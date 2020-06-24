【巨人】完敗の今季初黒星、先発メルセデスは２発浴び３回４失点…広島戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ 巨人１―５広島（２４日・東京ドーム）

巨人の開幕からの連勝が４でストップした。先発のメルセデスが広島・鈴木、田中広に２ランを浴びて３回４失点で降板。打線も九里らカープ投手陣に３安打１点に抑えられた。完敗の今季初黒星。

開幕から２カード連続勝ち越しをかけて、２５日は桜井が先発する。

【試合経過】

【巨】パーラ三振、大城中越三塁打、メルセデスの代打重信投ゴロ、吉川尚の三ゴロをメヒアが一塁悪送球し大城生還、坂本一ゴロ