【巨人】写真で振り返るヤクルト戦　６回の７失点重く９回反撃も逆転ならず…試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ ヤクルト―巨人（２７日・神宮）

巨人はヤクルトに逆転負けを喫し、連勝を逃した。

初回に田口が４連打を浴び２失点。２回以降は立ち直し、３回からは毎回三者凡退に抑え好投した。

２点を追う６回に岡本がバックスクリーンへの特大ソロ、パーラの２ランで逆転に成功。１死二塁で田口もタイムリーを放り、代走が送られた。田口は５回２失点と粘投した。

ところが、２点リードの展開で中継ぎ陣が打ち崩された。２番手の高木が村上にソロを浴び１点差。１死一、二塁で宮国に交代したが、四球で満塁とし、代打の青木にタイムリーを許した。４番手の藤岡も四球を与え再び満塁。山田哲の満塁弾でこの回一挙７失点した。

９回１死で丸、岡本の連打で出塁し一、三塁。代打・石川がライトへの適時打を放つ。２死一、二塁で代打・岸田がレフトへのタイムリーを放ちプロ初安打初打点をマーク。３点差に迫ったが、最後は大城が空振り三振に倒れた。

【試合経過】

◆１回（巨０、ヤ２）

◆２回（両軍０）

【ヤ】古賀三ゴロ、小川左前安打、坂口左飛、山田哲の左前安打で小川二進、西浦遊ゴロ

◆３回（両軍０）

【巨】丸二ゴロ、岡本捕邪飛、亀井三振

◆４回（両軍０）

【ヤ】エスコバー遊ゴロ、古賀三ゴロ、小川三振

◆５回（両軍０）

【巨】吉川尚、坂本、丸三者遊ゴロ

【ヤ】坂口中飛、山田哲三振、西浦左飛

◆６回（巨４、ヤ７）

◆７回（両軍０）

【ヤ】（投手鍬原、一塁田中俊、右翼陽）エスコバー二ゴロ、井野遊ゴロ、渡辺投ゴロ

◆８回（両軍０）

【ヤ】坂口投ゴロ、広岡左前安打、西浦投ゴロ併殺打