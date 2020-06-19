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【巨人】写真で振り返る開幕戦　吉川尚が逆転２ラン、菅野７回２失点…阪神戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
勝利のエアタッチを交わす坂本勇人（中）ら巨人ナイン（カメラ・橋口　真）
勝利のエアタッチを交わす坂本勇人（中）ら巨人ナイン（カメラ・橋口　真）

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ　巨人３―２阪神（１９日・東京ドーム）

　プロ野球が１９日、約３か月遅れで開幕。全国６球場で球音が鳴り響いた。リーグ連覇を狙う巨人は本拠・東京Ｄで阪神と対戦。７回、吉川尚の右越え２ランで逆転し、球団通算６０００勝を達成した。

　３年連続６度目の開幕投手を務めた菅野は７回２失点８奪三振の力投。中川、デラロサのリレーで逃げ切り、エースが４年ぶりの開幕白星を手にした。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【神】糸井三振、近本二飛、マルテ三振

  • １回１死、ニ飛に打ち取られた近本光司（投手・菅野智之、捕手・小林誠司）（カメラ・竜田　卓）

    １回１死、ニ飛に打ち取られた近本光司（投手・菅野智之、捕手・小林誠司）（カメラ・竜田　卓）

　【巨】吉川尚四球、坂本、丸ともに三振、岡本二飛

　◆２回（両軍０）

　【神】ボーア捕邪飛、福留三振、糸原三ゴロ

　【巨】亀井二飛、中島中飛、パーラ二ゴロ

　◆３回（神１、巨０）

　【神】木浪三振、梅野一ゴロ、西勇左越１号本塁打、糸井遊ゴロ

  • ３回２死、西勇輝に左越えに先制のソロ本塁打を打たれた菅野智之（カメラ・竜田　卓）

    ３回２死、西勇輝に左越えに先制のソロ本塁打を打たれた菅野智之（カメラ・竜田　卓）

　【巨】小林遊ゴロ、菅野右飛、吉川尚三振

　◆４回（神０、巨１）

　【神】近本一ゴロ、マルテ中前安打、ボーア三振、福留の左前安打でマルテ二進、糸原二ゴロ

　【巨】坂本三ゴロ、丸一ゴロ、岡本四球、亀井の右翼線二塁打で岡本三進、中島の遊撃内野安打で岡本生還、亀井三進、パーラ四球で満塁、小林の遊ゴロでパーラ二封

  • ４回２死二、三塁、遊撃に同点となる適時内野安打を放ち一塁に駆け込む中島宏之（一塁手・ボーア）（カメラ・竜田　卓）

    ４回２死二、三塁、遊撃に同点となる適時内野安打を放ち一塁に駆け込む中島宏之（一塁手・ボーア）（カメラ・竜田　卓）

　◆５回（神１、巨０）

　【神】木浪三振、梅野右越二塁打、西勇の左中間二塁打で梅野生還、糸井左飛、近本遊ゴロ

  • ５回無死一塁、吉川尚輝の投ゴロで二塁封殺され遊撃手・木浪聖也と交錯する菅野智之（カメラ・竜田　卓）

    ５回無死一塁、吉川尚輝の投ゴロで二塁封殺され遊撃手・木浪聖也と交錯する菅野智之（カメラ・竜田　卓）

　【巨】菅野右前安打、吉川尚の投ゴロで菅野二封、坂本中飛、丸三振

　◆６回（両軍０）

　【神】マルテ投手内野安打、ボーア三飛、福留遊ゴロ併殺打

  • ６回１死一塁、福留孝介の遊ゴロ併殺を完成させる坂本勇人（手前は吉川尚輝）（カメラ・橋口　真）

    ６回１死一塁、福留孝介の遊ゴロ併殺を完成させる坂本勇人（手前は吉川尚輝）（カメラ・橋口　真）

　【巨】岡本三直、亀井二飛、中島左前安打、パーラ三振

　◆７回（神０、巨２）

　【神】糸原三振、木浪二ゴロ、梅野三振

　【巨】（投手岩崎）小林の代打石川右前安打（代走増田大）、菅野の代打湯浅の投前バントで増田大二進、吉川尚右越１号２ラン、坂本左前安打、丸のとき暴投で坂本二進、丸三振、岡本申告敬遠、亀井二ゴロ

  • ７回１死二塁、右越え２ラン本塁打を放った吉川尚輝（左）をエアグータッチで迎える菅野智之（中央）（カメラ・中島　傑）

    ７回１死二塁、右越え２ラン本塁打を放った吉川尚輝（左）をエアグータッチで迎える菅野智之（中央）（カメラ・中島　傑）

　◆８回（両軍０）

　【神】（投手中川、捕手炭谷）岩崎の代打上本遊直、糸井遊ゴロ、近本右飛

  • ８回から２番手でマウンドに上がった中川皓太（カメラ・中島　傑）

    ８回から２番手でマウンドに上がった中川皓太（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手エドワーズ）中島遊ゴロ、パーラ遊撃内野安打、中川の代打重信、炭谷ともに二直

  • ８回１死、遊撃内野安打で出塁するパーラ（投手・エドワーズ、捕手・梅野隆太郎）（カメラ・竜田　卓）

    ８回１死、遊撃内野安打で出塁するパーラ（投手・エドワーズ、捕手・梅野隆太郎）（カメラ・竜田　卓）

　◆９回（神０、巨Ｘ）

　【神】（投手デラロサ）マルテ左前安打（代走植田）、ボーア三ゴロ併殺打、福留三振

  • ９回に登板したルビー・デラロサ（カメラ・橋口　真）

    ９回に登板したルビー・デラロサ（カメラ・橋口　真）

試合詳細
勝利のエアタッチを交わす坂本勇人（中）ら巨人ナイン（カメラ・橋口　真）
１回１死、ニ飛に打ち取られた近本光司（投手・菅野智之、捕手・小林誠司）（カメラ・竜田　卓）
３回２死、西勇輝に左越えに先制のソロ本塁打を打たれた菅野智之（カメラ・竜田　卓）
４回２死二、三塁、遊撃に同点となる適時内野安打を放ち一塁に駆け込む中島宏之（一塁手・ボーア）（カメラ・竜田　卓）
５回無死一塁、吉川尚輝の投ゴロで二塁封殺され遊撃手・木浪聖也と交錯する菅野智之（カメラ・竜田　卓）
６回１死一塁、福留孝介の遊ゴロ併殺を完成させる坂本勇人（手前は吉川尚輝）（カメラ・橋口　真）
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