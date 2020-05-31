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【巨人】増田陸が２安打２得点　ドラフト２位ルーキーの太田龍が４回１安打無失点の好投…紅白戦第１試合、若手主体のチーム編成で

スポーツ報知
# 巨人
４回２死三塁、増田陸が左前適時打を放つ（カメラ・竜田　卓）
４回２死三塁、増田陸が左前適時打を放つ（カメラ・竜田　卓）

◆巨人紅白戦　白組３－８紅組（３１日・東京ドーム）

　巨人は３１日、紅白戦を２試合行った。第１試合は若手主体のチーム編成で行われた。

　試合は、白組先発の太田が４回を１安打無失点に抑える好投を見せ、また２番手に登板した今村も１イニングを完全に抑えた。打者では増田大が二塁打を含む２安打２得点と一番打者の役目を果たした。

　試合経過は次の通り。

　◆巨人紅白戦　特別ルール（３１日・東京ドーム）

　紅　０００　０００　０＝０

　白　１０１　１００　×＝３

　▼バッテリー

　（紅）直江、山川、井上、池田、田中優、ラモス－田中貴、山瀬

　（白）太田、今村、田中豊、高井－岸田、高山

　▼長打

　［二塁打］北村（紅）、増田大、加藤脩（以上白）

　【紅組スタメン】

１（三）若林、２（遊）湯浅、３（指）石川、４（一）北村、５（中）ウレーニャ、６（左）重信、７（二）吉川大、８（捕）田中貴、９（右）松原、（投）直江＝右

　【白組スタメン】

１（中）増田大、２（左）笠井、３（二）田中俊、４（捕）岸田、５（一）モタ、６（指）加藤壮、７（遊）山本、８（右）加藤脩、９（三）増田陸、（投）太田＝右

【１回表　Ｐ太田】

若林　空三振

湯浅　四球

（二盗成功、三塁進塁は暴投）

石川　四球

１死一、三塁

北村　空三振

ウレーニャ　二ゴロ

【１回裏　Ｐ直江】

増田大　右中間二塁打

笠井　中前打

無死一、三塁

田中俊　右犠飛＋１

１死一塁

岸田　四球

モタ　見三振

加藤壮　二ゴロ

【２回表　Ｐ太田】

重信　一ゴロ

吉川大　四球

田中貴　空三振

松原　遊ゴロ

【２回裏　Ｐ直江→山川】

山本　空三振

加藤脩　見三振

増田陸　二ゴロ

【３回表　Ｐ太田】

若林　二ゴロ

湯浅　空三振

石川　空三振

【３回裏　Ｐ山川→井上】

増田大　左前打

笠井　犠打

１死二塁

田中俊　四球

岸田　空三振

モタ　中堅失策

二塁走者の増田大が生還＋１

田中俊も本塁タッチアウト

【４回表　Ｐ太田】

北村　左中間越二塁打

ウレーニャ　二飛

重信　左飛

吉川大　四球

田中貴　二ゴロ

【４回裏　Ｐ井上→池田】

　守備交代：捕手に山瀬

加藤壮　三邪飛

山本　空三振

加藤脩　中越二塁打

（投手の牽制悪送球で三進）

増田陸　左前適時打＋１

【５回表　Ｐ太田→今村】

　守備交代：中堅・増田大→村上

松原　一直

若林　右飛

湯浅　右飛

【５回裏　Ｐ池田→田中優】

　守備交代：三塁・若林→黒田

笠井　右飛

田中俊　一ゴロ

岸田　空三振

【６回表　Ｐ今村→田中豊】

　守備交代：捕手・高山、二塁・平間

石川　中飛

北村　空三振

ウレーニャ　二ゴロ

【６回裏　Ｐ田中優→ラモス】

　守備交代：一塁・北村→伊藤

モタ　遊ゴロ

吉川大　二ゴロ

山本　四球

加藤脩　見三振

【７回表　Ｐ田中豊→高井】

　守備交代：三塁・山本→折下、遊撃・増田陸、左翼・八百板、一塁・笠井

重信　空三振

吉川大　見三振　

山瀬　空三振

試合終了

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