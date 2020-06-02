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【巨人】ファームの対外試合再開初戦は９失点大敗

スポーツ報知
# 巨人
２回２死二塁、打者・山本泰寛のとき捕手からボールが逸れた間にヘッドスライディングで三塁進塁した田中貴也
２回２死二塁、打者・山本泰寛のとき捕手からボールが逸れた間にヘッドスライディングで三塁進塁した田中貴也

◆ファーム練習試合　巨人２―９西武（２日・ジャイアンツ球場）

　巨人ファームの対外試合再開初戦は大敗だった。先発の畠が２回、愛斗に特大の左越えソロを浴びるなど３回を投げて６安打５失点。３番手・横川は５回からの４イニングを投げて５安打３失点だった。打線は初回、４番・岸田が中前２点打。西武の計５投手の前に、２回以降は無得点だった。試合経過は以下のとおり。

　▽１回表（投手・畠）

鈴　木　二ゴロ

山野辺　左翼線二塁打

高　木　中前適時打

佐　藤　一　飛

戸　川　中　飛

（巨人０―１西武）

　▽１回裏（投手・伊藤）

山　本　左前安打

ウレーニャ　遊撃内野安打

田中俊　投前へ犠打

（１死二、三塁）

岸　田　中前２点打

モ　タ　中　直

加藤脩　中　飛

（巨人２―１西武）

　▽２回表

愛　斗　左越えソロ

永　江　二ゴロ

柘　植　四　球

山　田　三　振

鈴　木　右　飛

（巨人２―２西武）

　▽２回裏

加藤壮　二ゴロ

田中貴　右越え二塁打

増田陸　右　飛

山　本　三　振

（巨人２―２西武）

　▽３回表

山野辺　左　飛

高　木　四　球

佐　藤　左前安打

戸　川　右前適時打

愛　斗　右前２点打

永　江　中　飛

柘　植　一邪飛

（巨人２―５西武）

▽３回裏

ウレーニャ　三　振

田中俊　右前安打

岸　田　四　球

モ　タ　三ゴロ併殺打

（巨人２―５西武）

▽４回表（投手・池田）

山　田　三　振

鈴　木　二ゴロ

山野辺　中前安打

高　木　右前安打

佐　藤　三ゴロ失策

戸　川　左　飛

（巨人２―６西武）

▽４回裏

加藤脩　四　球

加藤壮　四　球

田中貴　中　飛

増田陸　三ゴロ併殺打

（巨人２―６西武）

▽５回表（投手・横川）

愛　斗　四　球

永　江　左前安打

柘　植　投前犠打

山　田　左前適時打

（左翼のモタが打球を後逸）

鈴　木　中前適時打

山野辺　右　飛

（一塁走者・鈴木けん制死）

（巨人２―９西武）

▽５回裏（投手・中塚）

山　本　三　飛

ウレーニャ　右前安打

田中俊　右　飛

岸　田　左前安打

モ　タ　四　球

加藤脩　遊ゴロ

（巨人２―９西武）

▽６回表

高　木　四　球

佐　藤　遊撃強襲安打

戸　川　一ゴロ

代打・西川　三　振

代打・川野　左　飛

（巨人２―９西武）

▽６回裏

加藤壮　三　振

田中貴　右　飛

黒　田（６回守備から出場）　三　振

（巨人２―９西武）

▽７回表

代打・中　熊　三　振

代打・駒　月　遊ゴロ

岸（６回守備から出場）　中前安打

山野辺　一ゴロ

（巨人２―９西武）

▽７回裏（投手・小川）

山　本　四　球

代打・伊藤　遊ゴロ併殺打

田中俊　二ゴロ

（巨人２―９西武）

▽８回表

高　木　二ゴロ

佐　藤　一　飛

戸　川　三ゴロ

（巨人２―９西武）

▽８回裏（投手・野田）

山　瀬（６回守備から出場）　遊ゴロ失策

笠　井（６回守備から出場）　三ゴロ

加藤脩　二ゴロ併殺打

（巨人２―９西武）

▽９回表（投手・大江）

西　川　三ゴロ

川　野　遊ゴロ

中　熊　左　飛

（巨人２―９）

▽９回裏（投手・国場）

加藤壮　二ゴロ

田中貴　一ゴロ

黒　田　左前安打

平　間（８回守備から出場）　一ゴロ

（巨人２―９西武）

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