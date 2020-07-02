注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 東京五輪 格闘技 社会 ギャンブル ライフ 動画 写真特集
  

【巨人】写真で振り返る白星　ＤｅＮＡに競り勝ち１．５差！炭谷が３打点活躍…試合経過

スポーツ報知
# 巨人
勝利しエアハイタッチをする巨人ナイン（カメラ・中島　傑）
勝利しエアハイタッチをする巨人ナイン（カメラ・中島　傑）

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ　巨人５―３ＤｅＮＡ（２日・東京ドーム）

　巨人がＤｅＮＡに競り勝ち、カード勝ち越しを決めた。先発の桜井がチーム今季最長となる８回を投げ２安打９奪三振１失点と好投し、今季初勝利。打っては４回に女房役の炭谷が２点適時打を放つなど３打点の活躍を見せた。

　理想的な展開で２位との差を１・５に広げて、３日からは東京Ｄで中日を迎え撃つ。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【Ｄ】梶谷二ゴロ、ソト、オースティンともに三振

　【巨】吉川尚、坂本ともに遊ゴロ、丸左翼線二塁打、岡本遊ゴロ

  • １回２死、丸佳浩が左翼線二塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

    １回２死、丸佳浩が左翼線二塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

　◆２回（両軍０）

　【Ｄ】佐野三振、宮崎三ゴロ、乙坂三邪飛

　【巨】亀井投ゴロ、中島遊ゴロ、パーラ中前安打、炭谷の左前安打でパーラ二進、桜井三振

  • ２回２死、中前打を放つパーラ（カメラ・生澤　英里香）

    ２回２死、中前打を放つパーラ（カメラ・生澤　英里香）

　◆３回（両軍０）

　【Ｄ】伊藤光一邪飛、柴田遊ゴロ、大貫三振

　【巨】吉川尚中前安打、坂本の左飛で吉川尚一塁戻れず併殺、丸四球、岡本三振

  • ３回無死、中前打を放つ吉川尚輝（カメラ・生澤　英里香）

    ３回無死、中前打を放つ吉川尚輝（カメラ・生澤　英里香）

　◆４回（Ｄ０、巨２）

　【Ｄ】梶谷四球、ソト右飛、オースティンのとき梶谷二盗、オースティンの中飛で梶谷三進、佐野中飛

　【巨】亀井右中間二塁打、中島の投ゴロで亀井三進、パーラ申告敬遠、炭谷の右中間二塁打で亀井、パーラともに生還、桜井の投ゴロで炭谷三進、吉川尚遊ゴロ

  • ４回１死一、三塁、炭谷銀仁朗の右中間２点二塁打に喜ぶ坂本勇人（中）らナイン（カメラ・橋口　真

    ４回１死一、三塁、炭谷銀仁朗の右中間２点二塁打に喜ぶ坂本勇人（中）らナイン（カメラ・橋口　真

　◆５回（Ｄ１、巨０）

　【Ｄ】宮崎左越４号本塁打、乙坂左飛、伊藤光三振、柴田一ゴロ

  • ５回無死、宮崎敏郎に左翼席へソロ本塁打を打たれた桜井俊貴　（カメラ・生澤　英里香）

    ５回無死、宮崎敏郎に左翼席へソロ本塁打を打たれた桜井俊貴　（カメラ・生澤　英里香）

　【巨】（投手国吉、捕手嶺井）坂本三振、丸中前安打、岡本中飛、亀井のとき丸二盗失敗

　◆６回（両軍０）

　【Ｄ】嶺井投ゴロ、梶谷右中間二塁打、ソト遊ゴロ、オースティン四球、佐野三振

　【巨】（投手エスコバー）亀井死球（代走若林）、中島三振、パーラのとき若林二盗失敗、パーラ中飛

  • ６回無死、死球を受ける亀井善行（カメラ・中島　傑）

    ６回無死、死球を受ける亀井善行（カメラ・中島　傑）

　◆７回（両軍０）

　【Ｄ】（左翼若林）宮崎二飛、乙坂、エスコバーの代打楠本ともに三振

  • ７回２死、見逃し三振する楠本泰史（投手・桜井俊貴、捕手・炭谷銀仁朗）（カメラ・生澤　英里香）

    ７回２死、見逃し三振する楠本泰史（投手・桜井俊貴、捕手・炭谷銀仁朗）（カメラ・生澤　英里香）

　【巨】（投手三嶋）炭谷二ゴロ、桜井、吉川尚ともに一ゴロ

　◆８回（Ｄ０、巨３）

　【Ｄ】柴田遊ゴロ、嶺井三ゴロ、梶谷三振

　【巨】（投手パットン）坂本三振、丸四球（代走増田大）、岡本のとき増田大二盗、岡本右飛、若林の代打大城申告敬遠（代走陽岱鋼）、中島の中前安打で増田大一挙生還、陽岱鋼二進（中島に代走重信）、パーラの右前安打で陽岱鋼一挙生還、重信一挙三進、炭谷の中前安打で重信生還、パーラ一挙三進、炭谷一挙二塁狙うもタッチアウト

  • ８回２死一、二塁、右前適時打を放ちシャークダンスをするパーラ（カメラ・中島　傑）

    ８回２死一、二塁、右前適時打を放ちシャークダンスをするパーラ（カメラ・中島　傑）

　◆９回（Ｄ２、巨Ｘ）

　【Ｄ】（投手鍵谷、一塁陽岱鋼、左翼重信、中堅増田大）ソト四球、オースティンの左越二塁打でソト三進、佐野の二ゴロでソト生還、オースティン三進、宮崎の左犠飛でオースティン生還、乙坂一ゴロ

  • ９回から２番手でマウンドに上がった鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）

    ９回から２番手でマウンドに上がった鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）

試合詳細
勝利しエアハイタッチをする巨人ナイン（カメラ・中島　傑）
１回２死、丸佳浩が左翼線二塁打を放つ（カメラ・橋口　真）
２回２死、中前打を放つパーラ（カメラ・生澤　英里香）
３回無死、中前打を放つ吉川尚輝（カメラ・生澤　英里香）
４回１死一、三塁、炭谷銀仁朗の右中間２点二塁打に喜ぶ坂本勇人（中）らナイン（カメラ・橋口　真
５回無死、宮崎敏郎に左翼席へソロ本塁打を打たれた桜井俊貴　（カメラ・生澤　英里香）
すべての写真を見る 10枚

【関連記事】

プロ野球特集

巨人

YOMIURI ONLINE GIANTS

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS ショップ報知 マガジン報知 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真販売 法人向け紙面・写真使用申請