【巨人】ファームの対外試合再開初戦は９失点大敗

◆ファーム練習試合 巨人２―９西武（２日・ジャイアンツ球場）

巨人ファームの対外試合再開初戦は大敗だった。先発の畠が２回、愛斗に特大の左越えソロを浴びるなど３回を投げて６安打５失点。３番手・横川は５回からの４イニングを投げて５安打３失点だった。打線は初回、４番・岸田が中前２点打。西武の計５投手の前に、２回以降は無得点だった。試合経過は以下のとおり。

▽１回表（投手・畠）

鈴 木 二ゴロ

山野辺 左翼線二塁打

高 木 中前適時打

佐 藤 一 飛

戸 川 中 飛

（巨人０―１西武）

▽１回裏（投手・伊藤）

山 本 左前安打

ウレーニャ 遊撃内野安打

田中俊 投前へ犠打

（１死二、三塁）

岸 田 中前２点打

モ タ 中 直

加藤脩 中 飛

（巨人２―１西武）

▽２回表

愛 斗 左越えソロ

永 江 二ゴロ

柘 植 四 球

山 田 三 振

鈴 木 右 飛

（巨人２―２西武）

▽２回裏

加藤壮 二ゴロ

田中貴 右越え二塁打

増田陸 右 飛

山 本 三 振

（巨人２―２西武）

▽３回表

山野辺 左 飛

高 木 四 球

佐 藤 左前安打

戸 川 右前適時打

愛 斗 右前２点打

永 江 中 飛

柘 植 一邪飛

（巨人２―５西武）

▽３回裏

ウレーニャ 三 振

田中俊 右前安打

岸 田 四 球

モ タ 三ゴロ併殺打

（巨人２―５西武）

▽４回表（投手・池田）

山 田 三 振

鈴 木 二ゴロ

山野辺 中前安打

高 木 右前安打

佐 藤 三ゴロ失策

戸 川 左 飛

（巨人２―６西武）

▽４回裏

加藤脩 四 球

加藤壮 四 球

田中貴 中 飛

増田陸 三ゴロ併殺打

（巨人２―６西武）

▽５回表（投手・横川）

愛 斗 四 球

永 江 左前安打

柘 植 投前犠打

山 田 左前適時打

（左翼のモタが打球を後逸）

鈴 木 中前適時打

山野辺 右 飛

（一塁走者・鈴木けん制死）

（巨人２―９西武）

▽５回裏（投手・中塚）

山 本 三 飛

ウレーニャ 右前安打

田中俊 右 飛

岸 田 左前安打

モ タ 四 球

加藤脩 遊ゴロ

（巨人２―９西武）

▽６回表

高 木 四 球

佐 藤 遊撃強襲安打

戸 川 一ゴロ

代打・西川 三 振

代打・川野 左 飛

（巨人２―９西武）

▽６回裏

加藤壮 三 振

田中貴 右 飛

黒 田（６回守備から出場） 三 振

（巨人２―９西武）

▽７回表

代打・中 熊 三 振

代打・駒 月 遊ゴロ

岸（６回守備から出場） 中前安打

山野辺 一ゴロ

（巨人２―９西武）

▽７回裏（投手・小川）

山 本 四 球

代打・伊藤 遊ゴロ併殺打

田中俊 二ゴロ

（巨人２―９西武）

▽８回表

高 木 二ゴロ

佐 藤 一 飛

戸 川 三ゴロ

（巨人２―９西武）

▽８回裏（投手・野田）

山 瀬（６回守備から出場） 遊ゴロ失策

笠 井（６回守備から出場） 三ゴロ

加藤脩 二ゴロ併殺打

（巨人２―９西武）

▽９回表（投手・大江）

西 川 三ゴロ

川 野 遊ゴロ

中 熊 左 飛

（巨人２―９）

▽９回裏（投手・国場）

加藤壮 二ゴロ

田中貴 一ゴロ

黒 田 左前安打

平 間（８回守備から出場） 一ゴロ

（巨人２―９西武）