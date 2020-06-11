６月１０日の釣果速報（関西）

釣果
６月１２日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|20.4
|小潮
|4.44
|19.12
|-
|10.43
６月１２日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|0.51
|0.00
|9.28
|9.13
|18.02
|0.07
|-
|7.48
|23.38
|23.26
|-
|11.10
|干潮
|17.59
|4.46
|4.26
|4.10
|1.37
|6.01
|-
|17.11
|16.25
|16.13
|-
|17.47
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|磯
|和歌山
| 見老津
ハツカイ
| ＦＢ 海クン
0739・45局8450
|グレ
|33～40
|11
|原氏の釣果 フカセ 高橋氏アカハタ４０センチ他 ９日
|イサギ
|35～36
|2
|沖
|三重
| 石鏡
沖 合
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|イシダイ
|45～56
|0～2
|９日の午後便 他ガシラやウツボ サザエ他
|沖
|三重
| 島勝浦
二又沖
| 愛昌丸
０９０７６８０３７１０
|イサギ
|23～43
|10～21
|奈良の池上氏３人 サンバソウ３３センチ ハリス５号
|尾長グレ
|35～40
|5
|沖
|和歌山
| 見老津
沖 合
| 福洋丸
0739・58局0578
|アカイカ
|8～15
|15
|森氏の釣果 三谷氏も１５匹 船中スルメ１０匹
|沖
|和歌山
| 湯浅
日ノ岬沖
| なぎ丸
0737・62局3890
|イサギ
|25～37
|47
|吉野郡の木佐一氏 天秤４本バリ アミエビ
|沖
|明石
| 東二見
シカノセ
| 岩澤丸
078・942局1889
|マダコ
|20～56
|36
|大阪市の石田氏 重量０．３～１．８キロ タコエギ
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 信洋丸
0770・53局1305
|イサギ
|27～39
|30
|京都市の木村氏４人 ハマチ２尾グレ３５センチ他
|メジロ
|66
|1
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 直幸丸
0770・52局1739
|マイカ
|16～45
|2～14
|北名古屋市の宇佐美博氏８人 マダイ６０センチも
|スルメイカ
|14～25
|4～15
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 庄栄丸
0770・77局0241
|マイカ
|20～45
|7
|９日の深夜便 浮きスッテ オモリ４０～８０号
|スルメイカ
|17～25
|35
|カ
|三重
| 浜島
間崎カセ
| 大崎筏釣りＣ
0599・52局1619
|チヌ
|25～38
|20
|岩倉市の井上氏 １．２メートル ハリス２号 餌オキアミとコーン
|カ
|福井
| 音海
ヘタが崎沖イカダ
| ウミック
0770・76局1444
|アジ
|15～21
|45
|綾部市の村上氏 大浦氏２人レンコ２尾マダイ２尾
|カ
|京都
| 久美浜
宮崎沖カセ
| いざわ渡船
0772・83局0108
|チヌ
|28～33
|5
|杉山氏の釣果 ハリス２号 伊勢尼１１号 カキとアケミ丸貝
|波
|兵庫
| 尼崎魚つり公園
釣台内向東側
| 公園事務所
06・6417局3000
|ハネ
|44～50
|5
|長岡京市の山中氏 ５メートル ハリス２．５号 グレ５号 シラサ
|グレ
|30
|1
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
全 域
| 公園事務所
078・753局3973
|ガシラ
|-
|-
|餌シラサなどで１２～２２センチのガシラとメバル順調 東端でベラ２４・５センチ記録賞
|メバル
|-
|-
|川
|三重
| 長瀬太郎生川
片ケ瀬
| 長瀬支部
０９０５６０２４３５６
|アユ
|11～17
|11
|名張市の田中清治氏 水中糸０．３号 狐６．５号 １４センチ減
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
古 川
| 漁協組
0740・38局2541
|アユ
|14.5～20.5
|32
|大阪市の河本健之氏 アマゴ２４センチも 狐７．５号チラシ
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
水管橋上下流
| さかいオトリ店
0740・38局2130
|アユ
|16～19.5
|25
|水曜会の宮本忠実氏 水中糸０・０５号 狐６．５号 ２０センチ減
|川
|京都
| 美山川
上江和
| ひまわり囮店
0771・77局0123
|アユ
|14～19
|48
|豊能郡の安藤新一氏 ９メートル水中糸０・１５号 狐６．５号３本
|池
|堺
| 西池
７３ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|40.3以下
|35
|大阪市の木村氏 ３メートル スレ４号 トントン ダンゴ
|池
|八尾
| 中セ池
西中桟橋北寄西向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|40.2以下
|48
|大阪市の松田氏 ３メートル スレ４号 ウドン 大助５枚