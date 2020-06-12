【巨人】２軍はＪＲ東日本に敗れる、加藤脩平が９回２死特大弾…プロアマ交流戦試合経過

◆２軍プロアマ交流戦 巨人３―８ＪＲ東日本（１２日・Ｇ球場）

巨人２軍は１２日、プロアマ交流戦でＪＲ東日本と対戦し、３―８で敗れた。先発の与那原は初回、１番の佐藤に先頭打者本塁打を許し先制点を献上。その後１死から四球と安打で１死一、二塁とされるも長谷川を投ゴロ併殺に打ち取った。

３回は２死から四球を与えると、そこから３連打を浴び３失点。直後、２死三塁から菅田の打球が一塁ベースを直撃する不運な適時内野安打もありこの回４点を失った。

それでも５回から登板した宮国は３イニングを１安打無失点と好投し、８回も堀岡がゼロに抑えた。

打線は１点を追う２回、岸田、加藤壮の連打でチャンスを作り、その後１死二、三塁から黒田の遊ゴロの間に同点に追いついた。

９回には救援陣が３失点。裏の攻撃で２死から加藤脩が右中間へソロ本塁打を放ち、１点を返したが、続く平間が三直に倒れゲームセットとなった。

◆２軍プロアマ交流戦 巨人３―８ＪＲ東日本（１２日・Ｇ球場）

東１０４ ０００ ００３＝８

巨０１０ ０００ １０１＝３

【ＪＲ東日本スタメン】１（右）佐藤、２（中）金子、３（二）杉崎、４（一）丸子、５（三）長谷川、６（指）近森、７（左）菅田、８（捕）西野、９（遊）糸野▽投・伊藤

【巨人スタメン】１（二）山本、２（中）加藤脩、３（一）ウレーニャ、４（捕）岸田、５（指）加藤壮、６（三）増田陸、７（遊）黒田、８（左）モタ、９（右）笠井▽投・与那原

【１回表Ｐ与那原】

佐藤 右本塁打

金子 投ゴロ

杉崎 四球

丸子 右安 １死一、二塁

長谷川 投ゴロ併殺 巨人先発の与那原大剛（カメラ・宮崎 亮太）

【１回裏Ｐ伊藤】

山本 投ゴロ

加藤脩 空三振

ウレーニャ 三直

【２回表Ｐ与那原】

近森 遊ゴロ

菅田 左安

西野 空三振

糸野 空三振

【２回裏Ｐ伊藤】

岸田 左安

加藤壮 左安 ２回無死一塁、左前安打を放つ加藤壮太（カメラ・宮崎 亮太）

増田陸 中飛 岸田タッチアップで１死一、三塁

黒田の打席で加藤壮二盗

黒田 遊ゴロで岸田生還 ２死三塁

モタ 空三振

【３回表Ｐ与那原】

佐藤 空三振

金子 捕ゴロ

杉崎 四球

丸子の打席で杉崎二盗

丸子 右安で杉崎生還

長谷川 左安 ２死一、二塁

近森 右二塁打で丸子、長谷川生還（送球間に三塁へ）

菅田 一塁内野安打で近森生還（打球が一塁ベース直撃。バウンド変わる）

西野 一ゴロ

【３回裏Ｐ伊藤】

笠井 空三振

山本 左飛

加藤脩 二ゴロ

【４回表Ｐ与那原→巽】

糸野 右飛

佐藤 二直

金子 四球

杉崎の打席で金子二盗

杉崎 四球

丸子 四球 ２死満塁

長谷川 三ゴロ 巨人２番手の巽大介（カメラ・宮崎 亮太）

【４回裏Ｐ伊藤】

ウレーニャ 遊ゴロ

岸田 四球

加藤壮 中安 １死一、二塁

増田陸 空三振

黒田 二ゴロ

【５回表Ｐ巽→宮国】

守備交代：捕手・広畑

近森 一塁内野安打

菅田 遊飛

西野に代打・内野 右飛

糸野 一邪飛

【５回裏Ｐ伊藤】

守備交代：捕手・小藤

モタ 二飛

笠井 右飛

山本 中飛

【６回表Ｐ宮国】

守備交代：二塁・田中俊、右翼・八百板

佐藤 四球

金子 遊ゴロ 二塁封殺 １死一塁

杉崎 左飛

丸子の打席で金子二盗

丸子 三直（増田陸ジャンプキャッチ）

【６回裏Ｐ伊藤→西居】

加藤脩 右二（フェンス直撃） ６回無死、右越え二塁打を放つ加藤脩平（カメラ・宮崎 亮太）

ウレーニャ 中飛

広畑 右二 １死二、三塁

加藤壮に代打・松原 四球

Ｐ西居→西田

増田陸 三邪飛

黒田 遊飛

【７回表Ｐ宮国】

守備交代：一塁・田中俊、二塁・平間

長谷川 左邪飛

近森 中飛

菅田 中飛 ７回を投げ終えベンチへ戻る宮国椋丞（カメラ・宮崎 亮太）

【７回裏Ｐ西田】

モタ 四球

八百板への初球ワンバウンドでモタが二塁進塁（好走塁）

八百板 二ゴロ １死三塁

田中俊 二ゴロでモタ生還

加藤脩 四球

平間の打席で暴投 ２死二塁

平間 左飛

【８回表Ｐ宮国→堀岡】

小藤 中安

糸野に代打・山口雄 空三振

佐藤 中飛

金子 一ゴロ 巨人４番手の堀岡隼人（カメラ・宮崎 亮太）

【８回裏Ｐ西田】

広畑 捕邪飛

松原 遊撃内野安打 ８回１死、遊撃内野安打を放つ松原聖弥（カメラ・宮崎 亮太）

増田陸 四球 １死一、二塁

黒田 中飛

モタの打席で西田が二塁へけん制悪送球 ２死一、三塁

モタ 空三振

【９回表Ｐ堀岡→池田】

杉崎 左二（フェンス直撃）

丸子 空三振

長谷川 右二＋１（フェンス直撃）

Ｐ池田→ラモス

長谷川に代わり代走・大西

近森 四球

菅田 左中間二＋２

Ｐラモス→田原

小藤 空三振

小室 右邪飛（八百板スライディングキャッチ） 最終回に登板した田原誠次（カメラ・宮崎 亮太）

【９回裏Ｐ西田→石井】

守備交代：二塁・嘉数、三塁・小室

八百板 空三振

田中俊 中飛

加藤脩 右本塁打 ９回２死、右越えソロ本塁打を放つ加藤脩平（カメラ・宮崎 亮太）

平間 三直