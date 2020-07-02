【巨人】写真で振り返る白星　ＤｅＮＡに競り勝ち１．５差！炭谷が３打点活躍…試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ 巨人５―３ＤｅＮＡ（２日・東京ドーム）
巨人がＤｅＮＡに競り勝ち、カード勝ち越しを決めた。先発の桜井がチーム今季最長となる８回を投げ２安打９奪三振１失点と好投し、今季初勝利。打っては４回に女房役の炭谷が２点適時打を放つなど３打点の活躍を見せた。
理想的な展開で２位との差を１・５に広げて、３日からは東京Ｄで中日を迎え撃つ。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【Ｄ】梶谷二ゴロ、ソト、オースティンともに三振
◆２回（両軍０）
【Ｄ】佐野三振、宮崎三ゴロ、乙坂三邪飛
◆３回（両軍０）
【Ｄ】伊藤光一邪飛、柴田遊ゴロ、大貫三振
◆４回（Ｄ０、巨２）
【Ｄ】梶谷四球、ソト右飛、オースティンのとき梶谷二盗、オースティンの中飛で梶谷三進、佐野中飛
【巨】亀井右中間二塁打、中島の投ゴロで亀井三進、パーラ申告敬遠、炭谷の右中間二塁打で亀井、パーラともに生還、桜井の投ゴロで炭谷三進、吉川尚遊ゴロ
◆５回（Ｄ１、巨０）
【巨】（投手国吉、捕手嶺井）坂本三振、丸中前安打、岡本中飛、亀井のとき丸二盗失敗
◆６回（両軍０）
【Ｄ】嶺井投ゴロ、梶谷右中間二塁打、ソト遊ゴロ、オースティン四球、佐野三振
◆７回（両軍０）
【巨】（投手三嶋）炭谷二ゴロ、桜井、吉川尚ともに一ゴロ
◆８回（Ｄ０、巨３）
【Ｄ】柴田遊ゴロ、嶺井三ゴロ、梶谷三振
【巨】（投手パットン）坂本三振、丸四球（代走増田大）、岡本のとき増田大二盗、岡本右飛、若林の代打大城申告敬遠（代走陽岱鋼）、中島の中前安打で増田大一挙生還、陽岱鋼二進（中島に代走重信）、パーラの右前安打で陽岱鋼一挙生還、重信一挙三進、炭谷の中前安打で重信生還、パーラ一挙三進、炭谷一挙二塁狙うもタッチアウト
◆９回（Ｄ２、巨Ｘ）
【Ｄ】（投手鍵谷、一塁陽岱鋼、左翼重信、中堅増田大）ソト四球、オースティンの左越二塁打でソト三進、佐野の二ゴロでソト生還、オースティン三進、宮崎の左犠飛でオースティン生還、乙坂一ゴロ