【巨人】２軍はロッテに完封負け　先発・太田は６回２点粘投…試合経過

◆２軍練習試合 巨人０―４ロッテ（７日・ジャイアンツ球場）

巨人２軍は７日、ロッテとの練習試合を実施。０―４で完封負けを喫した。先発のドラフト２位ルーキー・太田は初回に２失点、それでも２回以降は決定打を許さず粘投。自己最長の６回を投げ２失点３奪三振１四球だった。

打線は３回から６回はロッテのリリーフ陣を相手に走者を１人も出せず。８、９回と得点圏に走者を置いたものの、得点には至らなかった。

◆２軍練習試合 巨人―ロッテ（７日・ジャイアンツ球場）

ロ＝２００ ０００ ２００＝４

巨＝０００ ０００ ０００＝０

【ロッテスタメン】１（中）藤原、２（左）岡、３（右）菅野、４（一）福田光、５（指）加藤、６（遊）平沢、７（三）三家、８（二）松田、９（捕）吉田、投・大嶺祐＝右

【巨人スタメン】１（遊）平間、２（右）加藤脩、３（中）ウレーニャ、４（指）岸田、５（二）田中俊、６（一）モタ、７（三）増田陸、８（左）加藤壮、９（捕）山瀬 ▽投・太田＝右

【１回表 Ｐ太田】

藤原 右安

岡の打席で暴投 無死二塁

岡 右二＋１

菅野 投ゴロ １死三塁

福田光 右犠飛＋１

加藤 空三振

【１回裏 Ｐ大嶺祐】

平間 左安

加藤脩 二飛

ウレーニャの打席で平間二盗

ウレーニャ 左安 １死一、三塁

岸田 二ゴロ併殺

【２回表 Ｐ太田】

平沢 空三振

三家 二ゴロ

松田 二ゴロ

【２回裏 Ｐ大嶺祐】

田中俊 左安

モタ 三ゴロ併殺

増田陸 見三振

【３回表 Ｐ太田】

吉田 左安

藤原 四球

岡 遊ゴロ １死一、三塁

菅野 二ゴロ併殺

【３回裏 Ｐ大嶺祐→山本】

加藤壮 二ゴロ

山瀬 空三振

平間 見三振

【４回表 Ｐ太田】

福田光 二ゴロ

加藤 左邪飛

平沢 空三振

【４回裏 Ｐ山本】

加藤脩 二ゴロ

ウレーニャ 空三振

岸田 空三振

【５回表 Ｐ太田】

三家 遊ゴロ

松田 右安

吉田 遊撃への内野安打 １死一、二塁

藤原 遊ゴロ併殺（平間好守）

【５回裏 Ｐ山本】

田中俊 投ゴロ

モタ 空三振

増田陸 三ゴロ

【６回表 Ｐ太田】

岡 遊ゴロ

菅野 一飛

福田光 中安

加藤への初球ワンバウンドで福田光が二塁を狙うも山瀬レーザーで阻止

【６回裏 Ｐ山本→鎌田】

加藤壮 一ゴロ

山瀬 遊飛

平間 二ゴロ

【７回表Ｐ太田→井上】

加藤 中安

けん制悪送球の処理にもたつき加藤は一気に三塁へ。モタに代わり笠井が一塁へ

平沢の打席でワイルドピッチ。加藤が生還＋１

平沢 右三塁打 無死三塁

三家に代打・山口 遊飛

松田 右犠飛＋１

吉田 中安

藤原 左安

岡 右飛

【７回裏Ｐ鎌田→成田】

代打した山口に代わり７番・三塁に高浜

加藤脩 中飛

ウレーニャ 中飛

岸田 中安

田中俊 空三振

【８回表Ｐ井上→堀岡】

守備交代 ２山瀬→高山 ４田中俊→黒田 ８ウレーニャ→比嘉 ９加藤脩→村上

菅野 遊飛

福田光 空三振

加藤に代打・香月一 中飛

【８回裏Ｐ成田→永野】

笠井 右二塁打（好走塁）

増田陸 三飛

加藤壮 四球

高山 左飛

平間 空三振

【９回表ロッテＰ堀岡→今村】

平沢 空三振

高浜 中飛

松田 空三振

【９回裏Ｐ永野→土居】

守備交代 ２吉田→植田

村上 四球

比嘉 一ゴロ

二塁封殺 １死一塁

岸田に代打・山本 遊飛

黒田 右安 ２死一、二塁

笠井 投ゴロ