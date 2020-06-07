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６月６日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

釣果

６月８日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
16.4 大潮 4.45 19.10 21.43 6.42

６月８日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 7.35 7.03 6.32 6.19 5.20 8.06
21.31 21.16 20.31 20.24 15.02 21.48
干潮 2.00 1.30 1.10 1.00 8.33 2.38
14.51 14.24 13.31 13.20 23.10 14.46
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
和歌山 すさみ
カツオ島 		ＦＢ　海クン
0739・45局8450 		グレ 30～35 7 石尾氏の釣果　フカセ釣りオキアミ　水温２１度　５日
三重 石鏡
上ノ島周辺 		幸徳丸
０９０７３０３５０８０ 		マダイ 26～53 8～15 松原市の吉田光徳氏３人　ウタセエビ　３０号
三重 島勝浦
二又沖 		愛昌丸
０９０７６８０３７１０ 		イサギ 25～42 8～14 大台町の鈴木氏３人　マダイ３６センチ　オキアミ
尾長グレ 32～38 2
和歌山 湯浅
日ノ岬沖 		なぎ丸
0737・62局3890 		イサギ 25～38 39 堺市の太田氏　天秤４本バリ　餌アミエビ　
兵庫 明石港
沖　合 		名田屋
078・912局7211 		マダコ 25～70 48 神戸市の藤原氏　重量０．４～２．５キロ　タコエギ
明石 東二見
シカノセ 		岩澤丸
078・942局1889 		マダコ 20～56 40 明石市の萩原氏　重量０．３～１．８キロ　タコエギ
福井 小浜
沖　合 		信洋丸
0770・53局1305 		イサギ 28～38 17 京都の３人　マダイ２尾スルメ１３匹グレ４１センチ
マイカ 12～38 9
福井 若狭大島
沖　合 		庄栄丸
0770・77局0241 		マイカ 17～45 13 ５日の深夜便　浮きスッテ　オモリ４０～８０号
スルメイカ 17～25 22
鳴門 堂ノ浦
１６号ヤカタ 		細川渡船
088・688局0401 		マダイ 35～45 6 吉野川市の中村氏　１．５メートル　ハリス１．５号　チヌ３号　オキアミ
三重 浜島
間崎イカダ 		大崎筏釣りＣ
0599・52局1619 		チヌ 28～47 6 関市の川井芳幸氏　ハリス２号餌オキアミとサナギ　５日
福井
松ケ崎イカダ他 		はとう渡船
0770・52局4345 		アオリイカ - - エギで良型アオリイカ、ルアーでサゴシなど好調続く　マダイも釣れていた
サゴシ - -
福井 音海
ヘタが崎イカダ 		ウミック
0770・76局1444 		アオリイカ 31～34 3 箕面市の平野氏２人　最大重量１・４５キロ　ヤエン　５日
京都 久美浜
宮崎沖カセ 		いざわ渡船
0772・83局0108 		チヌ 41～44 2 佐藤氏の釣果　ハリス２号　チヌ５号　ボケとアケミ貝他
チヌ 30～38 3
兵庫 尼崎魚つり公園
釣台外向西側 		公園事務所
06・6417局3000 		サバ 15～21 20 宝塚市の田中氏２人　３メートルサビキ４号　４ヒロ　アミエビ
コノシロ 29 1
滋賀 安曇川朽木
古川電線 		漁協組
0740・38局2541 		アユ 15～20 32 亀岡市の春名健史氏　水中糸０．２号　狐６．５号　１０センチ減
アマゴ 16 1
滋賀 安曇川朽木
大野キャンプ場前 		さかいオトリ店
0740・38局2130 		アユ 15～20 58 長岡京市の加藤洋氏　９メートル水中糸０・０３号　狐７号４本
京都 美山川
漁協下 		漁協組
0771・75局0210 		アユ 13～19 53 京都ＬＦＣの土井泰和氏　水中糸０・０５号　キメラ６号
京都 美山川
ひまわり下 		ひまわり囮店
0771・77局0123 		アユ 16～19 60 鮎映会の棚橋信三氏　北赤橋で勝山拓氏１３～２０センチ５２尾
西池
７２　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 43.1以下 35 大阪市の岡田氏　４．５メートル　スレ４号　トントン　ウドン
八尾 中セ池
北土手東寄南向 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 43.3以下 51 東大阪の藤井氏　５．１メートル　スレ４号　ウドン　大助７枚

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