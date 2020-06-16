６月１５日の釣果速報（関西）

釣果
６月１７日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|25.4
|中潮
|4.45
|19.13
|2.06
|15.21
６月１７日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|4.05
|3.25
|2.51
|2.39
|0.00
|4.16
|17.41
|16.56
|16.03
|15.54
|11.14
|17.30
|干潮
|11.11
|10.31
|9.34
|9.22
|5.00
|10.51
|22.39
|21.40
|21.34
|21.23
|18.39
|23.08
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|磯
|和歌山
| 那智勝浦
一の島
| ＦＢ 海クン
0739・45局8450
|尾長グレ
|30～38
|10
|和泉市の塚瀬氏 ハリス２号 グレ６号 オキアミ １４日
|沖
|三重
| 石鏡
沖 合
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|ハマチ
|55～58
|4
|午前便の２人 メジロ７５センチ他も 落とし込み
|マダイ
|35～48
|4
|沖
|三重
| 島勝浦
二又沖
| 愛昌丸
０９０７６８０３７１０
|イサギ
|-
|-
|２４～４０センチの良型イサギ中心に尾長グレやウメイロにマダイなど五目釣り好調
|尾長グレ
|-
|-
|沖
|和歌山
| 湯浅
日ノ岬沖
| なぎ丸
0737・62局3890
|イサギ
|25～36
|58
|大阪市の吉野氏 天秤４本バリ 餌アミエビ
|沖
|明石
| 東二見
シカノセ
| 岩澤丸
078・942局1889
|マダコ
|20～68
|31
|明石市の浦瀬氏 重量０．３～２．４キロ タコエギ
|沖
|福井
| 敦賀
沖 合
| 豊漁丸
0770・26局1160
|マイカ
|-
|-
|半夜や深夜便でマイカとスルメイカ乗り好調 ４５センチ超の大型マイカも有望
|スルメイカ
|-
|-
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 庄栄丸
0770・77局0241
|マイカ
|20～40
|10
|１４日の半夜便 他マダイやアジにチダイなど
|スルメイカ
|17～25
|15
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
９号カセ
| 細川渡船
088・688局0401
|チヌ
|23～40
|7
|高松市の亀井氏 １．３メートル ハリス１．２号 チヌ３号 Ｂ サナギ
|カ
|三重
| 賀田
黒崎イカダ
| 糸川渡船
０９０５０３８５５５１
|チヌ
|36～42
|7
|香芝市の森本一広氏 ハリス２号 オキアミとサナギ １４日
|チダイ
|25～30
|2
|カ
|福井
| 泊
松ケ崎イカダ他
| はとう渡船
0770・52局4345
|アオリイカ
|-
|-
|エギで良型アオリイカ釣れている ルアーでサゴシ、サビキでマアジも順調
|サゴシ
|-
|-
|カ
|福井
| 音海
潜水艦イカダ
| ウミック
0770・76局1444
|アオリイカ
|39
|1
|京都市の内藤氏２人 重量２２１０グラム ヤエン １４日
|カ
|京都
| 久美浜
六本裏カセ
| いざわ渡船
0772・83局0108
|チヌ
|25～31
|3
|森元氏の釣果 餌アケミ丸貝 岸田氏２８と３２センチ １４日
|波
|兵庫
| 尼崎魚つり公園
釣台内向東側
| 公園事務所
06・6417局3000
|グレ
|26～27
|2
|寝屋川市の安田氏 ２．１メートル ハリス３号 チヌ１号 シラサ
|ウミタナゴ
|25～27
|2
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
全 域
| 公園事務所
078・753局3973
|ガシラ
|-
|-
|１２～２０センチのガシラやベラが釣れている２番テント付近で２０～２２センチのカワハギ
|ベラ
|-
|-
|川
|三重
| 長瀬太郎生川
糀屋橋下流
| 長瀬支部
０９０５６０２４３５６
|アユ
|12～18
|19
|奈良市の松本勝氏 ９メートル 水中糸０．２号 狐６．５号３本
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
麻生川・知良々橋
| 漁協組
0740・38局2541
|アユ
|15.5～22.5
|19
|茨木市の井本喜之氏 ２１・５センチ以上２尾 狐６．５号３本
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
大野キャンプ場他
| さかいオトリ店
0740・38局2130
|アユ
|17～20.5
|23
|高槻市の田中浩二氏 狐７号３本 １３センチ増水 笹濁り
|川
|京都
| 美山川
江和金馬
| ひまわり囮店
0771・77局0123
|アユ
|14～20
|40
|亀岡市の杉山氏 ９メートル 水中糸０・０５号 狐６．５号４本
|池
|堺
| 西池
８１ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|44.5以下
|36
|堺市の落畑氏 ３．６メートル スレ４号 トントン ウドン
|池
|八尾
| 中セ池
西中桟橋南寄西向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|40.8以下
|51
|枚方市の柏原氏 ３メートル スレ５号 ウドン 大助５枚