７月１日の釣果速報（関西）

釣果
７月３日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|11.8
|若潮
|4.49
|19.15
|17.27
|2.45
７月３日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|4.29
|3.59
|3.30
|3.16
|1.44
|4.58
|18.30
|18.10
|17.24
|17.17
|11.49
|18.41
|干潮
|11.43
|11.17
|10.29
|10.18
|6.06
|11.42
|23.39
|23.05
|22.49
|22.39
|19.47
|-
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|沖
|三重
| 石鏡
沖 合
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|イシダイ
|40～60
|3
|２９日の午後便 胴突き１本バリ 他ガシラやウツボなども
|沖
|三重
| 島勝浦
二又沖周辺
| 愛昌丸
０９０７６８０３７１０
|イサギ
|-
|-
|２４～４４センチの良型イサギ中心に尾長グレやマダイにウメイロなど五目釣り好調
|尾長グレ
|-
|-
|沖
|和歌山
| 湯浅
日ノ岬沖
| なぎ丸
0737・62局3890
|イサギ
|-
|-
|餌アミエビで２５～４０センチの良型イサギ食い順調 天秤４本バリ 今後も期待
|沖
|兵庫
| 明石港
沖 合
| 名田屋
078・912局7211
|マダコ
|-
|-
|０．４～２．５キロの良型マダコの乗り順調 ３．５キロの大型も釣れていた 今後も期待
|沖
|明石
| 東二見
シカノセ
| 岩澤丸
078・942局1889
|マダコ
|20～76
|36
|神戸市の藤井氏 重量０．３～２．８キロ タコエギ 良型乗り好調
|沖
|福井
| 敦賀
沖 合
| 豊漁丸
0770・26局1160
|マイカ
|-
|-
|半夜や深夜便でマイカとスルメイカ乗り好調 ４５センチの大型マイカも釣れた
|スルメイカ
|-
|-
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 松福丸
0770・52局6298
|アジ
|-
|-
|半夜で昼はアジやサバにマダイなど釣れていた 夜は良型マイカ楽しめる
|マイカ
|-
|-
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 信洋丸
0770・53局1305
|アジ
|-
|-
|マダイ交じりにアジ３０～４５センチや良型イサギの食い順調 マイカも期待できる
|イサギ
|-
|-
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 直幸丸
0770・52局1739
|マイカ
|16～41
|40
|茨木市の柴田勝弘氏３人 マイカ少ない人１８匹 乗り好調
|スルメイカ
|18～26
|10
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 川口渡船
0770・77局0435
|イサギ
|-
|-
|良型イサギにマダイやマサバなど釣れていた 夜はマイカやスルメ楽しめる
|マイカ
|-
|-
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 庄栄丸
0770・77局0241
|マアジ
|-
|-
|半夜で昼はマアジやレンコ・チダイなど五目釣り 夜は良型マイカ釣れた
|マイカ
|-
|-
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
１２号ヤカタ
| 細川渡船
088・688局0401
|アジ
|18～20
|50
|東大阪市の橋本氏 ハリス２号 アジ７号 １５号 餌アミエビ
|カ
|三重
| 大崎
間崎イカダ他
| 大崎筏釣りＣ
0599・52局1619
|チヌ
|-
|-
|オキアミやコーンを餌に３０～４５センチのチヌが釣れていた マダイなども交じる
|カ
|三重
| 賀田
黒崎イカダ他
| 糸川渡船
０９０５０３８５５５１
|チヌ
|-
|-
|オキアミやサナギで４０センチ前後のチヌ食い順調 ５０センチの大型グレも釣れていた
|グレ
|-
|-
|カ
|福井
| 泊
ネジカケイカダ他
| はとう渡船
0770・52局4345
|マアジ
|-
|-
|２２～３７センチのマアジ食い順調 ルアーでサゴシやタチウオにスズキも狙える
|サゴシ
|-
|-
|カ
|福井
| 仏谷
児島イカダ他
| 大住渡船
0770・52局2846
|マアジ
|-
|-
|３０センチ級の良型交じりでマアジの食い上向いてきた チヌも４０センチ超期待できる
|チヌ
|-
|-
|カ
|福井
| 日引
湾内イカダ
| 釣宿 由幸
0770・76局1307
|アジ
|20～28
|30
|川西市の川合氏２人 サビキアマダイ２８センチも 食い順調
|チャリコ
|25～28
|2
|カ
|京都
| 久美浜
六本裏カセ
| いざわ渡船
0772・83局0108
|チヌ
|32～33
|2
|神戸市の楢原氏 １．５メートル ハリス１．７号 チヌ４号 餌アケミ貝
|ハネ
|46
|1
|波
|兵庫
| 尼崎魚つり公園
釣台外向中央
| 公園事務所
06・6417局3000
|アジ
|18～22
|10
|伊丹市の池永氏 ３．９メートル サビキ６号 ６ヒロ 餌アミエビ
|サバ
|18～20
|20
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
全 域
| 公園事務所
078・753局3973
|メバル
|-
|-
|１２～１９センチのメバルや７～１２センチの小アジ順調 ７番テント付近でカレイ２０センチ
|アジ
|-
|-
|堀
|姫路
| 家島
イケス
| 釣り堀水宝
079・327局1243
|マダイ
|-
|-
|良型マダイ食い安定 ブリなど青物にマグロも シマアジコーナーも好調
|ブリ
|-
|-
|川
|三重
| 宮川上流
半次郎橋下流
| 漁協組
0598・77局2110
|アユ
|18～20
|9
|津市のマニュエル・アルバート氏 ９メートル 狐６．５号３本 平水
|川
|三重
| 長瀬太郎生川
長瀬橋上流
| 長瀬支部
０９０５６０２４３５６
|アユ
|11～18
|20
|名張市の山崎良一氏 ９メートル 水中糸０・０７号 狐７号４本
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
弁天瀬他
| 漁協組
0740・38局2541
|アユ
|-
|-
|午後５時現在で本流は平水より２０センチ高支流は１０センチの増水でともに濁りなし
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
水管橋上下
| さかいオトリ店
0740・38局2130
|アユ
|14～18
|35
|水曜会の宮本忠実氏 ９メートル 水中糸０・０５号 狐６．５号４本
|池
|堺
| 西池
７３ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|41以下
|40
|周遊会の辻氏 ３．６メートル ハリス０．６号スレ５号 ウドン トントン
|池
|八尾
| 中セ池
北土手中央南向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|40.5以下
|51
|八尾市の森本氏 ハリス０．４号 スレ４号 トントン 大助５枚
|池
|大東
| 阪奈園
２号池北土手南向
| 阪奈園
072・869局0015
|ヘラブナ
|36以下
|22
|奈良市の浅田氏 ハリス０．４号 スレ３号 トントン 大助３枚