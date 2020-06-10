６月９日の釣果速報（関西）

釣果
６月１１日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|19.4
|中潮
|4.44
|19.11
|23.46
|9.45
６月１１日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|6.33
|7.53
|8.34
|8.21
|17.12
|10.15
|-
|-
|22.47
|22.36
|-
|-
|干潮
|4.38
|3.35
|3.26
|3.12
|0.48
|5.02
|17.11
|16.32
|15.37
|15.26
|-
|16.57
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|磯
|和歌山
| 那智勝浦
寺 島
| ＦＢ 海クン
0739・45局8450
|イシダイ
|42
|1
|和歌山の稲岡氏 ワイヤ３８番 イシダイ１６号 餌ウニ
|イシガキダイ
|30～38
|7
|沖
|三重
| 石鏡
沖 合
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|イシダイ
|45～53
|0～3
|８日午後便 船中４尾他ハタやガシラなど
|沖
|三重
| 島勝浦
二又沖
| 愛昌丸
０９０７６８０３７１０
|イサギ
|23～41
|5～17
|名古屋市の谷口氏４人尾長グレ３２～３５センチ３尾
|カツオ
|45
|1
|沖
|和歌山
| 見老津
沖 合
| 福洋丸
0739・58局0578
|アカイカ
|8～15
|21
|吉本氏の釣果 三谷氏同型２１匹 ８日半夜便
|沖
|明石
| 東二見
シカノセ
| 岩澤丸
078・942局1889
|マダコ
|20～60
|35
|篠山市の辻氏 重量０．３～２キロ 良型乗り好調
|沖
|福井
| 敦賀
沖 合
| 豊漁丸
0770・26局1160
|マイカ
|-
|-
|半夜や深夜便でマイカとスルメイカ乗り好調 ４５～５０センチの大型マイカも有望
|スルメイカ
|-
|-
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 信洋丸
0770・53局1305
|イサギ
|28～38
|15
|大阪の３人 マイカやスルメイカ他も ８日
|ヒラマサ
|60
|1
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 庄栄丸
0770・77局0241
|マアジ
|30～40
|13
|８日半夜便 ムギイカ・スルメ多い人１０２匹
|マイカ
|20～46
|14
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
２号ヤカタ
| 細川渡船
088・688局0401
|マダイ
|38～48
|3
|洲本市の出口氏 ５メートル ハリス１．５号 チヌ３号 オキアミ
|カ
|福井
| 泊
松ケ崎イカダ他
| はとう渡船
0770・52局4345
|アオリイカ
|-
|-
|エギやヤエンで良型アオリイカ釣れていた ルアーでサゴシやタチウオも
|サゴシ
|-
|-
|カ
|福井
| 音海
潜水艦イカダ
| ウミック
0770・76局1444
|アオリイカ
|30～37
|3
|大飯町の中谷氏 エギ３．５号ゴールドレインボー ８日
|カ
|京都
| 久美浜
六本裏カセ
| いざわ渡船
0772・83局0108
|チヌ
|29～37
|5
|福岡氏の釣果 ハリス２号 チヌ６号 カキとアケミ丸貝
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
全 域
| 公園事務所
078・753局3973
|ガシラ
|-
|-
|１２～２０センチのガシラとメバル食い順調 ３番テント付近ウマヅラ３７・２センチ記録賞
|メバル
|-
|-
|川
|三重
| 長瀬太郎生川
板橋上下
| 長瀬支部
０９０５６０２４３５６
|アユ
|11～17
|30
|名張市の滝井正雄氏 ８．５メートル水中糸０・０５号 狐６．５号４本
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
野 尻
| 漁協組
0740・38局2541
|アユ
|16.5～19.5
|13
|大津市の舘政毅氏 ９メートル 水中糸０．２号 狐６．５号３本
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
大野キャンプ上下
| さかいオトリ店
0740・38局2130
|アユ
|16～20
|24
|京都市の大西雷三氏 ９メートル水中糸０・０６号 狐６．５号４本
|川
|京都
| 美山川
平屋橋下流
| 漁協組
0771・75局0210
|アユ
|14～21
|47
|京都ＬＦＣ山名宏和氏 水中糸０・０４号 一角６．５号４本
|川
|京都
| 美山川
堂ケ谷
| ひまわり囮店
0771・77局0123
|アユ
|14～20
|31
|京都市の東氏 ９メートル 水中糸０・０５号 狐６．５号４本
|池
|堺
| 西池
７３ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|42.4以下
|45
|大阪市の田守氏 ３．６メートル ハリス０．８号 スレ５号 餌ダンゴ
|池
|八尾
| 中セ池
西中桟橋中央東向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|40.2以下
|49
|火曜会の池田氏 ３メートル ハリス０．４号 スレ４号 大助５枚