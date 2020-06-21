【巨人】球団史上初の阪神との開幕カード３連勝…試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ 巨人７―１阪神（２１日・東京ドーム）

巨人が逆転で開幕３連勝を飾った。巨人の開幕３連勝は１７年の中日戦（東京Ｄ）以来３年ぶり。阪神との開幕カード３連勝は球団史上初の快挙となる。

【神】近本右越１号本塁打、糸原遊飛、糸井一ゴロ、マルテ投ゴロ

【巨】湯浅三振、坂本四球、丸二ゴロ併殺打

【巨】岡本、中島ともに中前安打で一、二塁、陽岱鋼の二ゴロ併殺打で岡本三進、パーラ四球、小林左飛

【神】坂本四球、ガルシアのバント投ゴロで坂本二封、近本の一ゴロでガルシア二封、糸原のとき近本二盗失敗

【巨】丸中前安打、岡本右中間１号２ラン、中島三振、陽岱鋼右越二塁打、パーラの中前安打で陽岱鋼一挙生還、送球間にパーラ二進、小林死球、サンチェスの投前バントでパーラ三進、小林二進、湯浅の代打北村の左前安打でパーラ生還、小林三進、坂本の中前安打で小林生還、北村一挙三進、丸のとき坂本二盗、丸二ゴロ