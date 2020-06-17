【巨人】メルセデスは２回無失点、坂本は好守で魅せた…２軍練習試合楽天戦試合経過

◆２軍練習試合 巨人１―２楽天（１７日・ジャイアンツ球場）

巨人の桜井俊貴投手（２６）が、２軍楽天戦に先発し、５回７安打１失点だった。走者を背負いながらも、要所を締め、失点は４回のフェルナンドのソロのみだった。開幕５戦目、２４日の広島戦（東京Ｄ）の先発を任されることが濃厚のＣ．Ｃ．メルセデス投手（２６）は２番手で登板し、２回無安打無失点だった。

坂本勇人内野手（３１）と大城卓三捕手（２７）はともに無安打だった。遊撃の守備に復帰した坂本は、５回の守備で三塁寄りの深いゴロを逆シングルでさばき、一塁へワンバウンド送球でアウトに。好プレーにベンチが沸いた。大城は捕手に復帰した。８回の守備で途中交代したが桜井、メルセデスの２投手をリードした。

試合は１―２で敗れた。

◆２軍練習試合 巨人―楽天（１７日・ジャイアンツ球場）

楽０００ １００ ００１＝２

巨０１０ ０００ ０００＝１

【楽天スタメン】１（三）渡辺佳、２（中）田中、３（二）黒川、４（右）和田恋、５（左）フェルナンド、６（捕）堀内、７（指）下妻、８（一）岩見、９（遊）南▽投・塩見

【巨人スタメン】１（遊）坂本、２（捕）大城、３（指）若林、４（三）ウレーニャ、５（中）加藤脩、６（二）吉川大、７（右）松原、８（左）モタ、９（一）笠井▽投・桜井

【１回表Ｐ桜井】

渡辺佳 中飛

田中 右前安打

黒川 右飛

（二盗成功）

和田恋 中飛 先発の桜井俊貴

【１回裏Ｐ塩見】

坂本 中飛 初回先頭の坂本勇人は中飛（カメラ・橋口 真）

大城 空三振

若林 左前安打

盗塁失敗 ３アウト

【２回表Ｐ桜井】

フェルナンド 中前安打

堀内 中前安打

下妻 犠打失敗

桜井三塁に送球しアウト、一塁もアウトでダブルプレー

岩見 三ゴロ

【２回裏Ｐ塩見】

ウレーニャ 左中間二塁打

加藤脩 内野安打 一、三塁

吉川大 二直

（二盗成功）

松原 左飛

モタ 左前適時打 ２回２死二、三塁、先制打のモタ（カメラ・橋口 真）

二塁走者本塁タッチアウト

【３回表Ｐ桜井】

南 見三振

渡辺佳 三ゴロ

田中 遊ゴロ 捕手でスタメン出場した大城卓三（カメラ・橋口 真）

【３回裏Ｐ塩見】

笠井 右前安打

坂本 左飛

大城 左飛

（盗塁失敗）

【４回表Ｐ桜井】

黒川 中飛

和田 一邪飛

フェルナンド 左越ソロ

堀内 中前安打

下妻 左前安打

岩見 二ゴロ

【４回裏Ｐ塩見】

若林 右飛

ウレーニャ 遊ゴロ

加藤脩 中前安打

吉川大 投ゴロ

【５回表Ｐ桜井】

南 遊ゴロ ※坂本好守備 ５回無死、南要輔の遊ゴロを軽快に処理した坂本勇人（カメラ・橋口 真）

渡辺佳 内野安打

田中 犠打失敗 ２死一塁

（盗塁成功 二塁）

黒川 右飛

【５回裏Ｐ塩見→涌井】

松原 遊ゴロ

モタ 右飛

笠井 見三振

【６回表Ｐ桜井→メルセデス】

守備交代：遊撃・若林、指名打者・坂本

和田 失策

フェルナンド ５―４―３の併殺打

岡島 投ゴロ 好投したメルセデス（カメラ・橋口 真）

【６回裏Ｐ涌井】

坂本 中飛 ６回無死、坂本勇人は中飛（カメラ・橋口 真）

大城 遊飛

若林 投ゴロ

【７回表Ｐメルセデス】

下妻 三ゴロ

代打・耀飛 遊ゴロ

南 四球

渡辺佳 遊ゴロ

【７回裏Ｐ涌井】

ウレーニャ 空三振

加藤脩 空三振

吉川大 右飛

【８回表Ｐメルセデス→堀岡】

守備交代：捕手・岸田、二塁・ウレーニャ、三塁・比嘉

田中 遊ゴロ

黒川 二ゴロ

和田 四球

吉持 二ゴロ

【８回裏Ｐ涌井】

松原 遊ゴロ

モタ 左前安打

笠井 犠打失敗 犠打を試みるもファーストフライ

悪送球で二塁

坂本 右飛

【９回表Ｐ堀岡→池田】

岡島 四球

Ｐ池田→与那原

守備交代：左翼・荒井

代打・石原 左前安打

耀飛 右前安打で無死満塁

南 ５―２―３のダブルプレー

２死二、三塁

渡辺佳 中前適時打

（二盗成功 二、三塁）

代打・松本 一ゴロ

【９回裏Ｐ涌井→木村】

岸田 二飛

若林 右飛

ウレーニャ 中前安打

加藤脩 中前打 ２死一、三塁

比嘉 二ゴロ