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６月２８日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

釣果

６月３０日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
8.8 長潮 4.48 19.15 14.01 0.51

６月３０日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 2.20 1.46 0.58 0.45 9.54 2.21
15.36 14.58 14.05 13.54 22.49 15.28
干潮 9.48 8.57 7.45 7.32 3.43 9.01
20.59 20.10 19.41 19.27 16.56 21.10
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
和歌山 見老津
大　曲 		ＦＢ　海クン
0739・45局8450 		グレ 35～47 50 みなべ町の榎本氏３人　フカセ　田中氏３３～３９センチ１７尾　２７日
三重 石鏡
沖　合 		幸徳丸
０９０７３０３５０８０ 		イシダイ 44～61 3 ２７日の午後便　船中１４尾　他アカハタやガシラにウツボ
三重 島勝浦
二又沖 		愛昌丸
０９０７６８０３７１０ 		イサギ 22～38 7 名古屋市のあがた氏３人　少ない人６尾　ウマヅラ４１センチも
尾長グレ 31～38 2
和歌山 見老津
沖　合 		福洋丸
0739・58局0578 		アカイカ 10～16 80 橋本氏６人の釣果　スルメイカ２５匹　乗り順調　今後も期待
和歌山 湯浅
日ノ岬沖 		なぎ丸
0737・62局3890 		イサギ 25～36 62 伊丹市の野間田氏　天秤４本バリ　餌アミエビ　食い好調
明石 東二見
沖　合 		岩澤丸
078・942局1889 		マダコ 20～60 37 大阪の山本氏　重量０・３～２キロ　タコエギ　乗り好調
福井 敦賀
沖　合 		豊漁丸
0770・26局1160 		マイカ - - ２７日半夜便で多い人マイカ３３匹スルメ１３匹　４７センチの大型マイカも釣れていた
スルメイカ - -
福井 小浜
沖　合 		松福丸
0770・52局6298 		マイカ 12～40 28 ２７日の半夜便　少ない人３匹他アジやサバにガシラなど
福井 小浜
沖　合 		信洋丸
0770・53局1305 		アジ 35～40 7 京都市の村上氏５人　サバ３３～４０センチ１０尾カイワリ５０尾他
チダイ・レンコ 20～33 23
福井 小浜
沖　合 		直幸丸
0770・52局1739 		マイカ 14～41 21 可児郡の田中一仁氏　イカスッテ４～８本　イカメタル
スルメイカ 16～25 10
福井 若狭大島
沖　合 		川口渡船
0770・77局0435 		イサギ - - 良型イサギにマダイやマサバなど釣れていた　夜はマイカやスルメ楽しめる
マイカ - -
福井 日引
沖　合 		釣宿　由幸
0770・76局1307 		マダイ 30～40 12 尼崎市の今村氏８人　アジ２８～３８センチ７５尾カイワリ２５尾他
サバ 35～45 55
鳴門 堂ノ浦
３号ヤカタ 		細川渡船
088・688局0401 		マダイ 43 1 倉敷市の秋岡氏　３メートル　ハリス４号　カレイ１２号　餌青イソメ
三重 大崎
間崎イカダ 		大崎筏釣りＣ
0599・52局1619 		チヌ 20～42 14 四日市市の山田淳氏　オキアミ他　梶尾貞夫氏も同型１３尾
三重 賀田
中崎イカダ 		糸川渡船
０９０５０３８５５５１ 		グレ 43～50 2 奈良市の中道安之氏　餌オキアミ　大型グレ狙える　２７日
オオモンハタ 22～25 2
福井
ネジカケイカダ 		はとう渡船
0770・52局4345 		マアジ 22～34 61 中津川市の一村実氏　サビキ８号　餌アミエビとオキアミ
福井 仏谷
双児島イカダ他 		大住渡船
0770・52局2846 		マアジ - - ３０センチ級の良型交じりでマアジの食い上向いてきた　チヌも４０センチ超期待できる
チヌ - -
福井 音海
湾内イカダ 		ウミック
0770・76局1444 		チヌ 30～48 8 京都市の山口氏２人　ハリス１．５号オキアミ　吉井氏４６センチ　２７日
京都 久美浜
六本裏カセ 		いざわ渡船
0772・83局0108 		チヌ 31～41 2 丹波市の石田氏　１．５メートル　ハリス２号　チヌ６号　カキとコーン
兵庫 尼崎魚つり公園
釣台外向西側 		公園事務所
06・6417局3000 		サバ 18～22 150 姫路市の黒川氏　１．６メートル　蓄光スキン６号　３ヒロ　アミエビ
神戸 平磯海づり公園
全　域 		公園事務所
078・753局3973 		ガシラ - - １２～２０センチのガシラや７～１０センチのアジ順調　中央付近３０センチ前後のカレイ釣れた
アジ - -
姫路 家島
イケス 		釣り堀水宝
079・327局1243 		マダイ - - 良型マダイ食い安定　ブリなど青物にマグロも　シマアジコーナーも好調
ブリ - -
三重 長瀬太郎生川
吊り橋上流 		長瀬支部
０９０５６０２４３５６ 		アユ 12～19.5 30 木津川市の池田繁氏　水中糸０・１５号　狐７号　平水　笹濁り
滋賀 安曇川朽木
弁天瀬他 		漁協組
0740・38局2541 		アユ - - ２８日午後４時現在本流・支流とも６０センチ高で強い濁りあり　釣行の際は要確認
兵庫 千種川
楢原新田橋 		藤井釣具店
0791・52局2460 		アユ 16～21 25 佐用町の前川氏　水中糸０・０５号　一角７号　平水濁りなし
西池
８１　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 42.5以下 28 堺市の竹内氏　３．６メートル　ハリス０．５号スレ４号　１センチズラシ　ウドン
八尾 中セ池
東中桟橋南寄東向 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 40.2以下 48 東大阪市の野尻氏　３メートル　スレ４号　トントン　大助５枚
大東 阪奈園
１号池陸桟橋北向 		阪奈園
072・869局0015 		ヘラブナ 40.5以下 22 奈良市の林氏　３．３メートル　ハリス０．４号スレ３号　ウドン　大助４枚

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