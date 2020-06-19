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６月１８日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

釣果

６月２０日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
28.4 大潮 4.45 19.14 3.46 18.17

６月２０日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 5.18 4.50 4.32 4.21 2.47 6.02
19.14 18.53 18.07 18.00 12.33 19.27
干潮 12.36 12.05 11.19 11.09 6.37 0.29
- 23.49 23.37 23.27 20.29 12.34
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
三重 石鏡
沖　合 		幸徳丸
０９０７３０３５０８０ 		メジロ 70～75 2 １７日の午前便　マダイ３０～４５センチ５尾ハマチ１～３尾なども
ヒラメ 45～50 5
三重 島勝浦
二又沖 		愛昌丸
０９０７６８０３７１０ 		イサギ 23～43 24 大台町の小林氏３人　イサギ少ない人２０尾ウメイロ８尾
尾長グレ 32～41 8
和歌山 見老津
沖　合 		福洋丸
0739・58局0578 		アカイカ 10～15 21 杉本氏の釣果　船中アカイカ４５匹スルメ３０匹　乗り順調
スルメイカ 15～30 8
和歌山 湯浅
日ノ岬沖 		なぎ丸
0737・62局3890 		イサギ 26～36 49 大阪市の松島氏　ハリス４号　天秤４本バリ　アミエビ　好調
兵庫 明石港
沖　合 		名田屋
078・912局7211 		マダコ 25～60 39 尼崎市の森山氏　重量０・４～２キロ　タコエギ　良型好調
明石 東二見
シカノセ 		岩澤丸
078・942局1889 		マダコ 20～68 40 姫路市の三村氏　重量０・３～２・４キロ　タコエギ　好調
福井 敦賀
沖　合 		豊漁丸
0770・26局1160 		マイカ - - 半夜や深夜便でマイカとスルメイカ乗り好調　４８センチの大型マイカも釣れた
スルメイカ - -
福井 小浜
沖　合 		松福丸
0770・52局6298 		アジ - - 半夜で昼は良型アジやサバにマダイなど　夜はマイカとスルメイカ乗り順調
マイカ - -
福井 小浜
沖　合 		信洋丸
0770・53局1305 		アジ 28～48 10 京都の人　イサギ２尾ガシラ２尾ウマヅラ４尾マイカ４５センチ
メダイ 60 1
福井 若狭大島
沖　合 		川口渡船
0770・77局0435 		マアジ 21～34 96 京都市の西尾氏５人　他マダイ５尾ヒラメも　サビキ釣り
マサバ 33～36 17
福井 若狭大島
沖　合 		庄栄丸
0770・77局0241 		オコゼ - - 半夜で昼はオコゼやガシラにアジ・サバなど　夜はマイカとスルメイカ順調
マイカ - -
鳴門 堂ノ浦
３号ヤカタ 		細川渡船
088・688局0401 		アジ 18～19 30 徳島の杉本氏　３メートル　ハリス２号アジ７号　１５号　餌アミエビ
三重 大崎
大崎イカダ 		大崎筏釣りＣ
0599・52局1619 		チヌ 40～45 4 四日市市の伊藤裕一氏　１．６メートルハリス２号　餌オキアミとコーン
三重 賀田
黒崎イカダ他 		糸川渡船
０９０５０３８５５５１ 		チヌ - - 餌オキアミやサナギで４０センチ前後が順調に釣れている　チダイなども交じる
福井
松ケ崎イカダ他 		はとう渡船
0770・52局4345 		アオリイカ - - エギで良型アオリイカ釣れている　ルアーでサゴシ、サビキでマアジも順調
サゴシ - -
福井 仏谷
児島イカダ他 		大住渡船
0770・52局2846 		アジ - - サビキで２０センチ前後のアジ食い好調　双児島では３０センチ級も　チヌも期待できる
チヌ - -
京都 久美浜
宮崎沖カセ 		いざわ渡船
0772・83局0108 		チヌ 43～52 2 藤原氏の釣果　１．５メートル　ハリス２．５号チヌ６号　カキとアケミ丸貝
チヌ 27～37 4
兵庫 尼崎魚つり公園
釣台内向中央 		公園事務所
06・6417局3000 		ハネ 42～53 3 尼崎市の島中氏　５．３メートル　ハリス１・７５号　チヌ２号　餌シラサ
アジ 20～24 10
神戸 平磯海づり公園
全　域 		公園事務所
078・753局3973 		ガシラ - - １２～２１センチのガシラやベラ順調　１０番テント付近で１８センチ前後のアブラメ釣れた
ベラ - -
姫路 家島
イケス 		釣り堀水宝
079・327局1243 		マダイ - - 良型マダイ食い安定　ブリなど青物にマグロも　シマアジコーナーも好調
ブリ - -
福井 九頭竜川中部
志比界右岸 		漁協組
0776・61局3219 		アユ 12～19 46 福井市の上田主尚氏　水中糸０・０５号　狐６．５号４本　笹濁り
三重 宮川上流
大落橋下 		漁協組
0598・77局2110 		アユ 12～19 23 大台町の阿佐和仁氏　１０メートル　水中糸０．２号　狐６号　平水
三重 長瀬太郎生川
布瀬橋下流 		長瀬支部
０９０５６０２４３５６ 		アユ 12～18 9 名張市の中川裕氏　水中糸０・１７５号　狐６号４本　１２センチ減
滋賀 安曇川朽木
北川・山神橋 		漁協組
0740・38局2541 		アユ 13～18 38 京都市の西森敏彦氏　水中糸０・０７号　狐６号４本　５センチ高
滋賀 安曇川朽木
北川と麻生川 		さかいオトリ店
0740・38局2130 		アユ 14～20 40 京都市の吉田克巳氏　水中糸０．２号　全７号３本　濁りなし
京都 美山川
カラオ 		ひまわり囮店
0771・77局0123 		アユ 17～21 33 京都市の木戸氏　９メートル　水中糸０・０５号　狐６．５号　追い良好
西池
７３　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 41.4以下 45 大阪市の西山氏　ハリス０．８号　スレ４号　トントン　ダンゴ
八尾 中セ池
東中桟橋北寄東向 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 40.3以下 43 東大阪市の桑原氏　ハリス０．４号　スレ４号　大助４枚　１７日

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