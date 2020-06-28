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【巨人】写真で振り返る、ヤクルトに１２得点大勝…試合経過

スポーツ報知
# 巨人
ヤクルトに快勝し、勝利のタッチを交わす巨人ナイン
ヤクルトに快勝し、勝利のタッチを交わす巨人ナイン

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ　ヤクルト０―１２巨人（２８日・神宮）

　巨人は１３安打１２得点とヤクルトに大勝。カード勝ち越しを決めた。

　２回に打者一巡の猛攻で５点を挙げると、その後も岡本の４号、石川の１号３ランなどで点を加えた。先発のサンチェスは６回３安打無失点と好投、今季２勝目を挙げた。

　◆１回（両軍０）

　【巨】増田大右前安打、丸四球で増田大二進、坂本の三ゴロ併殺打で増田大三進、岡本三ゴロ

　【ヤ】坂口二ゴロ、山田哲四球、青木のとき山田哲二盗、青木四球、村上左飛

  • 先発のサンチェス

    先発のサンチェス

　◆２回（巨５、ヤ０）

　【巨】陽岱鋼右飛、亀井、中島ともに四球で一、二塁、炭谷の中前安打で満塁、サンチェス三振、増田大押し出し四球で亀井生還、丸の右前安打で中島、炭谷一挙生還、（投手寺島）坂本の左前安打で増田大生還、丸二進、岡本の中前安打で丸一挙生還、坂本二進、陽岱鋼一邪飛

  • ２回２死満塁、丸佳浩が２点適時打を放ち、ガッツポーズ

    ２回２死満塁、丸佳浩が２点適時打を放ち、ガッツポーズ

　【ヤ】山崎右前安打、エスコバーの二ゴロで山崎二進、嶋三振、寺島一ゴロ失で山崎三進、坂口左飛

　◆３回（両軍０）

　【巨】亀井右飛、中島遊ゴロ、炭谷左飛、サンチェス三振

　【ヤ】山田哲右飛、青木二ゴロ、村上四球、雄平一ゴロ

　◆４回（巨３、ヤ０）

　【巨】増田大の遊ゴロをエスコバーが一塁悪送球、丸のとき増田大二盗、丸の二ゴロで増田大三進、坂本の左前安打で増田大生還、岡本の左前安打で坂本二進、陽岱鋼の投ゴロで坂本三進、岡本二封、亀井の左翼線二塁打で坂本、陽岱鋼生還、中島遊ゴロ

  • ４回２死二、三塁、亀井善行が左翼線に２点二塁打を放つ

    ４回２死二、三塁、亀井善行が左翼線に２点二塁打を放つ

　【ヤ】山崎一ゴロ、エスコバー遊ゴロ、嶋三振

　◆５回（両軍０）

　【巨】炭谷、サンチェスともに三振、増田大四球、丸中飛

　【ヤ】寺島の代打広岡右飛、坂口三振、山田哲中前安打、青木の二塁内野安打で山田哲二進、村上四球で満塁、雄平二直

　◆６回（巨１、ヤ０）

　【巨】（投手近藤、遊撃広岡）坂本中飛、岡本左中間４号本塁打、陽岱鋼遊ゴロ、亀井左飛

  • ６回１死、岡本和真が左中間に４号本塁打を放つ

    ６回１死、岡本和真が左中間に４号本塁打を放つ

　【ヤ】（二塁田中俊、遊撃増田大、左翼重信）山崎三ゴロ、近藤の代打西田古賀二ゴロ、嶋の代打西田二ゴロ

　◆７回（両軍０）

　【巨】（投手梅野、捕手古賀）中島四球（代走北村）、炭谷三振、サンチェスの代打岸田二ゴロ併殺打

　【ヤ】（投手沢村、捕手岸田、一塁北村）広岡左中間二塁打、坂口の二ゴロで広岡三進、山田哲一邪飛、青木三ゴロ

  • ７回から２番手の沢村拓一

    ７回から２番手の沢村拓一

　◆８回（両軍０）

　【巨】（一塁村上、二塁宮本、三塁広岡、遊撃西浦、左翼渡辺）増田大三振、丸左飛、重信右飛

　【ヤ】（投手藤岡、二塁吉川尚、遊撃田中俊、左翼若林、中堅増田大、右翼重信）村上三振、雄平二塁内野安打、山崎二ゴロで雄平二封、古賀投ゴロ

  • ８回に登板した藤岡貴裕

    ８回に登板した藤岡貴裕

　◆９回（巨３、ヤ０）

　【巨】（投手中沢、左翼荒木、右翼渡辺）岡本四球、吉川尚三振、田中俊二飛、北村の中前安打で岡本二進、石川左越１号３ラン、岸田右前安打、増田大三ゴロ

  • ９回２死一、二塁、石川慎吾が左翼席へ３ラン本塁打を放つ（捕手・古賀優大）

    ９回２死一、二塁、石川慎吾が左翼席へ３ラン本塁打を放つ（捕手・古賀優大）

　【ヤ】（投手宮国、三塁増田大、左翼石川、中堅若林）荒木中飛、広岡二ゴロ、西浦遊ゴロ

試合詳細
ヤクルトに快勝し、勝利のタッチを交わす巨人ナイン
先発のサンチェス
２回２死満塁、丸佳浩が２点適時打を放ち、ガッツポーズ
４回２死二、三塁、亀井善行が左翼線に２点二塁打を放つ
６回１死、岡本和真が左中間に４号本塁打を放つ
７回から２番手の沢村拓一
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