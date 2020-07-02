【巨人】写真で振り返る白星　ＤｅＮＡに競り勝ち１．５差！炭谷が３打点活躍…試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ 巨人５―３ＤｅＮＡ（２日・東京ドーム）

巨人がＤｅＮＡに競り勝ち、カード勝ち越しを決めた。先発の桜井がチーム今季最長となる８回を投げ２安打９奪三振１失点と好投し、今季初勝利。打っては４回に女房役の炭谷が２点適時打を放つなど３打点の活躍を見せた。

理想的な展開で２位との差を１・５に広げて、３日からは東京Ｄで中日を迎え撃つ。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【Ｄ】梶谷二ゴロ、ソト、オースティンともに三振

◆２回（両軍０）

【Ｄ】佐野三振、宮崎三ゴロ、乙坂三邪飛

◆３回（両軍０）

【Ｄ】伊藤光一邪飛、柴田遊ゴロ、大貫三振

◆４回（Ｄ０、巨２）

【Ｄ】梶谷四球、ソト右飛、オースティンのとき梶谷二盗、オースティンの中飛で梶谷三進、佐野中飛

【巨】亀井右中間二塁打、中島の投ゴロで亀井三進、パーラ申告敬遠、炭谷の右中間二塁打で亀井、パーラともに生還、桜井の投ゴロで炭谷三進、吉川尚遊ゴロ ４回１死一、三塁、炭谷銀仁朗の右中間２点二塁打に喜ぶ坂本勇人（中）らナイン（カメラ・橋口 真

◆５回（Ｄ１、巨０）

【巨】（投手国吉、捕手嶺井）坂本三振、丸中前安打、岡本中飛、亀井のとき丸二盗失敗

◆６回（両軍０）

【Ｄ】嶺井投ゴロ、梶谷右中間二塁打、ソト遊ゴロ、オースティン四球、佐野三振

◆７回（両軍０）

【巨】（投手三嶋）炭谷二ゴロ、桜井、吉川尚ともに一ゴロ

◆８回（Ｄ０、巨３）

【Ｄ】柴田遊ゴロ、嶺井三ゴロ、梶谷三振