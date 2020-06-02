【巨人】ファームの対外試合再開初戦は９失点大敗

◆ファーム練習試合 巨人２―９西武（２日・ジャイアンツ球場）
巨人ファームの対外試合再開初戦は大敗だった。先発の畠が２回、愛斗に特大の左越えソロを浴びるなど３回を投げて６安打５失点。３番手・横川は５回からの４イニングを投げて５安打３失点だった。打線は初回、４番・岸田が中前２点打。西武の計５投手の前に、２回以降は無得点だった。試合経過は以下のとおり。
▽１回表（投手・畠）
鈴 木 二ゴロ
山野辺 左翼線二塁打
高 木 中前適時打
佐 藤 一 飛
戸 川 中 飛
（巨人０―１西武）
▽１回裏（投手・伊藤）
山 本 左前安打
ウレーニャ 遊撃内野安打
田中俊 投前へ犠打
（１死二、三塁）
岸 田 中前２点打
モ タ 中 直
加藤脩 中 飛
（巨人２―１西武）
▽２回表
愛 斗 左越えソロ
永 江 二ゴロ
柘 植 四 球
山 田 三 振
鈴 木 右 飛
（巨人２―２西武）
▽２回裏
加藤壮 二ゴロ
田中貴 右越え二塁打
増田陸 右 飛
山 本 三 振
（巨人２―２西武）
▽３回表
山野辺 左 飛
高 木 四 球
佐 藤 左前安打
戸 川 右前適時打
愛 斗 右前２点打
永 江 中 飛
柘 植 一邪飛
（巨人２―５西武）
▽３回裏
ウレーニャ 三 振
田中俊 右前安打
岸 田 四 球
モ タ 三ゴロ併殺打
（巨人２―５西武）
▽４回表（投手・池田）
山 田 三 振
鈴 木 二ゴロ
山野辺 中前安打
高 木 右前安打
佐 藤 三ゴロ失策
戸 川 左 飛
（巨人２―６西武）
▽４回裏
加藤脩 四 球
加藤壮 四 球
田中貴 中 飛
増田陸 三ゴロ併殺打
（巨人２―６西武）
▽５回表（投手・横川）
愛 斗 四 球
永 江 左前安打
柘 植 投前犠打
山 田 左前適時打
（左翼のモタが打球を後逸）
鈴 木 中前適時打
山野辺 右 飛
（一塁走者・鈴木けん制死）
（巨人２―９西武）
▽５回裏（投手・中塚）
山 本 三 飛
ウレーニャ 右前安打
田中俊 右 飛
岸 田 左前安打
モ タ 四 球
加藤脩 遊ゴロ
（巨人２―９西武）
▽６回表
高 木 四 球
佐 藤 遊撃強襲安打
戸 川 一ゴロ
代打・西川 三 振
代打・川野 左 飛
（巨人２―９西武）
▽６回裏
加藤壮 三 振
田中貴 右 飛
黒 田（６回守備から出場） 三 振
（巨人２―９西武）
▽７回表
代打・中 熊 三 振
代打・駒 月 遊ゴロ
岸（６回守備から出場） 中前安打
山野辺 一ゴロ
（巨人２―９西武）
▽７回裏（投手・小川）
山 本 四 球
代打・伊藤 遊ゴロ併殺打
田中俊 二ゴロ
（巨人２―９西武）
▽８回表
高 木 二ゴロ
佐 藤 一 飛
戸 川 三ゴロ
（巨人２―９西武）
▽８回裏（投手・野田）
山 瀬（６回守備から出場） 遊ゴロ失策
笠 井（６回守備から出場） 三ゴロ
加藤脩 二ゴロ併殺打
（巨人２―９西武）
▽９回表（投手・大江）
西 川 三ゴロ
川 野 遊ゴロ
中 熊 左 飛
（巨人２―９）
▽９回裏（投手・国場）
加藤壮 二ゴロ
田中貴 一ゴロ
黒 田 左前安打
平 間（８回守備から出場） 一ゴロ
（巨人２―９西武）