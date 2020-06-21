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【巨人】球団史上初の阪神との開幕カード３連勝…試合経過

スポーツ報知
# 巨人
ウイニングボールを手にナインに迎えられる丸佳浩
ウイニングボールを手にナインに迎えられる丸佳浩

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ　巨人７―１阪神（２１日・東京ドーム）

　巨人が逆転で開幕３連勝を飾った。巨人の開幕３連勝は１７年の中日戦（東京Ｄ）以来３年ぶり。阪神との開幕カード３連勝は球団史上初の快挙となる。

　◇１回（神１、巨０）

　【神】近本右越１号本塁打、糸原遊飛、糸井一ゴロ、マルテ投ゴロ

  • 力投する先発のサンチェス

    力投する先発のサンチェス

　【巨】湯浅三振、坂本四球、丸二ゴロ併殺打

　◇２回（両軍０）

　【神】福留三振、ボーア遊ゴロ、木浪中飛

　【巨】岡本、中島ともに中前安打で一、二塁、陽岱鋼の二ゴロ併殺打で岡本三進、パーラ四球、小林左飛

　◇３回（両軍０）

　【神】坂本四球、ガルシアのバント投ゴロで坂本二封、近本の一ゴロでガルシア二封、糸原のとき近本二盗失敗

　【巨】サンチェス、湯浅ともに三振、坂本中飛

　◇４回（神０、巨５）

　【神】伊呂原遊飛、糸井左前安打、マルテの三ゴロで糸井二進、福留四球、ボーア中飛

　【巨】丸中前安打、岡本右中間１号２ラン、中島三振、陽岱鋼右越二塁打、パーラの中前安打で陽岱鋼一挙生還、送球間にパーラ二進、小林死球、サンチェスの投前バントでパーラ三進、小林二進、湯浅の代打北村の左前安打でパーラ生還、小林三進、坂本の中前安打で小林生還、北村一挙三進、丸のとき坂本二盗、丸二ゴロ

  • ４回無死一塁、岡本和真が右中間２ラン

    ４回無死一塁、岡本和真が右中間２ラン

　◇５回（神０、巨２）

　【神】（二塁北村）木浪右越安打、坂本の代打高山の二ゴロで木浪二封、ガルシアの代打梅野二ゴロ併殺打

　【巨】（投手守屋、捕手梅野）岡本中前安打、中島遊ゴロ併殺打、陽岱鋼左前安打、パーラ右越２号２ラン、小林死球、サンチェス三振

　◇６回（両軍０）

　【神】（捕手大城）近本中飛、糸原四球、糸井の右前安打で糸原二進、マルテ三邪飛、福留四球で満塁、（投手高木）ボーア二ゴロ

　【巨】北村の代打吉川尚三振、坂本三ゴロ、丸一ゴロ

　◇７回（両軍０）

　【神】（投手沢村、二塁吉川尚、遊撃増田大）木浪三振、守屋の代打北條一邪飛、梅野三飛

  • ７回から３番手でマウンドに上がった沢村

    ７回から３番手でマウンドに上がった沢村

　【巨】（投手小川）岡本三ゴロ、中島右飛、陽岱鋼中飛

　◇９回（神０、巨Ｘ）

　【神】（投手宮国、左翼石川、右翼重信）福留捕邪飛、ボーア一ゴロ、木浪中飛

映像提供：GIANTS LIVE STREAM
ウイニングボールを手にナインに迎えられる丸佳浩
力投する先発のサンチェス
４回無死一塁、岡本和真が右中間２ラン
７回から３番手でマウンドに上がった沢村
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