６月１８日の釣果速報（関西）

釣果
６月２０日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|28.4
|大潮
|4.45
|19.14
|3.46
|18.17
６月２０日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|5.18
|4.50
|4.32
|4.21
|2.47
|6.02
|19.14
|18.53
|18.07
|18.00
|12.33
|19.27
|干潮
|12.36
|12.05
|11.19
|11.09
|6.37
|0.29
|-
|23.49
|23.37
|23.27
|20.29
|12.34
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|沖
|三重
| 石鏡
沖 合
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|メジロ
|70～75
|2
|１７日の午前便 マダイ３０～４５センチ５尾ハマチ１～３尾なども
|ヒラメ
|45～50
|5
|沖
|三重
| 島勝浦
二又沖
| 愛昌丸
０９０７６８０３７１０
|イサギ
|23～43
|24
|大台町の小林氏３人 イサギ少ない人２０尾ウメイロ８尾
|尾長グレ
|32～41
|8
|沖
|和歌山
| 見老津
沖 合
| 福洋丸
0739・58局0578
|アカイカ
|10～15
|21
|杉本氏の釣果 船中アカイカ４５匹スルメ３０匹 乗り順調
|スルメイカ
|15～30
|8
|沖
|和歌山
| 湯浅
日ノ岬沖
| なぎ丸
0737・62局3890
|イサギ
|26～36
|49
|大阪市の松島氏 ハリス４号 天秤４本バリ アミエビ 好調
|沖
|兵庫
| 明石港
沖 合
| 名田屋
078・912局7211
|マダコ
|25～60
|39
|尼崎市の森山氏 重量０・４～２キロ タコエギ 良型好調
|沖
|明石
| 東二見
シカノセ
| 岩澤丸
078・942局1889
|マダコ
|20～68
|40
|姫路市の三村氏 重量０・３～２・４キロ タコエギ 好調
|沖
|福井
| 敦賀
沖 合
| 豊漁丸
0770・26局1160
|マイカ
|-
|-
|半夜や深夜便でマイカとスルメイカ乗り好調 ４８センチの大型マイカも釣れた
|スルメイカ
|-
|-
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 松福丸
0770・52局6298
|アジ
|-
|-
|半夜で昼は良型アジやサバにマダイなど 夜はマイカとスルメイカ乗り順調
|マイカ
|-
|-
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 信洋丸
0770・53局1305
|アジ
|28～48
|10
|京都の人 イサギ２尾ガシラ２尾ウマヅラ４尾マイカ４５センチ
|メダイ
|60
|1
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 川口渡船
0770・77局0435
|マアジ
|21～34
|96
|京都市の西尾氏５人 他マダイ５尾ヒラメも サビキ釣り
|マサバ
|33～36
|17
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 庄栄丸
0770・77局0241
|オコゼ
|-
|-
|半夜で昼はオコゼやガシラにアジ・サバなど 夜はマイカとスルメイカ順調
|マイカ
|-
|-
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
３号ヤカタ
| 細川渡船
088・688局0401
|アジ
|18～19
|30
|徳島の杉本氏 ３メートル ハリス２号アジ７号 １５号 餌アミエビ
|カ
|三重
| 大崎
大崎イカダ
| 大崎筏釣りＣ
0599・52局1619
|チヌ
|40～45
|4
|四日市市の伊藤裕一氏 １．６メートルハリス２号 餌オキアミとコーン
|カ
|三重
| 賀田
黒崎イカダ他
| 糸川渡船
０９０５０３８５５５１
|チヌ
|-
|-
|餌オキアミやサナギで４０センチ前後が順調に釣れている チダイなども交じる
|カ
|福井
| 泊
松ケ崎イカダ他
| はとう渡船
0770・52局4345
|アオリイカ
|-
|-
|エギで良型アオリイカ釣れている ルアーでサゴシ、サビキでマアジも順調
|サゴシ
|-
|-
|カ
|福井
| 仏谷
児島イカダ他
| 大住渡船
0770・52局2846
|アジ
|-
|-
|サビキで２０センチ前後のアジ食い好調 双児島では３０センチ級も チヌも期待できる
|チヌ
|-
|-
|カ
|京都
| 久美浜
宮崎沖カセ
| いざわ渡船
0772・83局0108
|チヌ
|43～52
|2
|藤原氏の釣果 １．５メートル ハリス２．５号チヌ６号 カキとアケミ丸貝
|チヌ
|27～37
|4
|波
|兵庫
| 尼崎魚つり公園
釣台内向中央
| 公園事務所
06・6417局3000
|ハネ
|42～53
|3
|尼崎市の島中氏 ５．３メートル ハリス１・７５号 チヌ２号 餌シラサ
|アジ
|20～24
|10
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
全 域
| 公園事務所
078・753局3973
|ガシラ
|-
|-
|１２～２１センチのガシラやベラ順調 １０番テント付近で１８センチ前後のアブラメ釣れた
|ベラ
|-
|-
|堀
|姫路
| 家島
イケス
| 釣り堀水宝
079・327局1243
|マダイ
|-
|-
|良型マダイ食い安定 ブリなど青物にマグロも シマアジコーナーも好調
|ブリ
|-
|-
|川
|福井
| 九頭竜川中部
志比界右岸
| 漁協組
0776・61局3219
|アユ
|12～19
|46
|福井市の上田主尚氏 水中糸０・０５号 狐６．５号４本 笹濁り
|川
|三重
| 宮川上流
大落橋下
| 漁協組
0598・77局2110
|アユ
|12～19
|23
|大台町の阿佐和仁氏 １０メートル 水中糸０．２号 狐６号 平水
|川
|三重
| 長瀬太郎生川
布瀬橋下流
| 長瀬支部
０９０５６０２４３５６
|アユ
|12～18
|9
|名張市の中川裕氏 水中糸０・１７５号 狐６号４本 １２センチ減
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
北川・山神橋
| 漁協組
0740・38局2541
|アユ
|13～18
|38
|京都市の西森敏彦氏 水中糸０・０７号 狐６号４本 ５センチ高
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
北川と麻生川
| さかいオトリ店
0740・38局2130
|アユ
|14～20
|40
|京都市の吉田克巳氏 水中糸０．２号 全７号３本 濁りなし
|川
|京都
| 美山川
カラオ
| ひまわり囮店
0771・77局0123
|アユ
|17～21
|33
|京都市の木戸氏 ９メートル 水中糸０・０５号 狐６．５号 追い良好
|池
|堺
| 西池
７３ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|41.4以下
|45
|大阪市の西山氏 ハリス０．８号 スレ４号 トントン ダンゴ
|池
|八尾
| 中セ池
東中桟橋北寄東向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|40.3以下
|43
|東大阪市の桑原氏 ハリス０．４号 スレ４号 大助４枚 １７日