【巨人】写真で振り返る、ヤクルトに１２得点大勝…試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ ヤクルト０―１２巨人（２８日・神宮）
巨人は１３安打１２得点とヤクルトに大勝。カード勝ち越しを決めた。
２回に打者一巡の猛攻で５点を挙げると、その後も岡本の４号、石川の１号３ランなどで点を加えた。先発のサンチェスは６回３安打無失点と好投、今季２勝目を挙げた。
◆１回（両軍０）
【巨】増田大右前安打、丸四球で増田大二進、坂本の三ゴロ併殺打で増田大三進、岡本三ゴロ
◆２回（巨５、ヤ０）
【巨】陽岱鋼右飛、亀井、中島ともに四球で一、二塁、炭谷の中前安打で満塁、サンチェス三振、増田大押し出し四球で亀井生還、丸の右前安打で中島、炭谷一挙生還、（投手寺島）坂本の左前安打で増田大生還、丸二進、岡本の中前安打で丸一挙生還、坂本二進、陽岱鋼一邪飛
【ヤ】山崎右前安打、エスコバーの二ゴロで山崎二進、嶋三振、寺島一ゴロ失で山崎三進、坂口左飛
◆３回（両軍０）
【巨】亀井右飛、中島遊ゴロ、炭谷左飛、サンチェス三振
【ヤ】山田哲右飛、青木二ゴロ、村上四球、雄平一ゴロ
◆４回（巨３、ヤ０）
【巨】増田大の遊ゴロをエスコバーが一塁悪送球、丸のとき増田大二盗、丸の二ゴロで増田大三進、坂本の左前安打で増田大生還、岡本の左前安打で坂本二進、陽岱鋼の投ゴロで坂本三進、岡本二封、亀井の左翼線二塁打で坂本、陽岱鋼生還、中島遊ゴロ
【ヤ】山崎一ゴロ、エスコバー遊ゴロ、嶋三振
◆５回（両軍０）
【巨】炭谷、サンチェスともに三振、増田大四球、丸中飛
【ヤ】寺島の代打広岡右飛、坂口三振、山田哲中前安打、青木の二塁内野安打で山田哲二進、村上四球で満塁、雄平二直
◆６回（巨１、ヤ０）
【ヤ】（二塁田中俊、遊撃増田大、左翼重信）山崎三ゴロ、近藤の代打西田古賀二ゴロ、嶋の代打西田二ゴロ
◆７回（両軍０）
【巨】（投手梅野、捕手古賀）中島四球（代走北村）、炭谷三振、サンチェスの代打岸田二ゴロ併殺打
◆８回（両軍０）
【巨】（一塁村上、二塁宮本、三塁広岡、遊撃西浦、左翼渡辺）増田大三振、丸左飛、重信右飛
◆９回（巨３、ヤ０）
【巨】（投手中沢、左翼荒木、右翼渡辺）岡本四球、吉川尚三振、田中俊二飛、北村の中前安打で岡本二進、石川左越１号３ラン、岸田右前安打、増田大三ゴロ
【ヤ】（投手宮国、三塁増田大、左翼石川、中堅若林）荒木中飛、広岡二ゴロ、西浦遊ゴロ