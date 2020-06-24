【巨人】完敗の今季初黒星、先発メルセデスは２発浴び３回４失点…広島戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ 巨人１―５広島（２４日・東京ドーム）
巨人の開幕からの連勝が４でストップした。先発のメルセデスが広島・鈴木、田中広に２ランを浴びて３回４失点で降板。打線も九里らカープ投手陣に３安打１点に抑えられた。完敗の今季初黒星。
開幕から２カード連続勝ち越しをかけて、２５日は桜井が先発する。
【試合経過】
◆１回（広２、巨０）
【巨】吉川尚、坂本ともに三振、丸二ゴロ
◆２回（広２、巨０）
【巨】岡本左飛、亀井二ゴロ、中島三振
◆３回（広０、巨１）
【広】菊池涼中前安打、西川のバント投ゴロで菊池涼二封、鈴木誠の遊ゴロで西川二封、メヒアの遊ゴロで鈴木誠二封
◆４回（両軍０）
【巨】丸、岡本ともに三振、亀井四球、中島中飛
◆５回（広１、巨０）
【巨】パーラ三振、大城二直、古川の代打湯浅三振
◆６回（両軍０）
【巨】吉川尚左飛、坂本遊ゴロ、丸三振
◆７回（両軍０）
【広】ピレラ左飛、菊池涼左前安打、西川三振、鈴木誠四球で菊池涼二進、メヒア二飛
【巨】岡本右中間二塁打、亀井中飛、中島四球、パーラの一ゴロで岡本三進、中島二進、大城四球で満塁、宮国の代打石川中飛
◆８回（両軍０）
【巨】（投手菊池保）吉川尚投ゴロ、坂本、丸ともに三振
◆９回（両軍０）
【広】ピレラ中飛、菊池涼四球、西川二ゴロ併殺打
【巨】（投手スコット、三塁三好、左翼野間）岡本、亀井ともに三振、中島三塁内野安打（代走増田大）、パーラのとき増田大二進（記録は盗塁つかず）、パーラ投ゴロ