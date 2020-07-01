【巨人】写真で振り返るＤｅＮＡ戦　必死の継投策実らず…試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ 巨人３―５ＤｅＮＡ（１日・東京ドーム）

巨人が必死の継投策も実らず、ＤｅＮＡに逆転負けを喫した。１点リードの８回に登板した沢村が誤算だった。２四球の“独り相撲”で１死一、二塁とピンチを広げて降板。５番手・高木が２死満塁からオースティンに走者一掃の逆転三塁打を許した。

先発のメルセデスは６回途中１失点。前回６月２４日の広島戦（東京Ｄ）での３回４失点からしっかり修正した。

【試合経過】

◆１回（Ｄ０、巨１）

◆２回（両軍０）

【Ｄ】佐野中前安打、宮崎二ゴロ併殺打、ロペス右前安打、伊藤光四球でロペス二進、桜井投ゴロ

◆３回（両軍０）

【Ｄ】大和遊ゴロ、梶谷二ゴロ、ソト遊ゴロ

◆４回（Ｄ０、巨２）

【Ｄ】オースティン三ゴロ、佐野右前安打、宮崎の中越二塁打で佐野三進、ロペス申告敬遠で満塁、伊藤光三振、桜井の遊ゴロでロペス二封

◆５回（Ｄ１、巨０）

【巨】丸、坂本ともに三振、岡本四球、陽岱鋼投ゴロ

◆６回（両軍０）

【巨】（投手平田）パーラ三ゴロ、ウィーラー二ゴロ、大城右前安打、鍵谷の代打亀井中飛

◆７回（Ｄ１、巨０）

【巨】（投手石田）吉川尚左飛、丸一飛、（投手パットン、一塁ソト、二塁柴田）坂本三振

◆８回（Ｄ３、巨０）

【巨】（捕手嶺井、遊撃倉本、中堅乙坂、右翼梶谷）岡本、陽岱鋼、パーラ３者連続三振

◆９回（両軍０）