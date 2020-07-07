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新大関・朝乃山、１場所待った晴れ舞台…７月場所番付幕内一覧

スポーツ報知
# スポーツ# 大相撲

　◆大相撲７月場所（１９日初日、東京・両国国技館）

　◆大相撲７月場所番付

　【東】

東横綱・白鵬（３５）＝宮城野＝

東大関・貴景勝（２３）＝千賀ノ浦＝

東関脇・正代（２８）＝時津風＝

東小結・大栄翔（２６）＝追手風＝

東前頭筆頭・遠藤（２９）＝追手風＝

東前頭２枚目・隆の勝（２５）＝千賀ノ浦＝

東前頭３枚目・宝富士（３３）＝伊勢ケ浜＝

東前頭４枚目・輝（２６）＝高田川＝

東前頭５枚目・阿炎（２６）＝錣山＝

東前頭６枚目・炎鵬（２５）＝宮城野＝

東前頭７枚目・照強（２５）＝伊勢ケ浜＝

東前頭８枚目・石浦（３０）＝宮城野＝

東前頭９枚目・玉鷲（３５）＝片男波＝

東前頭１０枚目・魁聖（３３）＝友綱＝

東前頭１１枚目・志摩ノ海（３０）＝木瀬＝

東前頭１２枚目・佐田の海（３３）＝境川＝

東前頭１３枚目・高安（３０）＝田子ノ浦＝

東前頭１４枚目・琴奨菊（３６）＝佐渡ケ嶽＝

東前頭１５枚目・琴勝峰（２０）＝佐渡ケ嶽＝

東前頭１６枚目・錦木（２９）＝伊勢ノ海＝

東前頭１７枚目・照ノ富士（２８）＝伊勢ケ浜＝

　【西】

西横綱・鶴竜（３４）＝陸奥＝

西大関・朝乃山（２６）＝高砂＝

西関脇・御嶽海（２７）＝出羽海＝

西小結・隠岐の海（３４）＝八角＝

西前頭筆頭・豊山（２６）＝時津風＝

西前頭２枚目・阿武咲（２４）＝阿武松＝

西前頭３枚目・霧馬山（２４）＝陸奥＝

西前頭４枚目・碧山（３４）＝春日野＝

西前頭５枚目・北勝富士（２７）＝八角＝

西前頭６枚目・竜電（２９）＝高田川＝

西前頭７枚目・徳勝龍（３３）＝木瀬＝

西前頭８枚目・千代大龍（３１）＝九重＝

西前頭９枚目・勢（３３）＝伊勢ノ海＝

西前頭１０枚目・妙義龍（３３）＝境川＝

西前頭１１枚目・栃ノ心（３２）＝春日野＝

西前頭１２枚目・松鳳山（３６）＝二所ノ関＝

西前頭１３枚目・琴ノ若（２２）＝佐渡ケ嶽＝

西前頭１４枚目・若隆景（２５）＝荒汐＝

西前頭１５枚目・千代丸（２９）＝九重＝

西前頭１６枚目・琴恵光（２８）＝佐渡ケ嶽＝

西前頭１７枚目・琴勇輝（２９）＝佐渡ケ嶽＝

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