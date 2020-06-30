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６月２９日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

釣果

７月１日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
9.8 若潮 4.49 19.15 15.10 1.25

７月１日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 3.02 2.30 1.51 1.37 10.29 3.16
16.52 16.17 15.25 15.16 - 16.45
干潮 10.20 9.45 8.46 8.34 4.35 10.01
21.59 21.15 20.52 20.39 17.59 22.21
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
和歌山 那智勝浦
一の島 		ＦＢ　海クン
0739・45局8450 		グレ 30～38 21 和歌山の宮原氏　ハリス２号　グレ６号　３ヒロ　オキアミ　２８日
三重 石鏡
沖　合 		幸徳丸
０９０７３０３５０８０ 		イシダイ 40～55 3 ２８日の午後便　船中１２尾　アカハタやガシラにウツボ他も
三重 島勝浦
二又沖 		愛昌丸
０９０７６８０３７１０ 		イサギ 22～35 13 奈良の寺田氏２人　ゴマサバ４１センチ　天秤２本バリ　アミエビ
尾長グレ 34～38 5
和歌山 見老津
沖　合 		福洋丸
0739・58局0578 		アカイカ 10～16 32 神戸市の谷井氏　スルメイカ２６匹　乗り順調　今後も期待
和歌山 湯浅
日ノ岬沖 		なぎ丸
0737・62局3890 		イサギ 25～36 55 茨木市の深田氏　ハリス４号　天秤４本バリ　アミエビ　好調
明石 東二見
沖　合 		岩澤丸
078・942局1889 		マダコ 20～60 28 姫路市の吉田氏　重量０・３～２キロ　タコエギ　乗り好調
福井 敦賀
沖　合 		豊漁丸
0770・26局1160 		マイカ - - ２８日半夜便でマイカ多い人２８匹　スルメ交じる　４７センチの大型マイカも釣れた
スルメイカ - -
福井 小浜
沖　合 		松福丸
0770・52局6298 		アジ - - 半夜で昼はアジやサバにマダイなど釣れていた　夜は良型マイカ楽しめる
マイカ - -
福井 小浜
沖　合 		信洋丸
0770・53局1305 		アコウ 28～42 12 京都市の木村氏４人　イサギ３０センチ３尾ウマヅラハギ２５尾他
ガシラ 18～30 8
福井 若狭大島
沖　合 		川口渡船
0770・77局0435 		イサギ 36～40 57 京都市の島田氏４人　他サバなど　フカセ釣り　オキアミ
マダイ 45 1
福井 日引
沖　合 		釣宿　由幸
0770・76局1307 		アジ - - 良型アジとサバ中心にマダイやアマダイにレンコ・チダイなど五目釣り好調
サバ - -
福井 音海
沖合動力ボート 		ウミック
0770・76局1444 		ヒラマサ 50～55 2 森崎氏３人の釣果　アコウ４０と４５センチガシラ２５と３０センチ　２８日
ハマチ 50～55 3
鳴門 堂ノ浦
湾内カセ・ヤカタ 		細川渡船
088・688局0401 		チヌ - - ２５～４５センチのチヌ食い好調　良型マダイも釣れる　サビキでアジも楽しめる
アジ - -
三重 大崎
間崎イカダ 		大崎筏釣りＣ
0599・52局1619 		チヌ 25～43 22 伊勢市の松井一浩氏　オキアミ他　東畑芳仁氏１５尾　２８日
福井
ネジカケイカダ 		はとう渡船
0770・52局4345 		マアジ 27～34 13 京都市の山口啓一氏　２８日　アオリイカやサゴシも好調
福井 仏谷
双児島イカダ 		大住渡船
0770・52局2846 		マアジ 22～31 120 京都氏の坂上氏２人　サビキ８号　餌アミエビとオキアミ
京都 久美浜
六本裏カセ 		いざわ渡船
0772・83局0108 		サワラ 70 1 神崎郡の稲垣氏　アジのノマセ　伊勢氏チヌ２５と３８センチ　２８日
ヒラメ 49 1
兵庫 尼崎魚つり公園
釣台外向中央 		公園事務所
06・6417局3000 		サバ 18～23 150 尼崎市の田中氏　３メートル　ピンク７号　２．５ヒロ　餌アミエビ
神戸 平磯海づり公園
全　域 		公園事務所
078・753局3973 		ガシラ - - １２～１８センチのガシラに小アジも順調　５番テント付近で２５センチ前後のグレ釣れた
アジ - -
姫路 家島
イケス 		釣り堀水宝
079・327局1243 		マダイ - - 良型マダイ食い安定　ブリなど青物にマグロも　シマアジコーナーも好調
ブリ - -
福井 九頭竜川中部
水源地前右岸 		漁協組
0776・61局3219 		アユ 13～20 26 愛西市の荘司正則氏　水中糸０・０６号　狐７．５号　やや増水
三重 長瀬太郎生川
長瀬橋上流 		長瀬支部
０９０５６０２４３５６ 		アユ 12～18 18 奈良市の原口健二氏　水中糸０・１７５号　狐７号４本　平水
滋賀 安曇川朽木
北川・向所 		漁協組
0740・38局2541 		アユ 12～19.5 24 西宮市の名輪文利氏　６メートル　水中糸０．２号　狐６号　１５センチ高
滋賀 安曇川朽木
大野キャンプ場 		さかいオトリ店
0740・38局2130 		アユ 16～20 37 西宮市の高橋修氏　９メートル　水中糸０・０５号　狐６．５号　濁りなし
兵庫 千種川
新田橋上流 		藤井釣具店
0791・52局2460 		アユ 16～21 26 姫路市の山田氏　水中糸０・０５号　セツナ７号３本　平水
西池
７３　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 43.8以下 46 堺市の山田氏　３．６メートル　ハリス０．８号スレ４号　トントン　ダンゴ
八尾 中セ池
東中桟橋北寄東向 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 42.7以下 48 火曜会の池田氏　３メートル　スレ４号　トントン　大助５枚
大東 阪奈園
２号池北土手南向 		阪奈園
072・869局0015 		ヘラブナ 36以下 28 門真市の羽根氏　３．３メートル　スレ３号　トントン　大助３枚

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