歳馬セールが行われた。上場番号３１～４０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

３１　ワイルドラズベリーの２０１９　めす　鹿　２／２７　ルーラーシップ　ワイルドラズベリー　ファルブラヴ　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ　

５２００万円　Ｋ　Ｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ

３２　エクスプレスレーンの２０１９　めす　黒鹿　４／１７　ドレフォン　エクスプレスレーン　ディープインパクト　社台ファーム　社台ファーム

３３００万円　村田　能光氏

３３　ラッドルチェンドの２０１９　牡　鹿　４／３０　オルフェーヴル　ラッドルチェンド　Ｄａｎｅｈｉｌｌ　Ｄａｎｃｅｒ　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

７８００万円　（株）サトミホースカンパニー

３４　カフェブリリアントの２０１９　牡　栗　５／７　ハーツクライ　カフェブリリアント　ブライアンズタイム　（株）タイヘイ牧場　（株）タイヘイ牧場

２５００万円　（有）エクリプスマネージメント

３５　レッドレイチェルの２０１９　牡　鹿　３／１０　ジャスタウェイ　レッドレイチェル　Ｍｅｄａｇｌｉａ　ｄ’Ｏｒｏ　社台ファーム　（有）社台コーポレーション白老ファームＹｅａｒｌｉｎｇ

１４００万円　加藤　久枝氏

３６　テディーズプロミスの２０１９　めす　青鹿　３／２８　ディープインパクト　テディーズプロミス　Ｓａｌｔ　Ｌａｋｅ　（有）ノーザンレーシング　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

２億４０００万円　（株）キーファーズ

３７　バリアーモの２０１９　牡　鹿　４／２１　モーリス　バリアーモ　シンボリクリスエス　（有）新冠橋本牧場　（有）新冠橋本牧場

８００万円　土井　孝夫氏

３８　ダイワズームの２０１９　めす　栗　４／３０　ノヴェリスト　ダイワズーム　ハーツクライ　社台ファーム　社台ファーム

２９００万円　田中　成奉氏

３９　シュガーショックの２０１９　牡　栗　４／１６　ダイワメジャー　シュガーショック　Ｃａｎｄｙ　Ｒｉｄｅ　ノーザンファーム　ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

３８００万円　村木　隆氏

４０　クラウンロゼの２０１９　牡　鹿　４／１７　キングカメハメハ　クラウンロゼ　ロサード　（株）クラウン　（株）クラウン・クラウン日高牧場

主取り（３５００万円）

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