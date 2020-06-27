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【巨人】写真で振り返るヤクルト戦　６回の７失点重く９回反撃も逆転ならず…試合経過

スポーツ報知
# 巨人
試合を終え、悔しそうな表情で引き上げる原辰徳監督（右）（カメラ・生澤　英里香）
試合を終え、悔しそうな表情で引き上げる原辰徳監督（右）（カメラ・生澤　英里香）

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ　ヤクルト―巨人（２７日・神宮）

　巨人はヤクルトに逆転負けを喫し、連勝を逃した。

　初回に田口が４連打を浴び２失点。２回以降は立ち直し、３回からは毎回三者凡退に抑え好投した。

　２点を追う６回に岡本がバックスクリーンへの特大ソロ、パーラの２ランで逆転に成功。１死二塁で田口もタイムリーを放り、代走が送られた。田口は５回２失点と粘投した。

　ところが、２点リードの展開で中継ぎ陣が打ち崩された。２番手の高木が村上にソロを浴び１点差。１死一、二塁で宮国に交代したが、四球で満塁とし、代打の青木にタイムリーを許した。４番手の藤岡も四球を与え再び満塁。山田哲の満塁弾でこの回一挙７失点した。

　９回１死で丸、岡本の連打で出塁し一、三塁。代打・石川がライトへの適時打を放つ。２死一、二塁で代打・岸田がレフトへのタイムリーを放ちプロ初安打初打点をマーク。３点差に迫ったが、最後は大城が空振り三振に倒れた。

　【試合経過】

　◆１回（巨０、ヤ２）

　【巨】吉川尚一ゴロ、坂本二飛、丸四球、岡本の左翼線二塁打で丸三進、亀井四球で満塁、陽二ゴロ

  • １回２死一塁、岡本和真が左線二塁打を放つ（カメラ・生澤　英里香）

    １回２死一塁、岡本和真が左線二塁打を放つ（カメラ・生澤　英里香）

　【ヤ】坂口左中間二塁打、山田哲の左翼線二塁打で坂口生還、西浦のとき暴投で山田哲三振、西浦の左前安打で山田哲生還、村上の左前安打で西浦二進、塩見三振、雄平遊飛、エスコバー二ゴロ

  • １回無死二塁、山田哲人に左線適時二塁打を打たれた田口麗斗（カメラ・生澤　英里香）

    １回無死二塁、山田哲人に左線適時二塁打を打たれた田口麗斗（カメラ・生澤　英里香）

　◆２回（両軍０）

　【巨】パーラ遊ゴロ、大城三振、田口中前安打、吉川尚の右前安打で田口二進、坂本右飛

  • ２回２死、中前に安打を放つ田口麗斗（カメラ・橋口　真）

    ２回２死、中前に安打を放つ田口麗斗（カメラ・橋口　真）

　【ヤ】古賀三ゴロ、小川左前安打、坂口左飛、山田哲の左前安打で小川二進、西浦遊ゴロ

　◆３回（両軍０）

　【巨】丸二ゴロ、岡本捕邪飛、亀井三振

　【ヤ】村上右飛、塩見三ゴロ、雄平右飛

  • ３回１死、塩見泰隆の三ゴロをジャンピングスローする岡本和真（カメラ・橋口　真）

    ３回１死、塩見泰隆の三ゴロをジャンピングスローする岡本和真（カメラ・橋口　真）

　◆４回（両軍０）

　【巨】陽中前安打、パーラ三振、大城の三ゴロで陽二進、田口二ゴロ

  • ４回無死、安打を放つ陽岱鋼（カメラ・橋口　真）

    ４回無死、安打を放つ陽岱鋼（カメラ・橋口　真）

　【ヤ】エスコバー遊ゴロ、古賀三ゴロ、小川三振

　◆５回（両軍０）

　【巨】吉川尚、坂本、丸三者遊ゴロ

　【ヤ】坂口中飛、山田哲三振、西浦左飛

　◆６回（巨４、ヤ７）

　【巨】岡本中越３号本塁打、亀井二ゴロ、陽四球、パーラ右越３号２ラン、大城左越二塁打、田口の左中間二塁打で大城生還（代走北村）、（投手中沢）吉川尚の代打中島三振、坂本申告敬遠、丸中飛

