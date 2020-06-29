６月２８日の釣果速報（関西）

釣果
６月３０日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|8.8
|長潮
|4.48
|19.15
|14.01
|0.51
６月３０日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|2.20
|1.46
|0.58
|0.45
|9.54
|2.21
|15.36
|14.58
|14.05
|13.54
|22.49
|15.28
|干潮
|9.48
|8.57
|7.45
|7.32
|3.43
|9.01
|20.59
|20.10
|19.41
|19.27
|16.56
|21.10
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|磯
|和歌山
| 見老津
大 曲
| ＦＢ 海クン
0739・45局8450
|グレ
|35～47
|50
|みなべ町の榎本氏３人 フカセ 田中氏３３～３９センチ１７尾 ２７日
|沖
|三重
| 石鏡
沖 合
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|イシダイ
|44～61
|3
|２７日の午後便 船中１４尾 他アカハタやガシラにウツボ
|沖
|三重
| 島勝浦
二又沖
| 愛昌丸
０９０７６８０３７１０
|イサギ
|22～38
|7
|名古屋市のあがた氏３人 少ない人６尾 ウマヅラ４１センチも
|尾長グレ
|31～38
|2
|沖
|和歌山
| 見老津
沖 合
| 福洋丸
0739・58局0578
|アカイカ
|10～16
|80
|橋本氏６人の釣果 スルメイカ２５匹 乗り順調 今後も期待
|沖
|和歌山
| 湯浅
日ノ岬沖
| なぎ丸
0737・62局3890
|イサギ
|25～36
|62
|伊丹市の野間田氏 天秤４本バリ 餌アミエビ 食い好調
|沖
|明石
| 東二見
沖 合
| 岩澤丸
078・942局1889
|マダコ
|20～60
|37
|大阪の山本氏 重量０・３～２キロ タコエギ 乗り好調
|沖
|福井
| 敦賀
沖 合
| 豊漁丸
0770・26局1160
|マイカ
|-
|-
|２７日半夜便で多い人マイカ３３匹スルメ１３匹 ４７センチの大型マイカも釣れていた
|スルメイカ
|-
|-
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 松福丸
0770・52局6298
|マイカ
|12～40
|28
|２７日の半夜便 少ない人３匹他アジやサバにガシラなど
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 信洋丸
0770・53局1305
|アジ
|35～40
|7
|京都市の村上氏５人 サバ３３～４０センチ１０尾カイワリ５０尾他
|チダイ・レンコ
|20～33
|23
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 直幸丸
0770・52局1739
|マイカ
|14～41
|21
|可児郡の田中一仁氏 イカスッテ４～８本 イカメタル
|スルメイカ
|16～25
|10
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 川口渡船
0770・77局0435
|イサギ
|-
|-
|良型イサギにマダイやマサバなど釣れていた 夜はマイカやスルメ楽しめる
|マイカ
|-
|-
|沖
|福井
| 日引
沖 合
| 釣宿 由幸
0770・76局1307
|マダイ
|30～40
|12
|尼崎市の今村氏８人 アジ２８～３８センチ７５尾カイワリ２５尾他
|サバ
|35～45
|55
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
３号ヤカタ
| 細川渡船
088・688局0401
|マダイ
|43
|1
|倉敷市の秋岡氏 ３メートル ハリス４号 カレイ１２号 餌青イソメ
|カ
|三重
| 大崎
間崎イカダ
| 大崎筏釣りＣ
0599・52局1619
|チヌ
|20～42
|14
|四日市市の山田淳氏 オキアミ他 梶尾貞夫氏も同型１３尾
|カ
|三重
| 賀田
中崎イカダ
| 糸川渡船
０９０５０３８５５５１
|グレ
|43～50
|2
|奈良市の中道安之氏 餌オキアミ 大型グレ狙える ２７日
|オオモンハタ
|22～25
|2
|カ
|福井
| 泊
ネジカケイカダ
| はとう渡船
0770・52局4345
|マアジ
|22～34
|61
|中津川市の一村実氏 サビキ８号 餌アミエビとオキアミ
|カ
|福井
| 仏谷
双児島イカダ他
| 大住渡船
0770・52局2846
|マアジ
|-
|-
|３０センチ級の良型交じりでマアジの食い上向いてきた チヌも４０センチ超期待できる
|チヌ
|-
|-
|カ
|福井
| 音海
湾内イカダ
| ウミック
0770・76局1444
|チヌ
|30～48
|8
|京都市の山口氏２人 ハリス１．５号オキアミ 吉井氏４６センチ ２７日
|カ
|京都
| 久美浜
六本裏カセ
| いざわ渡船
0772・83局0108
|チヌ
|31～41
|2
|丹波市の石田氏 １．５メートル ハリス２号 チヌ６号 カキとコーン
|波
|兵庫
| 尼崎魚つり公園
釣台外向西側
| 公園事務所
06・6417局3000
|サバ
|18～22
|150
|姫路市の黒川氏 １．６メートル 蓄光スキン６号 ３ヒロ アミエビ
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
全 域
| 公園事務所
078・753局3973
|ガシラ
|-
|-
|１２～２０センチのガシラや７～１０センチのアジ順調 中央付近３０センチ前後のカレイ釣れた
|アジ
|-
|-
|堀
|姫路
| 家島
イケス
| 釣り堀水宝
079・327局1243
|マダイ
|-
|-
|良型マダイ食い安定 ブリなど青物にマグロも シマアジコーナーも好調
|ブリ
|-
|-
|川
|三重
| 長瀬太郎生川
吊り橋上流
| 長瀬支部
０９０５６０２４３５６
|アユ
|12～19.5
|30
|木津川市の池田繁氏 水中糸０・１５号 狐７号 平水 笹濁り
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
弁天瀬他
| 漁協組
0740・38局2541
|アユ
|-
|-
|２８日午後４時現在本流・支流とも６０センチ高で強い濁りあり 釣行の際は要確認
|川
|兵庫
| 千種川
楢原新田橋
| 藤井釣具店
0791・52局2460
|アユ
|16～21
|25
|佐用町の前川氏 水中糸０・０５号 一角７号 平水濁りなし
|池
|堺
| 西池
８１ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|42.5以下
|28
|堺市の竹内氏 ３．６メートル ハリス０．５号スレ４号 １センチズラシ ウドン
|池
|八尾
| 中セ池
東中桟橋南寄東向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|40.2以下
|48
|東大阪市の野尻氏 ３メートル スレ４号 トントン 大助５枚
|池
|大東
| 阪奈園
１号池陸桟橋北向
| 阪奈園
072・869局0015
|ヘラブナ
|40.5以下
|22
|奈良市の林氏 ３．３メートル ハリス０．４号スレ３号 ウドン 大助４枚