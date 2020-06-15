内藤哲也、オカダ・カズチカら全３４選手出場で熱い戦い復活…新日、１１０日ぶり大会再開全成績

◆新日本プロレス Ｔｏｇｅｔｈｅｒ Ｐｒｏｊｅｃｔ ＳＰＥＣＩＡＬ大会（１５日、無観客、会場非公開）
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、２月２６日の沖縄大会を最後に興行を中止していた新日本プロレスが３か月半、１１０日ぶりに無観客で大会を再開した。
▽１５分１本勝負
〇辻陽太（８分４３秒 逆エビ固め）ゲイブリエル・キッド●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇エル・デスペラード、金丸義信（１２分５７秒 ヌメロ・ドス）石井智宏、上村優也●
▽８人タッグマッチ２０分１本勝負
〇高橋裕二郎、石森太二、邪道、外道（１３分２０秒 ピンプジュース→体固め）後藤洋央紀、矢野通、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、本間朋晃●
▽６人タッグマッチ３０分１本勝負
〇天山広吉、小島聡、田口隆祐（１３分３３秒 オーマイ＆ガーアンクル）ＳＡＮＡＤＡ、ＥＶＩＬ、ＢＵＳＨＩ●
▽８人タッグマッチ３０分１本勝負
〇真壁刀義、棚橋弘至、飯伏幸太、永田裕志（１３分０４秒 キングコング・ニードロップ→片エビ固め）鈴木みのる、ザック・セイバーＪｒ．、タイチ、ＤＯＵＫＩ●
▽６人タッグマッチ６０分１本勝負
〇内藤哲也、鷹木信悟、高橋ヒロム（１４分１７秒 デスティーノ→片エビ固め）オカダ・カズチカ、ＹＯＨ、ＳＨＯ●