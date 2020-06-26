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【巨人】劇的逆転勝ちを写真で振り返る　重信慎之介の逆転弾にベンチも大興奮…ヤクルト戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
７回１死一、三塁、適時二塁打を放つ亀井善行（カメラ・中島　傑）
７回１死一、三塁、適時二塁打を放つ亀井善行（カメラ・中島　傑）
９回１死二塁、重信慎之介（４３）が右翼席へ逆転２ラン本塁打を放ち盛り上がる巨人ベンチ　（カメラ・生澤　英里香）
９回１死二塁、重信慎之介（４３）が右翼席へ逆転２ラン本塁打を放ち盛り上がる巨人ベンチ　（カメラ・生澤　英里香）

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ　ヤクルト５―６巨人（２６日・神宮）

　亀井だ、中島だ、重信だ！　巨人が４点差を大逆転して勝利した。菅野が６回、ヤクルト・山田哲に逆転２ランを浴びるなど一挙５失点でＫＯされた。

　しかし、７回に代打・亀井が適時二塁打。８回は中島の２点二塁打で１点差。そして９回、代打・重信が逆転２ランを放った。重信の代打本塁打はプロ５年目で初。巨人は首位をキープした。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】北村三振、丸中前安打、坂本左飛、岡本三振

  • １回１死、丸佳浩が中前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）

    １回１死、丸佳浩が中前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）

　【ヤ】坂口、山田哲ともに中飛、青木三振

  • 巨人先発の菅野智之（カメラ・橋口　真）

    巨人先発の菅野智之（カメラ・橋口　真）

　◆２回（巨１、ヤ０）

　【巨】陽岱鋼右越１号本塁打、パーラ三振、中島中越二塁打、大城の左前安打で中島三進、菅野右飛、北村二ゴロ

  • ２回無死、右中間に先制のソロ本塁打を放ちナインとエアハイタッチをする陽岱鋼（カメラ・中島　傑）

    ２回無死、右中間に先制のソロ本塁打を放ちナインとエアハイタッチをする陽岱鋼（カメラ・中島　傑）

　【ヤ】村上捕邪飛、雄平三振、山崎遊ゴロ

　◆３回（両軍０）

　【巨】丸二ゴロ、坂本右飛、岡本中飛

　【ヤ】エスコバー中飛、嶋三振、石川左前安打、坂口四球で石川二進、山田哲三振

  • ３回２死一、二塁、山田哲人を空振り三振に仕留めた菅野智之（カメラ・橋口　真）

    ３回２死一、二塁、山田哲人を空振り三振に仕留めた菅野智之（カメラ・橋口　真）

　◆４回（両軍０）

　【巨】陽岱鋼遊飛、パーラ一ゴロ、中島四球、大城左飛

　【ヤ】青木一ゴロ、村上三飛、雄平右翼線二塁打、山崎中飛

　◆５回（両軍０）

　【巨】菅野二ゴロ、北村三ゴロ、丸遊飛

　【ヤ】エスコバー遊飛、嶋二直、石川二ゴロ

  • ５回１死、嶋基宏の二直を好捕した北村拓己（カメラ・橋口　真）

    ５回１死、嶋基宏の二直を好捕した北村拓己（カメラ・橋口　真）

　◆６回（巨０、ヤ５）

　【巨】坂本、岡本ともに三振、陽岱鋼左前安打、パーラ三振

　【ヤ】坂口中前安打、山田哲中越３号２ラン、青木二飛、村上左翼線二塁打、雄平四球、山崎の右前安打で村上生還、雄平二進、エスコバー右飛、嶋の右中間二塁打で雄平、山崎ともに生還、（投手藤岡）石川の代打荒木三ゴロ

  • ６回２死二塁、マウンドを降りる菅野智之（手前は宮本和知コーチ）（カメラ・中島　傑）

    ６回２死二塁、マウンドを降りる菅野智之（手前は宮本和知コーチ）（カメラ・中島　傑）

　◆７回（巨１、ヤ０）

　【巨】（投手梅野）中島一邪飛、大城三振振り逃げ、藤岡の代打吉川尚の右前安打で大城三進、北村の代打亀井の右翼線二塁打で大城生還、吉川尚本塁狙うもタッチアウト、（投手中沢）丸遊ゴロ

　【ヤ】（投手鍬原、二塁吉川尚、左翼亀井、中堅陽岱鋼）坂口四球、山田哲三振、青木の二ゴロで坂口二封（青木の代走上田）、村上遊ゴロ

　◆８回（巨２、ヤ０）

　【巨】（投手マクガフ、左翼上田）坂本三振、岡本中前安打、陽岱鋼の中前安打で岡本二進、パーラ三振、中島の中越二塁打で岡本、陽岱鋼ともに生還（中島の代走田中俊）、（投手石山）大城三振

  • ８回２死一、二塁、中島宏之が中越えに２点二塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

    ８回２死一、二塁、中島宏之が中越えに２点二塁打を放つ（カメラ・橋口　真）

　【ヤ】（投手高木、一塁田中俊）雄平右飛、山崎の代打塩見三振、（投手沢村）エスコバー三振

　◆９回（巨２、ヤ０）

　【巨】（中堅塩見、右翼渡辺）吉川尚中前安打、亀井の二ゴロで吉川尚二進、沢村の代打重信右越１号２ラン、坂本中前安打（代走増田大）、（投手近藤）岡本遊ゴロ併殺打

  • ９回１死二塁、重信慎之介が右翼席へ逆転２ラン本塁打を放つ（カメラ・生澤　英里香）

    ９回１死二塁、重信慎之介が右翼席へ逆転２ラン本塁打を放つ（カメラ・生澤　英里香）

　【ヤ】（投手デラロサ、一塁陽岱鋼、遊撃増田大、中堅重信）嶋三振、近藤の代打西浦二ゴロ、坂口四球、山田哲左飛

試合詳細
７回１死一、三塁、適時二塁打を放つ亀井善行（カメラ・中島　傑）
９回１死二塁、重信慎之介（４３）が右翼席へ逆転２ラン本塁打を放ち盛り上がる巨人ベンチ　（カメラ・生澤　英里香）
１回１死、丸佳浩が中前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）
巨人先発の菅野智之（カメラ・橋口　真）
２回無死、右中間に先制のソロ本塁打を放ちナインとエアハイタッチをする陽岱鋼（カメラ・中島　傑）
３回２死一、二塁、山田哲人を空振り三振に仕留めた菅野智之（カメラ・橋口　真）
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