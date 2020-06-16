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【ロッテ】全選手、監督、スタッフ、職員ら計１６５人にＰＣＲ検査を実施

スポーツ報知
# 野球# プロ野球# ロッテ
佐々木朗希らロッテナイン
佐々木朗希らロッテナイン

　ロッテは１６日、育成選手を含む１、２軍の全選手（７７人）と監督、コーチ、チームスタッフ、チームに関係する職員ら、計１６５人にＰＣＲ検査を行ったと発表した。

　検査はロッテ浦和球場にて１６日までに行った。

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