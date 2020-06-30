６月２９日の釣果速報（関西）

釣果
７月１日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|9.8
|若潮
|4.49
|19.15
|15.10
|1.25
７月１日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|3.02
|2.30
|1.51
|1.37
|10.29
|3.16
|16.52
|16.17
|15.25
|15.16
|-
|16.45
|干潮
|10.20
|9.45
|8.46
|8.34
|4.35
|10.01
|21.59
|21.15
|20.52
|20.39
|17.59
|22.21
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|磯
|和歌山
| 那智勝浦
一の島
| ＦＢ 海クン
0739・45局8450
|グレ
|30～38
|21
|和歌山の宮原氏 ハリス２号 グレ６号 ３ヒロ オキアミ ２８日
|沖
|三重
| 石鏡
沖 合
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|イシダイ
|40～55
|3
|２８日の午後便 船中１２尾 アカハタやガシラにウツボ他も
|沖
|三重
| 島勝浦
二又沖
| 愛昌丸
０９０７６８０３７１０
|イサギ
|22～35
|13
|奈良の寺田氏２人 ゴマサバ４１センチ 天秤２本バリ アミエビ
|尾長グレ
|34～38
|5
|沖
|和歌山
| 見老津
沖 合
| 福洋丸
0739・58局0578
|アカイカ
|10～16
|32
|神戸市の谷井氏 スルメイカ２６匹 乗り順調 今後も期待
|沖
|和歌山
| 湯浅
日ノ岬沖
| なぎ丸
0737・62局3890
|イサギ
|25～36
|55
|茨木市の深田氏 ハリス４号 天秤４本バリ アミエビ 好調
|沖
|明石
| 東二見
沖 合
| 岩澤丸
078・942局1889
|マダコ
|20～60
|28
|姫路市の吉田氏 重量０・３～２キロ タコエギ 乗り好調
|沖
|福井
| 敦賀
沖 合
| 豊漁丸
0770・26局1160
|マイカ
|-
|-
|２８日半夜便でマイカ多い人２８匹 スルメ交じる ４７センチの大型マイカも釣れた
|スルメイカ
|-
|-
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 松福丸
0770・52局6298
|アジ
|-
|-
|半夜で昼はアジやサバにマダイなど釣れていた 夜は良型マイカ楽しめる
|マイカ
|-
|-
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 信洋丸
0770・53局1305
|アコウ
|28～42
|12
|京都市の木村氏４人 イサギ３０センチ３尾ウマヅラハギ２５尾他
|ガシラ
|18～30
|8
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 川口渡船
0770・77局0435
|イサギ
|36～40
|57
|京都市の島田氏４人 他サバなど フカセ釣り オキアミ
|マダイ
|45
|1
|沖
|福井
| 日引
沖 合
| 釣宿 由幸
0770・76局1307
|アジ
|-
|-
|良型アジとサバ中心にマダイやアマダイにレンコ・チダイなど五目釣り好調
|サバ
|-
|-
|船
|福井
| 音海
沖合動力ボート
| ウミック
0770・76局1444
|ヒラマサ
|50～55
|2
|森崎氏３人の釣果 アコウ４０と４５センチガシラ２５と３０センチ ２８日
|ハマチ
|50～55
|3
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
湾内カセ・ヤカタ
| 細川渡船
088・688局0401
|チヌ
|-
|-
|２５～４５センチのチヌ食い好調 良型マダイも釣れる サビキでアジも楽しめる
|アジ
|-
|-
|カ
|三重
| 大崎
間崎イカダ
| 大崎筏釣りＣ
0599・52局1619
|チヌ
|25～43
|22
|伊勢市の松井一浩氏 オキアミ他 東畑芳仁氏１５尾 ２８日
|カ
|福井
| 泊
ネジカケイカダ
| はとう渡船
0770・52局4345
|マアジ
|27～34
|13
|京都市の山口啓一氏 ２８日 アオリイカやサゴシも好調
|カ
|福井
| 仏谷
双児島イカダ
| 大住渡船
0770・52局2846
|マアジ
|22～31
|120
|京都氏の坂上氏２人 サビキ８号 餌アミエビとオキアミ
|カ
|京都
| 久美浜
六本裏カセ
| いざわ渡船
0772・83局0108
|サワラ
|70
|1
|神崎郡の稲垣氏 アジのノマセ 伊勢氏チヌ２５と３８センチ ２８日
|ヒラメ
|49
|1
|波
|兵庫
| 尼崎魚つり公園
釣台外向中央
| 公園事務所
06・6417局3000
|サバ
|18～23
|150
|尼崎市の田中氏 ３メートル ピンク７号 ２．５ヒロ 餌アミエビ
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
全 域
| 公園事務所
078・753局3973
|ガシラ
|-
|-
|１２～１８センチのガシラに小アジも順調 ５番テント付近で２５センチ前後のグレ釣れた
|アジ
|-
|-
|堀
|姫路
| 家島
イケス
| 釣り堀水宝
079・327局1243
|マダイ
|-
|-
|良型マダイ食い安定 ブリなど青物にマグロも シマアジコーナーも好調
|ブリ
|-
|-
|川
|福井
| 九頭竜川中部
水源地前右岸
| 漁協組
0776・61局3219
|アユ
|13～20
|26
|愛西市の荘司正則氏 水中糸０・０６号 狐７．５号 やや増水
|川
|三重
| 長瀬太郎生川
長瀬橋上流
| 長瀬支部
０９０５６０２４３５６
|アユ
|12～18
|18
|奈良市の原口健二氏 水中糸０・１７５号 狐７号４本 平水
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
北川・向所
| 漁協組
0740・38局2541
|アユ
|12～19.5
|24
|西宮市の名輪文利氏 ６メートル 水中糸０．２号 狐６号 １５センチ高
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
大野キャンプ場
| さかいオトリ店
0740・38局2130
|アユ
|16～20
|37
|西宮市の高橋修氏 ９メートル 水中糸０・０５号 狐６．５号 濁りなし
|川
|兵庫
| 千種川
新田橋上流
| 藤井釣具店
0791・52局2460
|アユ
|16～21
|26
|姫路市の山田氏 水中糸０・０５号 セツナ７号３本 平水
|池
|堺
| 西池
７３ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|43.8以下
|46
|堺市の山田氏 ３．６メートル ハリス０．８号スレ４号 トントン ダンゴ
|池
|八尾
| 中セ池
東中桟橋北寄東向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|42.7以下
|48
|火曜会の池田氏 ３メートル スレ４号 トントン 大助５枚
|池
|大東
| 阪奈園
２号池北土手南向
| 阪奈園
072・869局0015
|ヘラブナ
|36以下
|28
|門真市の羽根氏 ３．３メートル スレ３号 トントン 大助３枚