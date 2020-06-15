注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 東京五輪 格闘技 社会 ギャンブル ライフ 動画 写真特集

内藤哲也、オカダ・カズチカら全３４選手出場で熱い戦い復活…新日、１１０日ぶり大会再開全成績

スポーツ報知
# 格闘技
キングコングニーからＤＯＵＫＩを固めてフォール勝ちした真壁刀義（カメラ・泉　貫太）
キングコングニーからＤＯＵＫＩを固めてフォール勝ちした真壁刀義（カメラ・泉　貫太）

　◆新日本プロレス　Ｔｏｇｅｔｈｅｒ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　ＳＰＥＣＩＡＬ大会（１５日、無観客、会場非公開）

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、２月２６日の沖縄大会を最後に興行を中止していた新日本プロレスが３か月半、１１０日ぶりに無観客で大会を再開した。

　▽１５分１本勝負

　〇辻陽太（８分４３秒　逆エビ固め）ゲイブリエル・キッド●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇エル・デスペラード、金丸義信（１２分５７秒　ヌメロ・ドス）石井智宏、上村優也●

　▽８人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇高橋裕二郎、石森太二、邪道、外道（１３分２０秒　ピンプジュース→体固め）後藤洋央紀、矢野通、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、本間朋晃●

　▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇天山広吉、小島聡、田口隆祐（１３分３３秒　オーマイ＆ガーアンクル）ＳＡＮＡＤＡ、ＥＶＩＬ、ＢＵＳＨＩ●

　▽８人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇真壁刀義、棚橋弘至、飯伏幸太、永田裕志（１３分０４秒　キングコング・ニードロップ→片エビ固め）鈴木みのる、ザック・セイバーＪｒ．、タイチ、ＤＯＵＫＩ●

　▽６人タッグマッチ６０分１本勝負

　〇内藤哲也、鷹木信悟、高橋ヒロム（１４分１７秒　デスティーノ→片エビ固め）オカダ・カズチカ、ＹＯＨ、ＳＨＯ●

格闘技

YOMIURI ONLINE GIANTS

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS ショップ報知 マガジン報知 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真販売 法人向け紙面・写真使用申請