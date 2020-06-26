【巨人】劇的逆転勝ちを写真で振り返る　重信慎之介の逆転弾にベンチも大興奮…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ ヤクルト５―６巨人（２６日・神宮）

亀井だ、中島だ、重信だ！ 巨人が４点差を大逆転して勝利した。菅野が６回、ヤクルト・山田哲に逆転２ランを浴びるなど一挙５失点でＫＯされた。

しかし、７回に代打・亀井が適時二塁打。８回は中島の２点二塁打で１点差。そして９回、代打・重信が逆転２ランを放った。重信の代打本塁打はプロ５年目で初。巨人は首位をキープした。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

◆２回（巨１、ヤ０）

【ヤ】村上捕邪飛、雄平三振、山崎遊ゴロ

◆３回（両軍０）

【巨】丸二ゴロ、坂本右飛、岡本中飛

◆４回（両軍０）

【巨】陽岱鋼遊飛、パーラ一ゴロ、中島四球、大城左飛

【ヤ】青木一ゴロ、村上三飛、雄平右翼線二塁打、山崎中飛

◆５回（両軍０）

【巨】菅野二ゴロ、北村三ゴロ、丸遊飛

◆６回（巨０、ヤ５）

【巨】坂本、岡本ともに三振、陽岱鋼左前安打、パーラ三振

◆７回（巨１、ヤ０）

【巨】（投手梅野）中島一邪飛、大城三振振り逃げ、藤岡の代打吉川尚の右前安打で大城三進、北村の代打亀井の右翼線二塁打で大城生還、吉川尚本塁狙うもタッチアウト、（投手中沢）丸遊ゴロ

【ヤ】（投手鍬原、二塁吉川尚、左翼亀井、中堅陽岱鋼）坂口四球、山田哲三振、青木の二ゴロで坂口二封（青木の代走上田）、村上遊ゴロ

◆８回（巨２、ヤ０）

【ヤ】（投手高木、一塁田中俊）雄平右飛、山崎の代打塩見三振、（投手沢村）エスコバー三振

◆９回（巨２、ヤ０）