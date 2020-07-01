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【巨人】写真で振り返るＤｅＮＡ戦　必死の継投策実らず…試合経過

スポーツ報知
# 巨人
８回１死一、二塁、マウンドを降りる沢村拓一（カメラ・中島　傑）
８回１死一、二塁、マウンドを降りる沢村拓一（カメラ・中島　傑）

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ　巨人３―５ＤｅＮＡ（１日・東京ドーム）

　巨人が必死の継投策も実らず、ＤｅＮＡに逆転負けを喫した。１点リードの８回に登板した沢村が誤算だった。２四球の“独り相撲”で１死一、二塁とピンチを広げて降板。５番手・高木が２死満塁からオースティンに走者一掃の逆転三塁打を許した。

　先発のメルセデスは６回途中１失点。前回６月２４日の広島戦（東京Ｄ）での３回４失点からしっかり修正した。

　【試合経過】

　◆１回（Ｄ０、巨１）

　【Ｄ】梶谷三振、ソト二ゴロ、オースティン三振

  • １回、無失点に抑えベンチに戻るメルセデス（カメラ・中島　傑）

    １回、無失点に抑えベンチに戻るメルセデス（カメラ・中島　傑）

　【巨】増田大四球、丸のとき増田大二盗、丸のとき暴投で増田大三進、丸の中前安打で増田大生還、坂本遊ゴロ併殺打、岡本左前安打、陽岱鋼三振

  • １回無死三塁、丸佳浩がセンターへ先制の適時打を放つ（カメラ・生澤　英里香）

    １回無死三塁、丸佳浩がセンターへ先制の適時打を放つ（カメラ・生澤　英里香）

　◆２回（両軍０）

　【Ｄ】佐野中前安打、宮崎二ゴロ併殺打、ロペス右前安打、伊藤光四球でロペス二進、桜井投ゴロ

　【巨】パーラ一ゴロ、ウィーラー右飛、大城三振

  • ２回１死、右飛に倒れ悔しがるウィーラー（カメラ・中島　傑）

    ２回１死、右飛に倒れ悔しがるウィーラー（カメラ・中島　傑）

　◆３回（両軍０）

　【Ｄ】大和遊ゴロ、梶谷二ゴロ、ソト遊ゴロ

　【巨】メルセデス中前安打、増田大三振、丸の一ゴロでメルセデス二封、坂本三ゴロ

  • ３回無死、メルセデスが中前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）

    ３回無死、メルセデスが中前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）

　◆４回（Ｄ０、巨２）

　【Ｄ】オースティン三ゴロ、佐野右前安打、宮崎の中越二塁打で佐野三進、ロペス申告敬遠で満塁、伊藤光三振、桜井の遊ゴロでロペス二封

　【巨】岡本左前安打、陽岱鋼右飛、パーラの中前安打で岡本二進、ウィーラーの投手内野安打で満塁、大城の左前安打で岡本、パーラともに生還、ウィーラー二進、（投手伊勢）メルセデスの投前バントでウィーラー三進、大城二進、増田大の代打吉川尚中飛

  • ４回１死満塁、左前適時打を放ちガッツポーズをする大城卓三（手前は古城茂幸コーチ）（カメラ・中島　傑）

    ４回１死満塁、左前適時打を放ちガッツポーズをする大城卓三（手前は古城茂幸コーチ）（カメラ・中島　傑）

　◆５回（Ｄ１、巨０）

　【Ｄ】（二塁吉川尚）大和左越１号本塁打、梶谷三邪飛、ソト中越二塁打、オースティン遊ゴロ、佐野三振

  • ５回無死、梶谷隆幸の飛球をエキサイトシートに飛び込み好捕した三塁手の岡本和真（カメラ・橋口　真）

    ５回無死、梶谷隆幸の飛球をエキサイトシートに飛び込み好捕した三塁手の岡本和真（カメラ・橋口　真）

　【巨】丸、坂本ともに三振、岡本四球、陽岱鋼投ゴロ

　◆６回（両軍０）

　【Ｄ】宮崎左飛、ロペス遊ゴロ、伊藤光死球、伊勢の代打中井の右前安打で伊藤光二進、（投手鍵谷）大和三振

  • ６回２死一、二塁、大和から見逃し三振を奪い雄叫びを上げる鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）

    ６回２死一、二塁、大和から見逃し三振を奪い雄叫びを上げる鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手平田）パーラ三ゴロ、ウィーラー二ゴロ、大城右前安打、鍵谷の代打亀井中飛

　◆７回（Ｄ１、巨０）

　【Ｄ】（投手中川、左翼亀井）梶谷左前安打、ソト左飛、オースティン四球で梶谷二進、佐野の投ゴロで梶谷三進、オースティン二進、宮崎の遊撃内野安打で梶谷生還、オースティン三進、ロペス三振

  • ７回から３番手でマウンドに上がった中川皓太（カメラ・中島　傑）

    ７回から３番手でマウンドに上がった中川皓太（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手石田）吉川尚左飛、丸一飛、（投手パットン、一塁ソト、二塁柴田）坂本三振

　◆８回（Ｄ３、巨０）

　【Ｄ】（投手沢村）伊藤光の代打乙坂四球、柴田三振、大和の代打楠本四球で乙坂二進、（投手高木）梶谷の遊撃内野安打で満塁、ソト三振、オースティンの右越三塁打で乙坂、楠本、梶谷いずれも生還、佐野三振

  • ８回１死一、二塁、マウンドを降りる沢村拓一（カメラ・橋口　真）

    ８回１死一、二塁、マウンドを降りる沢村拓一（カメラ・橋口　真）

　【巨】（捕手嶺井、遊撃倉本、中堅乙坂、右翼梶谷）岡本、陽岱鋼、パーラ３者連続三振

　◆９回（両軍０）

　【Ｄ】（投手鍬原）宮崎遊ゴロ、パットンの代打桑原投ゴロ、乙坂右中間二塁打、柴田三邪飛

　【巨】（投手山崎、中堅桑原）鍬原の代打中島左前安打（代走北村）、大城中飛、亀井の二ゴロで北村二進、吉川尚の代打石川三振

  • ９回無死、中島宏之が左前打を放つ（カメラ・生澤　英里香）　

    ９回無死、中島宏之が左前打を放つ（カメラ・生澤　英里香）　

試合詳細
８回１死一、二塁、マウンドを降りる沢村拓一（カメラ・中島　傑）
１回、無失点に抑えベンチに戻るメルセデス（カメラ・中島　傑）
１回無死三塁、丸佳浩がセンターへ先制の適時打を放つ（カメラ・生澤　英里香）
２回１死、右飛に倒れ悔しがるウィーラー（カメラ・中島　傑）
３回無死、メルセデスが中前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）
４回１死満塁、左前適時打を放ちガッツポーズをする大城卓三（手前は古城茂幸コーチ）（カメラ・中島　傑）
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