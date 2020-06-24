注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 東京五輪 格闘技 社会 ギャンブル ライフ 動画 写真特集

【巨人】完敗の今季初黒星、先発メルセデスは２発浴び３回４失点…広島戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
８回、ベンチで腕組みの原辰徳監督（カメラ・橋口　真）
８回、ベンチで腕組みの原辰徳監督（カメラ・橋口　真）

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ　巨人１―５広島（２４日・東京ドーム）

　巨人の開幕からの連勝が４でストップした。先発のメルセデスが広島・鈴木、田中広に２ランを浴びて３回４失点で降板。打線も九里らカープ投手陣に３安打１点に抑えられた。完敗の今季初黒星。

　開幕から２カード連続勝ち越しをかけて、２５日は桜井が先発する。

　【試合経過】

　◆１回（広２、巨０）

　【広】ピレラ遊撃内野安打、菊池涼のバント投ゴロでピレラ二封、西川三振、鈴木誠左中間３号２ラン、メヒア中飛

  • １回に先制され肩を落としベンチに戻るメルセデス（左は大城卓三）（カメラ・中島　傑）

    １回に先制され肩を落としベンチに戻るメルセデス（左は大城卓三）（カメラ・中島　傑）

　【巨】吉川尚、坂本ともに三振、丸二ゴロ

　◆２回（広２、巨０）

　【広】会沢二ゴロ、堂林右前安打、田中広のとき堂林二盗、田中広右中間１号２ラン、九里一直、ピレラ三ゴロ

  • ２回１死二塁、田中広輔（左）に右中間２ランを許すメルセデス（カメラ・宮崎　亮太）

    ２回１死二塁、田中広輔（左）に右中間２ランを許すメルセデス（カメラ・宮崎　亮太）

　【巨】岡本左飛、亀井二ゴロ、中島三振

　◆３回（広０、巨１）

　【広】菊池涼中前安打、西川のバント投ゴロで菊池涼二封、鈴木誠の遊ゴロで西川二封、メヒアの遊ゴロで鈴木誠二封

　【巨】パーラ三振、大城中越三塁打、メルセデスの代打重信投ゴロ、吉川尚の三ゴロをメヒアが一塁悪送球し大城生還、坂本一ゴロ

  • ３回１死、中越え三塁打を放つ大城卓三（カメラ・宮崎　亮太）

    ３回１死、中越え三塁打を放つ大城卓三（カメラ・宮崎　亮太）

　◆４回（両軍０）

　【広】（投手古川）会沢三振、堂林左前安打、田中広三振、九里遊ゴロ

  • ４回からマウンドに上がった古川侑利（カメラ・橋口　真）

    ４回からマウンドに上がった古川侑利（カメラ・橋口　真）

　【巨】丸、岡本ともに三振、亀井四球、中島中飛

　◆５回（広１、巨０）

　【広】ピレラ中飛、菊池涼左中間１号本塁打、西川右前安打、鈴木誠の中前安打で西川一挙三進、メヒア三ゴロ併殺打

  • ５回、マウンドに集まる（左から）古川侑利、大城卓三、坂本勇人（カメラ・宮崎　亮太）

    ５回、マウンドに集まる（左から）古川侑利、大城卓三、坂本勇人（カメラ・宮崎　亮太）

　【巨】パーラ三振、大城二直、古川の代打湯浅三振

　◆６回（両軍０）

　【広】（投手宮国）会沢右飛、堂林三振、田中広中前安打、九里三振

  • ６回から３番手でマウンドに上がった宮国椋丞（カメラ・中島　傑）

    ６回から３番手でマウンドに上がった宮国椋丞（カメラ・中島　傑）

　【巨】吉川尚左飛、坂本遊ゴロ、丸三振

　◆７回（両軍０）

　【広】ピレラ左飛、菊池涼左前安打、西川三振、鈴木誠四球で菊池涼二進、メヒア二飛

　【巨】岡本右中間二塁打、亀井中飛、中島四球、パーラの一ゴロで岡本三進、中島二進、大城四球で満塁、宮国の代打石川中飛

　◆８回（両軍０）

　【広】（投手藤岡）会沢右飛、堂林四球、田中広の投前バントで堂林二進、九里の代打長野三振

  • ８回１死一塁、田中広輔の犠打を処理する藤岡貴裕（右は岡本和真＝カメラ・宮崎　亮太）

    ８回１死一塁、田中広輔の犠打を処理する藤岡貴裕（右は岡本和真＝カメラ・宮崎　亮太）

　【巨】（投手菊池保）吉川尚投ゴロ、坂本、丸ともに三振

　◆９回（両軍０）

　【広】ピレラ中飛、菊池涼四球、西川二ゴロ併殺打

　【巨】（投手スコット、三塁三好、左翼野間）岡本、亀井ともに三振、中島三塁内野安打（代走増田大）、パーラのとき増田大二進（記録は盗塁つかず）、パーラ投ゴロ

試合詳細
８回、ベンチで腕組みの原辰徳監督（カメラ・橋口　真）
１回に先制され肩を落としベンチに戻るメルセデス（左は大城卓三）（カメラ・中島　傑）
２回１死二塁、田中広輔（左）に右中間２ランを許すメルセデス（カメラ・宮崎　亮太）
３回１死、中越え三塁打を放つ大城卓三（カメラ・宮崎　亮太）
４回からマウンドに上がった古川侑利（カメラ・橋口　真）
５回、マウンドに集まる（左から）古川侑利、大城卓三、坂本勇人（カメラ・宮崎　亮太）
すべての写真を見る 8枚

【関連記事】

プロ野球特集

巨人

YOMIURI ONLINE GIANTS

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS ショップ報知 マガジン報知 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真販売 法人向け紙面・写真使用申請