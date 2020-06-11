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６月１０日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

釣果

６月１２日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
20.4 小潮 4.44 19.12 - 10.43

６月１２日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 0.51 0.00 9.28 9.13 18.02 0.07
- 7.48 23.38 23.26 - 11.10
干潮 17.59 4.46 4.26 4.10 1.37 6.01
- 17.11 16.25 16.13 - 17.47
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
和歌山 見老津
ハツカイ 		ＦＢ　海クン
0739・45局8450 		グレ 33～40 11 原氏の釣果　フカセ　高橋氏アカハタ４０センチ他　９日
イサギ 35～36 2
三重 石鏡
沖　合 		幸徳丸
０９０７３０３５０８０ 		イシダイ 45～56 0～2 ９日の午後便　他ガシラやウツボ　サザエ他
三重 島勝浦
二又沖 		愛昌丸
０９０７６８０３７１０ 		イサギ 23～43 10～21 奈良の池上氏３人　サンバソウ３３センチ　ハリス５号
尾長グレ 35～40 5
和歌山 見老津
沖　合 		福洋丸
0739・58局0578 		アカイカ 8～15 15 森氏の釣果　三谷氏も１５匹　船中スルメ１０匹
和歌山 湯浅
日ノ岬沖 		なぎ丸
0737・62局3890 		イサギ 25～37 47 吉野郡の木佐一氏　天秤４本バリ　アミエビ
明石 東二見
シカノセ 		岩澤丸
078・942局1889 		マダコ 20～56 36 大阪市の石田氏　重量０．３～１．８キロ　タコエギ
福井 小浜
沖　合 		信洋丸
0770・53局1305 		イサギ 27～39 30 京都市の木村氏４人　ハマチ２尾グレ３５センチ他
メジロ 66 1
福井 小浜
沖　合 		直幸丸
0770・52局1739 		マイカ 16～45 2～14 北名古屋市の宇佐美博氏８人　マダイ６０センチも
スルメイカ 14～25 4～15
福井 若狭大島
沖　合 		庄栄丸
0770・77局0241 		マイカ 20～45 7 ９日の深夜便　浮きスッテ　オモリ４０～８０号
スルメイカ 17～25 35
三重 浜島
間崎カセ 		大崎筏釣りＣ
0599・52局1619 		チヌ 25～38 20 岩倉市の井上氏　１．２メートル　ハリス２号　餌オキアミとコーン
福井 音海
ヘタが崎沖イカダ 		ウミック
0770・76局1444 		アジ 15～21 45 綾部市の村上氏　大浦氏２人レンコ２尾マダイ２尾
京都 久美浜
宮崎沖カセ 		いざわ渡船
0772・83局0108 		チヌ 28～33 5 杉山氏の釣果　ハリス２号　伊勢尼１１号　カキとアケミ丸貝
兵庫 尼崎魚つり公園
釣台内向東側 		公園事務所
06・6417局3000 		ハネ 44～50 5 長岡京市の山中氏　５メートル　ハリス２．５号　グレ５号　シラサ　
グレ 30 1
神戸 平磯海づり公園
全　域 		公園事務所
078・753局3973 		ガシラ - - 餌シラサなどで１２～２２センチのガシラとメバル順調　東端でベラ２４・５センチ記録賞
メバル - -
三重 長瀬太郎生川
片ケ瀬 		長瀬支部
０９０５６０２４３５６ 		アユ 11～17 11 名張市の田中清治氏　水中糸０．３号　狐６．５号　１４センチ減
滋賀 安曇川朽木
古　川 		漁協組
0740・38局2541 		アユ 14.5～20.5 32 大阪市の河本健之氏　アマゴ２４センチも　狐７．５号チラシ
滋賀 安曇川朽木
水管橋上下流 		さかいオトリ店
0740・38局2130 		アユ 16～19.5 25 水曜会の宮本忠実氏　水中糸０・０５号　狐６．５号　２０センチ減
京都 美山川
上江和 		ひまわり囮店
0771・77局0123 		アユ 14～19 48 豊能郡の安藤新一氏　９メートル水中糸０・１５号　狐６．５号３本
西池
７３　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 40.3以下 35 大阪市の木村氏　３メートル　スレ４号　トントン　ダンゴ
八尾 中セ池
西中桟橋北寄西向 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 40.2以下 48 大阪市の松田氏　３メートル　スレ４号　ウドン　大助５枚

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