  • ６回１死一塁、右翼席へ逆転２ランを放ったパーラにサメポーズをする原辰徳監督（右）と元木大介ヘッドコーチ（カメラ・生澤　英里香）

    ６回１死一塁、右翼席へ逆転２ランを放ったパーラにサメポーズをする原辰徳監督（右）と元木大介ヘッドコーチ（カメラ・生澤　英里香）

　【ヤ】（投手高木、二塁北村）村上右越２号本塁打、塩見三振、雄平中前安打、エスコバーの遊撃内野安打で雄平二進、（投手宮国）古賀の代打荒木四球で満塁、中沢の代打青木の右中間二塁打で雄平、エスコバーともに生還、荒木三進（代走渡辺）、（投手藤岡）坂口四球で満塁、山田哲左越４号満塁本塁打、西浦三ゴロ、村上中越二塁打、塩見のとき暴投で村上三進、塩見死球、雄平の遊ゴロで塩見二封

  • ６回１死満塁、山田哲人に左越え満塁本塁打を打たれた藤岡貴裕（カメラ・中島　傑）

    ６回１死満塁、山田哲人に左越え満塁本塁打を打たれた藤岡貴裕（カメラ・中島　傑）

　◆７回（両軍０）

　【巨】（投手清水、捕手井野、右翼渡辺）岡本左前安打、亀井投ゴロ併殺打、陽遊ゴロ失、パーラ二ゴロ

  • ７回無死、岡本和真が左前打を放つ（カメラ・生澤　英里香）

    ７回無死、岡本和真が左前打を放つ（カメラ・生澤　英里香）

　【ヤ】（投手鍬原、一塁田中俊、右翼陽）エスコバー二ゴロ、井野遊ゴロ、渡辺投ゴロ

　◆８回（両軍０）

　【巨】（二塁宮本、三塁広岡、遊撃西浦）大城右飛、北村中飛、田中俊三振

  • ８回、戦況を見つめる（左から）田口麗斗、高木京介、藤岡貴裕、ヘラルド・パーラ、炭谷銀仁朗（カメラ・橋口　真）

    ８回、戦況を見つめる（左から）田口麗斗、高木京介、藤岡貴裕、ヘラルド・パーラ、炭谷銀仁朗（カメラ・橋口　真）

　【ヤ】坂口投ゴロ、広岡左前安打、西浦投ゴロ併殺打

　◆９回（巨２、ヤＸ）

　【巨】（投手長谷川、左翼上田）坂本三ゴロ、丸中前安打（代走若林）、岡本のとき長谷川のボークで若林二進、岡本の左前安打で若林三進、亀井の代打石川の右前安打で若林生還、岡本二進、陽三振、鍬原の代打岸田の左越安打で岡本一挙生還、石川二進、大城三振

  • ９回２死一、二塁、岸田行倫が左前適時打を放つ（カメラ・生澤　英里香）　

    ９回２死一、二塁、岸田行倫が左前適時打を放つ（カメラ・生澤　英里香）　

試合詳細
試合を終え、悔しそうな表情で引き上げる原辰徳監督（右）（カメラ・生澤　英里香）
１回２死一塁、岡本和真が左線二塁打を放つ（カメラ・生澤　英里香）
１回無死二塁、山田哲人に左線適時二塁打を打たれた田口麗斗（カメラ・生澤　英里香）
２回２死、中前に安打を放つ田口麗斗（カメラ・橋口　真）
３回１死、塩見泰隆の三ゴロをジャンピングスローする岡本和真（カメラ・橋口　真）
４回無死、安打を放つ陽岱鋼（カメラ・橋口　真）
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