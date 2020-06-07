６月６日の釣果速報（関西）

釣果
６月８日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|16.4
|大潮
|4.45
|19.10
|21.43
|6.42
６月８日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|7.35
|7.03
|6.32
|6.19
|5.20
|8.06
|21.31
|21.16
|20.31
|20.24
|15.02
|21.48
|干潮
|2.00
|1.30
|1.10
|1.00
|8.33
|2.38
|14.51
|14.24
|13.31
|13.20
|23.10
|14.46
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|磯
|和歌山
| すさみ
カツオ島
| ＦＢ 海クン
0739・45局8450
|グレ
|30～35
|7
|石尾氏の釣果 フカセ釣りオキアミ 水温２１度 ５日
|沖
|三重
| 石鏡
上ノ島周辺
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|マダイ
|26～53
|8～15
|松原市の吉田光徳氏３人 ウタセエビ ３０号
|沖
|三重
| 島勝浦
二又沖
| 愛昌丸
０９０７６８０３７１０
|イサギ
|25～42
|8～14
|大台町の鈴木氏３人 マダイ３６センチ オキアミ
|尾長グレ
|32～38
|2
|沖
|和歌山
| 湯浅
日ノ岬沖
| なぎ丸
0737・62局3890
|イサギ
|25～38
|39
|堺市の太田氏 天秤４本バリ 餌アミエビ
|沖
|兵庫
| 明石港
沖 合
| 名田屋
078・912局7211
|マダコ
|25～70
|48
|神戸市の藤原氏 重量０．４～２．５キロ タコエギ
|沖
|明石
| 東二見
シカノセ
| 岩澤丸
078・942局1889
|マダコ
|20～56
|40
|明石市の萩原氏 重量０．３～１．８キロ タコエギ
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 信洋丸
0770・53局1305
|イサギ
|28～38
|17
|京都の３人 マダイ２尾スルメ１３匹グレ４１センチ
|マイカ
|12～38
|9
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 庄栄丸
0770・77局0241
|マイカ
|17～45
|13
|５日の深夜便 浮きスッテ オモリ４０～８０号
|スルメイカ
|17～25
|22
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
１６号ヤカタ
| 細川渡船
088・688局0401
|マダイ
|35～45
|6
|吉野川市の中村氏 １．５メートル ハリス１．５号 チヌ３号 オキアミ
|カ
|三重
| 浜島
間崎イカダ
| 大崎筏釣りＣ
0599・52局1619
|チヌ
|28～47
|6
|関市の川井芳幸氏 ハリス２号餌オキアミとサナギ ５日
|カ
|福井
| 泊
松ケ崎イカダ他
| はとう渡船
0770・52局4345
|アオリイカ
|-
|-
|エギで良型アオリイカ、ルアーでサゴシなど好調続く マダイも釣れていた
|サゴシ
|-
|-
|カ
|福井
| 音海
ヘタが崎イカダ
| ウミック
0770・76局1444
|アオリイカ
|31～34
|3
|箕面市の平野氏２人 最大重量１・４５キロ ヤエン ５日
|カ
|京都
| 久美浜
宮崎沖カセ
| いざわ渡船
0772・83局0108
|チヌ
|41～44
|2
|佐藤氏の釣果 ハリス２号 チヌ５号 ボケとアケミ貝他
|チヌ
|30～38
|3
|波
|兵庫
| 尼崎魚つり公園
釣台外向西側
| 公園事務所
06・6417局3000
|サバ
|15～21
|20
|宝塚市の田中氏２人 ３メートルサビキ４号 ４ヒロ アミエビ
|コノシロ
|29
|1
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
古川電線
| 漁協組
0740・38局2541
|アユ
|15～20
|32
|亀岡市の春名健史氏 水中糸０．２号 狐６．５号 １０センチ減
|アマゴ
|16
|1
|川
|滋賀
| 安曇川朽木
大野キャンプ場前
| さかいオトリ店
0740・38局2130
|アユ
|15～20
|58
|長岡京市の加藤洋氏 ９メートル水中糸０・０３号 狐７号４本
|川
|京都
| 美山川
漁協下
| 漁協組
0771・75局0210
|アユ
|13～19
|53
|京都ＬＦＣの土井泰和氏 水中糸０・０５号 キメラ６号
|川
|京都
| 美山川
ひまわり下
| ひまわり囮店
0771・77局0123
|アユ
|16～19
|60
|鮎映会の棚橋信三氏 北赤橋で勝山拓氏１３～２０センチ５２尾
|池
|堺
| 西池
７２ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|43.1以下
|35
|大阪市の岡田氏 ４．５メートル スレ４号 トントン ウドン
|池
|八尾
| 中セ池
北土手東寄南向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|43.3以下
|51
|東大阪の藤井氏 ５．１メートル スレ４号 ウドン 大助７枚