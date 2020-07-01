【巨人】写真で振り返るＤｅＮＡ戦　必死の継投策実らず…試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ 巨人３―５ＤｅＮＡ（１日・東京ドーム）
巨人が必死の継投策も実らず、ＤｅＮＡに逆転負けを喫した。１点リードの８回に登板した沢村が誤算だった。２四球の“独り相撲”で１死一、二塁とピンチを広げて降板。５番手・高木が２死満塁からオースティンに走者一掃の逆転三塁打を許した。
先発のメルセデスは６回途中１失点。前回６月２４日の広島戦（東京Ｄ）での３回４失点からしっかり修正した。
【試合経過】
◆１回（Ｄ０、巨１）
【巨】増田大四球、丸のとき増田大二盗、丸のとき暴投で増田大三進、丸の中前安打で増田大生還、坂本遊ゴロ併殺打、岡本左前安打、陽岱鋼三振
◆２回（両軍０）
【Ｄ】佐野中前安打、宮崎二ゴロ併殺打、ロペス右前安打、伊藤光四球でロペス二進、桜井投ゴロ
◆３回（両軍０）
【Ｄ】大和遊ゴロ、梶谷二ゴロ、ソト遊ゴロ
◆４回（Ｄ０、巨２）
【Ｄ】オースティン三ゴロ、佐野右前安打、宮崎の中越二塁打で佐野三進、ロペス申告敬遠で満塁、伊藤光三振、桜井の遊ゴロでロペス二封
【巨】岡本左前安打、陽岱鋼右飛、パーラの中前安打で岡本二進、ウィーラーの投手内野安打で満塁、大城の左前安打で岡本、パーラともに生還、ウィーラー二進、（投手伊勢）メルセデスの投前バントでウィーラー三進、大城二進、増田大の代打吉川尚中飛
◆５回（Ｄ１、巨０）
【巨】丸、坂本ともに三振、岡本四球、陽岱鋼投ゴロ
◆６回（両軍０）
【巨】（投手平田）パーラ三ゴロ、ウィーラー二ゴロ、大城右前安打、鍵谷の代打亀井中飛
◆７回（Ｄ１、巨０）
【Ｄ】（投手中川、左翼亀井）梶谷左前安打、ソト左飛、オースティン四球で梶谷二進、佐野の投ゴロで梶谷三進、オースティン二進、宮崎の遊撃内野安打で梶谷生還、オースティン三進、ロペス三振
【巨】（投手石田）吉川尚左飛、丸一飛、（投手パットン、一塁ソト、二塁柴田）坂本三振
◆８回（Ｄ３、巨０）
【Ｄ】（投手沢村）伊藤光の代打乙坂四球、柴田三振、大和の代打楠本四球で乙坂二進、（投手高木）梶谷の遊撃内野安打で満塁、ソト三振、オースティンの右越三塁打で乙坂、楠本、梶谷いずれも生還、佐野三振
【巨】（捕手嶺井、遊撃倉本、中堅乙坂、右翼梶谷）岡本、陽岱鋼、パーラ３者連続三振
◆９回（両軍０）
【Ｄ】（投手鍬原）宮崎遊ゴロ、パットンの代打桑原投ゴロ、乙坂右中間二塁打、柴田三邪飛