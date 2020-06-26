【巨人】劇的逆転勝ちを写真で振り返る　重信慎之介の逆転弾にベンチも大興奮…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ ヤクルト５―６巨人（２６日・神宮）
亀井だ、中島だ、重信だ！ 巨人が４点差を大逆転して勝利した。菅野が６回、ヤクルト・山田哲に逆転２ランを浴びるなど一挙５失点でＫＯされた。
しかし、７回に代打・亀井が適時二塁打。８回は中島の２点二塁打で１点差。そして９回、代打・重信が逆転２ランを放った。重信の代打本塁打はプロ５年目で初。巨人は首位をキープした。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
◆２回（巨１、ヤ０）
【ヤ】村上捕邪飛、雄平三振、山崎遊ゴロ
◆３回（両軍０）
【巨】丸二ゴロ、坂本右飛、岡本中飛
◆４回（両軍０）
【巨】陽岱鋼遊飛、パーラ一ゴロ、中島四球、大城左飛
【ヤ】青木一ゴロ、村上三飛、雄平右翼線二塁打、山崎中飛
◆５回（両軍０）
【巨】菅野二ゴロ、北村三ゴロ、丸遊飛
◆６回（巨０、ヤ５）
【巨】坂本、岡本ともに三振、陽岱鋼左前安打、パーラ三振
【ヤ】坂口中前安打、山田哲中越３号２ラン、青木二飛、村上左翼線二塁打、雄平四球、山崎の右前安打で村上生還、雄平二進、エスコバー右飛、嶋の右中間二塁打で雄平、山崎ともに生還、（投手藤岡）石川の代打荒木三ゴロ
◆７回（巨１、ヤ０）
【巨】（投手梅野）中島一邪飛、大城三振振り逃げ、藤岡の代打吉川尚の右前安打で大城三進、北村の代打亀井の右翼線二塁打で大城生還、吉川尚本塁狙うもタッチアウト、（投手中沢）丸遊ゴロ
【ヤ】（投手鍬原、二塁吉川尚、左翼亀井、中堅陽岱鋼）坂口四球、山田哲三振、青木の二ゴロで坂口二封（青木の代走上田）、村上遊ゴロ
◆８回（巨２、ヤ０）
【巨】（投手マクガフ、左翼上田）坂本三振、岡本中前安打、陽岱鋼の中前安打で岡本二進、パーラ三振、中島の中越二塁打で岡本、陽岱鋼ともに生還（中島の代走田中俊）、（投手石山）大城三振
【ヤ】（投手高木、一塁田中俊）雄平右飛、山崎の代打塩見三振、（投手沢村）エスコバー三振
◆９回（巨２、ヤ０）
【巨】（中堅塩見、右翼渡辺）吉川尚中前安打、亀井の二ゴロで吉川尚二進、沢村の代打重信右越１号２ラン、坂本中前安打（代走増田大）、（投手近藤）岡本遊ゴロ併殺打
【ヤ】（投手デラロサ、一塁陽岱鋼、遊撃増田大、中堅重信）嶋三振、近藤の代打西浦二ゴロ、坂口四球、山田哲左飛