【巨人】増田陸が２安打２得点　ドラフト２位ルーキーの太田龍が４回１安打無失点の好投…紅白戦第１試合、若手主体のチーム編成で

◆巨人紅白戦 白組３－８紅組（３１日・東京ドーム）
巨人は３１日、紅白戦を２試合行った。第１試合は若手主体のチーム編成で行われた。
試合は、白組先発の太田が４回を１安打無失点に抑える好投を見せ、また２番手に登板した今村も１イニングを完全に抑えた。打者では増田大が二塁打を含む２安打２得点と一番打者の役目を果たした。
試合経過は次の通り。
◆巨人紅白戦 特別ルール（３１日・東京ドーム）
紅 ０００ ０００ ０＝０
白 １０１ １００ ×＝３
▼バッテリー
（紅）直江、山川、井上、池田、田中優、ラモス－田中貴、山瀬
（白）太田、今村、田中豊、高井－岸田、高山
▼長打
［二塁打］北村（紅）、増田大、加藤脩（以上白）
【紅組スタメン】
１（三）若林、２（遊）湯浅、３（指）石川、４（一）北村、５（中）ウレーニャ、６（左）重信、７（二）吉川大、８（捕）田中貴、９（右）松原、（投）直江＝右
【白組スタメン】
１（中）増田大、２（左）笠井、３（二）田中俊、４（捕）岸田、５（一）モタ、６（指）加藤壮、７（遊）山本、８（右）加藤脩、９（三）増田陸、（投）太田＝右
【１回表 Ｐ太田】
若林 空三振
湯浅 四球
（二盗成功、三塁進塁は暴投）
石川 四球
１死一、三塁
北村 空三振
ウレーニャ 二ゴロ
【１回裏 Ｐ直江】
増田大 右中間二塁打
笠井 中前打
無死一、三塁
田中俊 右犠飛＋１
１死一塁
岸田 四球
モタ 見三振
加藤壮 二ゴロ
【２回表 Ｐ太田】
重信 一ゴロ
吉川大 四球
田中貴 空三振
松原 遊ゴロ
【２回裏 Ｐ直江→山川】
山本 空三振
加藤脩 見三振
増田陸 二ゴロ
【３回表 Ｐ太田】
若林 二ゴロ
湯浅 空三振
石川 空三振
【３回裏 Ｐ山川→井上】
増田大 左前打
笠井 犠打
１死二塁
田中俊 四球
岸田 空三振
モタ 中堅失策
二塁走者の増田大が生還＋１
田中俊も本塁タッチアウト
【４回表 Ｐ太田】
北村 左中間越二塁打
ウレーニャ 二飛
重信 左飛
吉川大 四球
田中貴 二ゴロ
【４回裏 Ｐ井上→池田】
守備交代：捕手に山瀬
加藤壮 三邪飛
山本 空三振
加藤脩 中越二塁打
（投手の牽制悪送球で三進）
増田陸 左前適時打＋１
【５回表 Ｐ太田→今村】
守備交代：中堅・増田大→村上
松原 一直
若林 右飛
湯浅 右飛
【５回裏 Ｐ池田→田中優】
守備交代：三塁・若林→黒田
笠井 右飛
田中俊 一ゴロ
岸田 空三振
【６回表 Ｐ今村→田中豊】
守備交代：捕手・高山、二塁・平間
石川 中飛
北村 空三振
ウレーニャ 二ゴロ
【６回裏 Ｐ田中優→ラモス】
守備交代：一塁・北村→伊藤
モタ 遊ゴロ
吉川大 二ゴロ
山本 四球
加藤脩 見三振
【７回表 Ｐ田中豊→高井】
守備交代：三塁・山本→折下、遊撃・増田陸、左翼・八百板、一塁・笠井
重信 空三振
吉川大 見三振
山瀬 空三振
試合終了