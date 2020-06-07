【巨人】湯浅３ラン、丸ソロ２回一挙５点　田口は４回まで無失点…練習試合ヤクルト戦試合経過

◆練習試合 巨人―ヤクルト（７日・東京ドーム）
巨人は７日、ヤクルトとの練習試合を実施。１回１死一、三塁で亀井が中前適時打を放ち先取点を挙げた。
先発の田口は３回まで無失点と上々の立ち上がり。前日「久しぶりの対外試合に投げられるのでうれしいです。試合ができる喜びを感じながら自分の投球をアピールしたい」と意気込みを語っていた。
◆練習試合 巨人―ヤクルト（７日・東京ドーム）
ヤ０００ ０＝０
巨１５０ ０＝６
【ヤクルトスタメン】１（中）坂口、２（指）エスコバー、３（三）西浦、４（右）雄平、５（一）西田、６（二）吉田大、７（遊）廣岡、８（捕）嶋、９（左）渡辺 ▽高橋
【巨人スタメン】１（二）増田大、２（遊）湯浅、３（中）丸、４（指）岡本、５（左）亀井、６（一）中島、７（右）パーラ、８（捕）炭谷、９（三）北村 ▽投・田口
【１回表Ｐ田口】
坂口 二ゴロ
エスコバー 右飛
西浦 遊ゴロ
【１回裏Ｐ高橋】
増田大 空三振
湯浅 死球
丸 右前打 １死一、三塁
岡本 見三振
亀井 中前適時打＋１
２死一、三塁（二盗成功 二、三塁）
中島 空三振
【２回表Ｐ田口】
雄平 遊飛
西田 見三振
吉田大 左前打
広岡 二ゴロ
増田大好守備
【２回裏Ｐ高橋】
パーラ 左翼線二塁打（サメダンス二塁打バージョン披露）
炭谷 右翼線適時二塁打＋１
北村 空三振
増田大 四球
湯浅 左本＋３
丸 中本＋１
Ｐ高橋→星
岡本 右飛
亀井 四球
中島 空三振
【３回表Ｐ田口】
嶋 空三振
渡邉 投ゴロ
坂口 四球（二盗成功）
エスコバー 遊ゴロ
【３回裏Ｐ星】
パーラ 四球
炭谷 二飛
北村 右飛でパーラ飛び出しタッチアウト
【４回表Ｐ田口】
西浦 中飛
雄平 内野安打
西田 右飛
吉田大成のとき雄平二盗失敗
【４回裏Ｐ星】
増田大 右飛
湯浅 中前打
丸の二ゴロで湯浅二封、岡本のとき丸二盗失敗