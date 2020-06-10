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６月９日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

釣果

６月１１日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
19.4 中潮 4.44 19.11 23.46 9.45

６月１１日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 6.33 7.53 8.34 8.21 17.12 10.15
- - 22.47 22.36 - -
干潮 4.38 3.35 3.26 3.12 0.48 5.02
17.11 16.32 15.37 15.26 - 16.57
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
和歌山 那智勝浦
寺　島 		ＦＢ　海クン
0739・45局8450 		イシダイ 42 1 和歌山の稲岡氏　ワイヤ３８番　イシダイ１６号　餌ウニ　
イシガキダイ 30～38 7
三重 石鏡
沖　合 		幸徳丸
０９０７３０３５０８０ 		イシダイ 45～53 0～3 ８日午後便　船中４尾他ハタやガシラなど
三重 島勝浦
二又沖 		愛昌丸
０９０７６８０３７１０ 		イサギ 23～41 5～17 名古屋市の谷口氏４人尾長グレ３２～３５センチ３尾
カツオ 45 1
和歌山 見老津
沖　合 		福洋丸
0739・58局0578 		アカイカ 8～15 21 吉本氏の釣果　三谷氏同型２１匹　８日半夜便
明石 東二見
シカノセ 		岩澤丸
078・942局1889 		マダコ 20～60 35 篠山市の辻氏　重量０．３～２キロ　良型乗り好調
福井 敦賀
沖　合 		豊漁丸
0770・26局1160 		マイカ - - 半夜や深夜便でマイカとスルメイカ乗り好調　４５～５０センチの大型マイカも有望
スルメイカ - -
福井 小浜
沖　合 		信洋丸
0770・53局1305 		イサギ 28～38 15 大阪の３人　マイカやスルメイカ他も　８日
ヒラマサ 60 1
福井 若狭大島
沖　合 		庄栄丸
0770・77局0241 		マアジ 30～40 13 ８日半夜便　ムギイカ・スルメ多い人１０２匹
マイカ 20～46 14
鳴門 堂ノ浦
２号ヤカタ 		細川渡船
088・688局0401 		マダイ 38～48 3 洲本市の出口氏　５メートル　ハリス１．５号　チヌ３号　オキアミ
福井
松ケ崎イカダ他 		はとう渡船
0770・52局4345 		アオリイカ - - エギやヤエンで良型アオリイカ釣れていた　ルアーでサゴシやタチウオも
サゴシ - -
福井 音海
潜水艦イカダ 		ウミック
0770・76局1444 		アオリイカ 30～37 3 大飯町の中谷氏　エギ３．５号ゴールドレインボー　８日
京都 久美浜
六本裏カセ 		いざわ渡船
0772・83局0108 		チヌ 29～37 5 福岡氏の釣果　ハリス２号　チヌ６号　カキとアケミ丸貝
神戸 平磯海づり公園
全　域 		公園事務所
078・753局3973 		ガシラ - - １２～２０センチのガシラとメバル食い順調　３番テント付近ウマヅラ３７・２センチ記録賞
メバル - -
三重 長瀬太郎生川
板橋上下 		長瀬支部
０９０５６０２４３５６ 		アユ 11～17 30 名張市の滝井正雄氏　８．５メートル水中糸０・０５号　狐６．５号４本
滋賀 安曇川朽木
野　尻 		漁協組
0740・38局2541 		アユ 16.5～19.5 13 大津市の舘政毅氏　９メートル　水中糸０．２号　狐６．５号３本
滋賀 安曇川朽木
大野キャンプ上下 		さかいオトリ店
0740・38局2130 		アユ 16～20 24 京都市の大西雷三氏　９メートル水中糸０・０６号　狐６．５号４本
京都 美山川
平屋橋下流 		漁協組
0771・75局0210 		アユ 14～21 47 京都ＬＦＣ山名宏和氏　水中糸０・０４号　一角６．５号４本
京都 美山川
堂ケ谷 		ひまわり囮店
0771・77局0123 		アユ 14～20 31 京都市の東氏　９メートル　水中糸０・０５号　狐６．５号４本
西池
７３　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 42.4以下 45 大阪市の田守氏　３．６メートル　ハリス０．８号　スレ５号　餌ダンゴ
八尾 中セ池
西中桟橋中央東向 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 40.2以下 49 火曜会の池田氏　３メートル　ハリス０．４号　スレ４号　大助５枚

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