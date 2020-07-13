【セレクトセール１歳速報】ラッドルチェンドの２０１９は７８００万円でサトミホースカンパニーが落札　半姉ダノンシュネラは先週新馬Ｖ

２億４０００万円で落札されたテディーズプロミスの２０１９

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催 一般社団法人日本競走馬協会）が７月１３日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで開幕した。１３日は１歳馬セールが行われた。上場番号３１～４０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）

３１ ワイルドラズベリーの２０１９ めす 鹿 ２／２７ ルーラーシップ ワイルドラズベリー ファルブラヴ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

５２００万円 Ｋ Ｓ Ｒｅｓｅａｒｃｈ

３２ エクスプレスレーンの２０１９ めす 黒鹿 ４／１７ ドレフォン エクスプレスレーン ディープインパクト 社台ファーム 社台ファーム

３３００万円 村田 能光氏

３３ ラッドルチェンドの２０１９ 牡 鹿 ４／３０ オルフェーヴル ラッドルチェンド Ｄａｎｅｈｉｌｌ Ｄａｎｃｅｒ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

７８００万円 （株）サトミホースカンパニー

３４ カフェブリリアントの２０１９ 牡 栗 ５／７ ハーツクライ カフェブリリアント ブライアンズタイム （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場

２５００万円 （有）エクリプスマネージメント

３５ レッドレイチェルの２０１９ 牡 鹿 ３／１０ ジャスタウェイ レッドレイチェル Ｍｅｄａｇｌｉａ ｄ’Ｏｒｏ 社台ファーム （有）社台コーポレーション白老ファームＹｅａｒｌｉｎｇ

１４００万円 加藤 久枝氏

３６ テディーズプロミスの２０１９ めす 青鹿 ３／２８ ディープインパクト テディーズプロミス Ｓａｌｔ Ｌａｋｅ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

２億４０００万円 （株）キーファーズ

３７ バリアーモの２０１９ 牡 鹿 ４／２１ モーリス バリアーモ シンボリクリスエス （有）新冠橋本牧場 （有）新冠橋本牧場

８００万円 土井 孝夫氏

３８ ダイワズームの２０１９ めす 栗 ４／３０ ノヴェリスト ダイワズーム ハーツクライ 社台ファーム 社台ファーム

２９００万円 田中 成奉氏

３９ シュガーショックの２０１９ 牡 栗 ４／１６ ダイワメジャー シュガーショック Ｃａｎｄｙ Ｒｉｄｅ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ

３８００万円 村木 隆氏

４０ クラウンロゼの２０１９ 牡 鹿 ４／１７ キングカメハメハ クラウンロゼ ロサード （株）クラウン （株）クラウン・クラウン日高牧場

主取り（３５００万円）