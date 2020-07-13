【セレクトセール１歳速報】ラッドルチェンドの２０１９は７８００万円でサトミホースカンパニーが落札　半姉ダノンシュネラは先週新馬Ｖ

競走馬の国内最大のセリ、セレクトセール２０２０（主催 一般社団法人日本競走馬協会）が７月１３日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで開幕した。１３日は１歳馬セールが行われた。上場番号３１～４０の落札価格は次の通り。（上場番号、上場馬名、性、毛色、生月日、父、母、母の父、販売者、飼養者、落札価格、落札者の順）
３１ ワイルドラズベリーの２０１９ めす 鹿 ２／２７ ルーラーシップ ワイルドラズベリー ファルブラヴ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
５２００万円 Ｋ Ｓ Ｒｅｓｅａｒｃｈ
３２ エクスプレスレーンの２０１９ めす 黒鹿 ４／１７ ドレフォン エクスプレスレーン ディープインパクト 社台ファーム 社台ファーム
３３００万円 村田 能光氏
３３ ラッドルチェンドの２０１９ 牡 鹿 ４／３０ オルフェーヴル ラッドルチェンド Ｄａｎｅｈｉｌｌ Ｄａｎｃｅｒ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
７８００万円 （株）サトミホースカンパニー
３４ カフェブリリアントの２０１９ 牡 栗 ５／７ ハーツクライ カフェブリリアント ブライアンズタイム （株）タイヘイ牧場 （株）タイヘイ牧場
２５００万円 （有）エクリプスマネージメント
３５ レッドレイチェルの２０１９ 牡 鹿 ３／１０ ジャスタウェイ レッドレイチェル Ｍｅｄａｇｌｉａ ｄ’Ｏｒｏ 社台ファーム （有）社台コーポレーション白老ファームＹｅａｒｌｉｎｇ
１４００万円 加藤 久枝氏
３６ テディーズプロミスの２０１９ めす 青鹿 ３／２８ ディープインパクト テディーズプロミス Ｓａｌｔ Ｌａｋｅ （有）ノーザンレーシング ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
２億４０００万円 （株）キーファーズ
３７ バリアーモの２０１９ 牡 鹿 ４／２１ モーリス バリアーモ シンボリクリスエス （有）新冠橋本牧場 （有）新冠橋本牧場
８００万円 土井 孝夫氏
３８ ダイワズームの２０１９ めす 栗 ４／３０ ノヴェリスト ダイワズーム ハーツクライ 社台ファーム 社台ファーム
２９００万円 田中 成奉氏
３９ シュガーショックの２０１９ 牡 栗 ４／１６ ダイワメジャー シュガーショック Ｃａｎｄｙ Ｒｉｄｅ ノーザンファーム ノーザンファームＹｅａｒｌｉｎｇ
３８００万円 村木 隆氏
４０ クラウンロゼの２０１９ 牡 鹿 ４／１７ キングカメハメハ クラウンロゼ ロサード （株）クラウン （株）クラウン・クラウン日高牧場
主取り（３５００万円）