【巨人】陽、１回に適時打　メルセデスは５回２失点…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆練習試合 巨人―ＤｅＮＡ（１１日・東京ドーム）

巨人は１１日、ＤｅＮＡとの練習試合を実施。１番・重信、２番・増田大。３番には前日（１０日）の同戦（同）で本塁打を放った陽が入った。

陽は１点を追う初回１死二塁。桜井の外角変化球をとらえ、同点適時打を放った。

先発のメルセデスは５回２失点。１回無死三塁から犠飛で先取点を許した。２回は無失点で切り抜けが、３回ソトの中前適時打で勝ち越された。５回の打席で代打・炭谷を送られマウンドを降りた。

◆練習試合 巨人―ＤｅＮＡ（１１日・東京ドーム）

Ｄ１０１ ００＝２

巨１００ ０＝１

【ＤｅＮＡスタメン】１（中）梶谷、２（Ｄ）オースティン、３（二）ソト、４（左）佐野、５（一）ロペス、６（三）中井、７（捕）戸柱、８（右）蝦名、９（遊）大和 ▽投・桜井＝左

【巨人スタメン】１（右）重信、２（遊）増田大、３（一）陽、４（三）岡本、５（左）石川、６（二）若林、７（中）松原、８（捕）小林、９（投）メルセデス

【１回表Ｐメルセデス】

梶谷 梶谷左越三塁打

オースティン 左犠飛で梶谷生還

ソト 空三振

佐野 見三振

【１回裏Ｐ桜井】

重信 四球

増田大 三ゴロで重信二進

陽 右前安打で重信一挙生還

岡本 三ゴロで陽岱鋼二進

石川 投ゴロ

【２回表Ｐメルセデス】

ロペス 左飛

中井 二ゴロ

戸柱 左前安打

蝦名 左飛

【２回裏Ｐ桜井】

若林 空三振

松原 左飛

小林 左前安打

メルセデス 空三振

【３回表Ｐメルセデス】

大和 四球

梶谷 二ゴロで大和二封

オースティン 四球で梶谷二進

ソト 中前安打で梶谷一挙生還

佐野 一ゴロでオースティン三進、ソト二進

ロペス 空三振

【３回裏Ｐ桜井】

重信 空三振

増田大 三ゴロ

陽 中前安打

岡本 四球で陽岱鋼二進、（投手平田）

石川 三ゴロで岡本二封

【４回表Ｐメルセデス】

中井 三ゴロ

戸柱の代打嶺井 中飛

蝦名 三ゴロ

【４回裏Ｐ平田→国吉】

（投手国吉、捕手嶺井）

若林 二ゴロ

松原 中飛

小林 投ゴロ

【５回表Ｐメルセデス】

大和 二ゴロ

梶谷 中安

オースティン 投直併殺打（飛び出していた梶谷、一塁アウト）