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【ロッテ】全選手、監督、スタッフ、職員ら計１６５人にＰＣＲ検査を実施
2020年6月16日 15時12分
スポーツ報知
# 野球
# プロ野球
# ロッテ
佐々木朗希らロッテナイン
ロッテは１６日、育成選手を含む１、２軍の全選手（７７人）と監督、コーチ、チームスタッフ、チームに関係する職員ら、計１６５人にＰＣＲ検査を行ったと発表した。
検査はロッテ浦和球場にて１６日までに行った。
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