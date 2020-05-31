【巨人】大城、豪快弾で開幕スタメンマスクをアピール！田口、桜井ともに好投で開幕ローテへ

◆巨人紅白戦第２試合 紅組２―０白組（３１日・東京Ｄ）
巨人は３１日、紅白戦を２試合行った。第２試合は、主力、若手混成チーム編成で行われた。
試合は、紅組４番でマスクをかぶった大城が、４回にサンチェスから右翼スタンドへ豪快なソロアーチを放ち、開幕スタメンマスクをアピールした。また、紅組先発・田口、２番手・桜井がともに３回を無失点と好投し、開幕ローテ入りをグッとたぐり寄せた。
試合経過は以下の通り。
◆巨人紅白戦第２試合 特別ルール（３１日・東京Ｄ）
紅 ０００ １０１ ０＝２
白 ０００ ０００ ０＝０
▼バッテリー
（紅）田口、桜井、メルセデス－大城
（白）サンチェス、高木、デラロサ、鍵谷－小林、炭谷
▼長打
［本塁打］大城（紅）
［二塁打］吉川尚（白）
【紅組スタメン】
１（遊）増田大、２（二）湯浅、３（左）石川、４（捕）大城、５（一）北村、６（指）岸田、７（中）松原、８（右）加藤脩、９（三）増田陸、（投）田口＝左
【白組スタメン】
１（二）吉川尚、２（遊）坂本、３（右）パーラ、４（指）岡本、５（左）亀井、６（一）中島、７（三）ウレーニャ、８（中）陽、９（捕）小林、（投）サンチェス＝右
【１回表 Ｐサンチェス】
増田大 四球
湯浅 空三振
石川 右飛
大城 中飛
【１回裏 Ｐ田口】
吉川尚 見三振
坂本 空三振
パーラ 二直
【２回表 Ｐサンチェス】
北村 右飛
岸田 投ゴロ
松原 二ゴロ
【２回裏 Ｐ田口】
岡本 遊ゴロ
亀井 左前打
中島 左前打
ウレーニャ 空三振
陽 中飛
【３回表 Ｐサンチェス】
加藤脩 右前打
増田陸 空三振
盗塁死
増田大 四球
湯浅 二ゴロ
【３回裏 Ｐ田口】
小林 三ゴロ
吉川尚 中飛
坂本 三ゴロ
【４回表 Ｐサンチェス】
石川 二ゴロ
大城 右本＋１
北村 一飛
岸田 遊ゴロ
【４回裏 Ｐ田口→桜井】
パーラ 中飛
岡本 中飛
亀井 三ゴロ
【５回表 Ｐサンチェス→高木】
守備交代：捕手・炭谷
松原 左前打
加藤脩 ４―６―３の併殺
増田陸 遊ゴロ
【５回裏 Ｐ桜井】
守備交代：サード・田中俊、左翼・モタ、右翼・石川
中島 右飛
ウレーニャ 空三振
陽 遊ゴロ
【６回表 Ｐ高木→デラロサ】
増田大 中前打
湯浅 犠打
（投手暴投により三塁進塁）
石川 右飛
大城 四球
一、三塁
（盗塁成功 二、三塁）
北村 左前適時打＋１
大城は本塁タッチアウト
【６回裏 Ｐ桜井】
守備交代：ショート・黒田、センター・増田、ライト・松原
炭谷 左飛
吉川尚 左中間二塁打
三塁を狙うもアウト
坂本 中飛
【７回表 Ｐデラロサ→鍵谷】
守備交代：ショート・若林
代打・山本 空三振
松原 一ゴロ
モタ 左直
【７回裏 Ｐ桜井→メルセデス】
パーラ 一ゴロ
岡本 中前打
代走に重信
亀井 ４‐６‐３の併殺
試合終了