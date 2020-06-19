【巨人】写真で振り返る開幕戦　吉川尚が逆転２ラン、菅野７回２失点…阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リ－グ 巨人３―２阪神（１９日・東京ドーム）
プロ野球が１９日、約３か月遅れで開幕。全国６球場で球音が鳴り響いた。リーグ連覇を狙う巨人は本拠・東京Ｄで阪神と対戦。７回、吉川尚の右越え２ランで逆転し、球団通算６０００勝を達成した。
３年連続６度目の開幕投手を務めた菅野は７回２失点８奪三振の力投。中川、デラロサのリレーで逃げ切り、エースが４年ぶりの開幕白星を手にした。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【巨】吉川尚四球、坂本、丸ともに三振、岡本二飛
◆２回（両軍０）
【神】ボーア捕邪飛、福留三振、糸原三ゴロ
【巨】亀井二飛、中島中飛、パーラ二ゴロ
◆３回（神１、巨０）
【巨】小林遊ゴロ、菅野右飛、吉川尚三振
◆４回（神０、巨１）
【神】近本一ゴロ、マルテ中前安打、ボーア三振、福留の左前安打でマルテ二進、糸原二ゴロ
【巨】坂本三ゴロ、丸一ゴロ、岡本四球、亀井の右翼線二塁打で岡本三進、中島の遊撃内野安打で岡本生還、亀井三進、パーラ四球で満塁、小林の遊ゴロでパーラ二封
◆５回（神１、巨０）
【巨】菅野右前安打、吉川尚の投ゴロで菅野二封、坂本中飛、丸三振
◆６回（両軍０）
【巨】岡本三直、亀井二飛、中島左前安打、パーラ三振
◆７回（神０、巨２）
【神】糸原三振、木浪二ゴロ、梅野三振
【巨】（投手岩崎）小林の代打石川右前安打（代走増田大）、菅野の代打湯浅の投前バントで増田大二進、吉川尚右越１号２ラン、坂本左前安打、丸のとき暴投で坂本二進、丸三振、岡本申告敬遠、亀井二ゴロ
◆８回（両軍０）
◆９回（神０、巨Ｘ）