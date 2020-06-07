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【巨人】湯浅３ラン、丸ソロ２回一挙５点　田口は４回まで無失点…練習試合ヤクルト戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
１回２死一、三塁、亀井善行が中前適時打（投手・高橋奎二、捕手・嶋基宏）（カメラ・相川　和寛）
１回２死一、三塁、亀井善行が中前適時打（投手・高橋奎二、捕手・嶋基宏）（カメラ・相川　和寛）
練習試合前に円陣を組む巨人ナイン（カメラ・相川　和寛）
練習試合前に円陣を組む巨人ナイン（カメラ・相川　和寛）

◆練習試合　巨人―ヤクルト（７日・東京ドーム）

　巨人は７日、ヤクルトとの練習試合を実施。１回１死一、三塁で亀井が中前適時打を放ち先取点を挙げた。

　先発の田口は３回まで無失点と上々の立ち上がり。前日「久しぶりの対外試合に投げられるのでうれしいです。試合ができる喜びを感じながら自分の投球をアピールしたい」と意気込みを語っていた。

◆練習試合　巨人―ヤクルト（７日・東京ドーム）

ヤ０００　０＝０

巨１５０　０＝６

　【ヤクルトスタメン】１（中）坂口、２（指）エスコバー、３（三）西浦、４（右）雄平、５（一）西田、６（二）吉田大、７（遊）廣岡、８（捕）嶋、９（左）渡辺　▽高橋

　【巨人スタメン】１（二）増田大、２（遊）湯浅、３（中）丸、４（指）岡本、５（左）亀井、６（一）中島、７（右）パーラ、８（捕）炭谷、９（三）北村　▽投・田口

　【１回表Ｐ田口】

坂口　二ゴロ

エスコバー　右飛

西浦　遊ゴロ

　【１回裏Ｐ高橋】

増田大　空三振

湯浅　死球

丸　右前打　１死一、三塁

岡本　見三振

亀井　中前適時打＋１

２死一、三塁（二盗成功　二、三塁）

中島　空三振

　【２回表Ｐ田口】

雄平　遊飛

西田　見三振

吉田大　左前打

広岡　二ゴロ

増田大好守備

　【２回裏Ｐ高橋】

パーラ　左翼線二塁打（サメダンス二塁打バージョン披露）

炭谷　右翼線適時二塁打＋１

北村　空三振

増田大　四球

  • ２回１死一、二塁、左越え３ラン本塁打を放つ湯浅大（カメラ・中島　傑）
  • ２回１死一、二塁、左越え３ラン本塁打を放つ湯浅大（カメラ・中島　傑）

湯浅　左本＋３

丸　中本＋１

Ｐ高橋→星

岡本　右飛

亀井　四球

中島　　空三振

　【３回表Ｐ田口】

嶋　空三振

渡邉　投ゴロ

坂口　四球（二盗成功）

エスコバー　遊ゴロ

　【３回裏Ｐ星】

パーラ　四球

炭谷　二飛

北村　右飛でパーラ飛び出しタッチアウト

　【４回表Ｐ田口】

西浦　中飛

雄平　内野安打

西田　右飛

吉田大成のとき雄平二盗失敗

　【４回裏Ｐ星】

増田大　右飛

湯浅　中前打

丸の二ゴロで湯浅二封、岡本のとき丸二盗失敗

１回２死一、三塁、亀井善行が中前適時打（投手・高橋奎二、捕手・嶋基宏）（カメラ・相川　和寛）
練習試合前に円陣を組む巨人ナイン（カメラ・相川　和寛）
２回１死一、二塁、左越え３ラン本塁打を放つ湯浅大（カメラ・中島　傑）
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