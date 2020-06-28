【巨人】写真で振り返る、ヤクルトに１２得点大勝…試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ ヤクルト０―１２巨人（２８日・神宮）

巨人は１３安打１２得点とヤクルトに大勝。カード勝ち越しを決めた。

２回に打者一巡の猛攻で５点を挙げると、その後も岡本の４号、石川の１号３ランなどで点を加えた。先発のサンチェスは６回３安打無失点と好投、今季２勝目を挙げた。

◆１回（両軍０）

【巨】増田大右前安打、丸四球で増田大二進、坂本の三ゴロ併殺打で増田大三進、岡本三ゴロ

【ヤ】坂口二ゴロ、山田哲四球、青木のとき山田哲二盗、青木四球、村上左飛 先発のサンチェス

◆２回（巨５、ヤ０）

【ヤ】山崎右前安打、エスコバーの二ゴロで山崎二進、嶋三振、寺島一ゴロ失で山崎三進、坂口左飛

◆３回（両軍０）

【巨】亀井右飛、中島遊ゴロ、炭谷左飛、サンチェス三振

【ヤ】山田哲右飛、青木二ゴロ、村上四球、雄平一ゴロ

◆４回（巨３、ヤ０）

【ヤ】山崎一ゴロ、エスコバー遊ゴロ、嶋三振

◆５回（両軍０）

【巨】炭谷、サンチェスともに三振、増田大四球、丸中飛

【ヤ】寺島の代打広岡右飛、坂口三振、山田哲中前安打、青木の二塁内野安打で山田哲二進、村上四球で満塁、雄平二直

◆６回（巨１、ヤ０）

【ヤ】（二塁田中俊、遊撃増田大、左翼重信）山崎三ゴロ、近藤の代打西田古賀二ゴロ、嶋の代打西田二ゴロ

◆７回（両軍０）

【巨】（投手梅野、捕手古賀）中島四球（代走北村）、炭谷三振、サンチェスの代打岸田二ゴロ併殺打

【ヤ】（投手沢村、捕手岸田、一塁北村）広岡左中間二塁打、坂口の二ゴロで広岡三進、山田哲一邪飛、青木三ゴロ ７回から２番手の沢村拓一

◆８回（両軍０）

【巨】（一塁村上、二塁宮本、三塁広岡、遊撃西浦、左翼渡辺）増田大三振、丸左飛、重信右飛

【ヤ】（投手藤岡、二塁吉川尚、遊撃田中俊、左翼若林、中堅増田大、右翼重信）村上三振、雄平二塁内野安打、山崎二ゴロで雄平二封、古賀投ゴロ ８回に登板した藤岡貴裕

◆９回（巨３、ヤ０）