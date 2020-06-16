注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 東京五輪 格闘技 社会 ギャンブル ライフ 動画 写真特集

６月１５日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

釣果

６月１７日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
25.4 中潮 4.45 19.13 2.06 15.21

６月１７日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 4.05 3.25 2.51 2.39 0.00 4.16
17.41 16.56 16.03 15.54 11.14 17.30
干潮 11.11 10.31 9.34 9.22 5.00 10.51
22.39 21.40 21.34 21.23 18.39 23.08
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
和歌山 那智勝浦
一の島 		ＦＢ　海クン
0739・45局8450 		尾長グレ 30～38 10 和泉市の塚瀬氏　ハリス２号　グレ６号　オキアミ　１４日
三重 石鏡
沖　合 		幸徳丸
０９０７３０３５０８０ 		ハマチ 55～58 4 午前便の２人　メジロ７５センチ他も　落とし込み
マダイ 35～48 4
三重 島勝浦
二又沖 		愛昌丸
０９０７６８０３７１０ 		イサギ - - ２４～４０センチの良型イサギ中心に尾長グレやウメイロにマダイなど五目釣り好調
尾長グレ - -
和歌山 湯浅
日ノ岬沖 		なぎ丸
0737・62局3890 		イサギ 25～36 58 大阪市の吉野氏　天秤４本バリ　餌アミエビ
明石 東二見
シカノセ 		岩澤丸
078・942局1889 		マダコ 20～68 31 明石市の浦瀬氏　重量０．３～２．４キロ　タコエギ
福井 敦賀
沖　合 		豊漁丸
0770・26局1160 		マイカ - - 半夜や深夜便でマイカとスルメイカ乗り好調　４５センチ超の大型マイカも有望
スルメイカ - -
福井 若狭大島
沖　合 		庄栄丸
0770・77局0241 		マイカ 20～40 10 １４日の半夜便　他マダイやアジにチダイなど
スルメイカ 17～25 15
鳴門 堂ノ浦
９号カセ 		細川渡船
088・688局0401 		チヌ 23～40 7 高松市の亀井氏　１．３メートル　ハリス１．２号　チヌ３号　Ｂ　サナギ
三重 賀田
黒崎イカダ 		糸川渡船
０９０５０３８５５５１ 		チヌ 36～42 7 香芝市の森本一広氏　ハリス２号　オキアミとサナギ　１４日
チダイ 25～30 2
福井
松ケ崎イカダ他 		はとう渡船
0770・52局4345 		アオリイカ - - エギで良型アオリイカ釣れている　ルアーでサゴシ、サビキでマアジも順調
サゴシ - -
福井 音海
潜水艦イカダ 		ウミック
0770・76局1444 		アオリイカ 39 1 京都市の内藤氏２人　重量２２１０グラム　ヤエン　１４日
京都 久美浜
六本裏カセ 		いざわ渡船
0772・83局0108 		チヌ 25～31 3 森元氏の釣果　餌アケミ丸貝　岸田氏２８と３２センチ　１４日
兵庫 尼崎魚つり公園
釣台内向東側 		公園事務所
06・6417局3000 		グレ 26～27 2 寝屋川市の安田氏　２．１メートル　ハリス３号　チヌ１号　シラサ
ウミタナゴ 25～27 2
神戸 平磯海づり公園
全　域 		公園事務所
078・753局3973 		ガシラ - - １２～２０センチのガシラやベラが釣れている２番テント付近で２０～２２センチのカワハギ
ベラ - -
三重 長瀬太郎生川
糀屋橋下流 		長瀬支部
０９０５６０２４３５６ 		アユ 12～18 19 奈良市の松本勝氏　９メートル　水中糸０．２号　狐６．５号３本
滋賀 安曇川朽木
麻生川・知良々橋 		漁協組
0740・38局2541 		アユ 15.5～22.5 19 茨木市の井本喜之氏　２１・５センチ以上２尾　狐６．５号３本
滋賀 安曇川朽木
大野キャンプ場他 		さかいオトリ店
0740・38局2130 		アユ 17～20.5 23 高槻市の田中浩二氏　狐７号３本　１３センチ増水　笹濁り
京都 美山川
江和金馬 		ひまわり囮店
0771・77局0123 		アユ 14～20 40 亀岡市の杉山氏　９メートル　水中糸０・０５号　狐６．５号４本
西池
８１　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 44.5以下 36 堺市の落畑氏　３．６メートル　スレ４号　トントン　ウドン
八尾 中セ池
西中桟橋南寄西向 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 40.8以下 51 枚方市の柏原氏　３メートル　スレ５号　ウドン　大助５枚

ライフ

YOMIURI ONLINE GIANTS

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS ショップ報知 マガジン報知 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真販売 法人向け紙面・写真使用申請