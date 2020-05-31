【巨人】増田陸が２安打２得点　ドラフト２位ルーキーの太田龍が４回１安打無失点の好投…紅白戦第１試合、若手主体のチーム編成で

◆巨人紅白戦 白組３－８紅組（３１日・東京ドーム）

巨人は３１日、紅白戦を２試合行った。第１試合は若手主体のチーム編成で行われた。

試合は、白組先発の太田が４回を１安打無失点に抑える好投を見せ、また２番手に登板した今村も１イニングを完全に抑えた。打者では増田大が二塁打を含む２安打２得点と一番打者の役目を果たした。

試合経過は次の通り。

◆巨人紅白戦 特別ルール（３１日・東京ドーム）

紅 ０００ ０００ ０＝０

白 １０１ １００ ×＝３

▼バッテリー

（紅）直江、山川、井上、池田、田中優、ラモス－田中貴、山瀬

（白）太田、今村、田中豊、高井－岸田、高山

▼長打

［二塁打］北村（紅）、増田大、加藤脩（以上白）

【紅組スタメン】

１（三）若林、２（遊）湯浅、３（指）石川、４（一）北村、５（中）ウレーニャ、６（左）重信、７（二）吉川大、８（捕）田中貴、９（右）松原、（投）直江＝右

【白組スタメン】

１（中）増田大、２（左）笠井、３（二）田中俊、４（捕）岸田、５（一）モタ、６（指）加藤壮、７（遊）山本、８（右）加藤脩、９（三）増田陸、（投）太田＝右

【１回表 Ｐ太田】

若林 空三振

湯浅 四球

（二盗成功、三塁進塁は暴投）

石川 四球

１死一、三塁

北村 空三振

ウレーニャ 二ゴロ

【１回裏 Ｐ直江】

増田大 右中間二塁打

笠井 中前打

無死一、三塁

田中俊 右犠飛＋１

１死一塁

岸田 四球

モタ 見三振

加藤壮 二ゴロ

【２回表 Ｐ太田】

重信 一ゴロ

吉川大 四球

田中貴 空三振

松原 遊ゴロ

【２回裏 Ｐ直江→山川】

山本 空三振

加藤脩 見三振

増田陸 二ゴロ

【３回表 Ｐ太田】

若林 二ゴロ

湯浅 空三振

石川 空三振

【３回裏 Ｐ山川→井上】

増田大 左前打

笠井 犠打

１死二塁

田中俊 四球

岸田 空三振

モタ 中堅失策

二塁走者の増田大が生還＋１

田中俊も本塁タッチアウト

【４回表 Ｐ太田】

北村 左中間越二塁打

ウレーニャ 二飛

重信 左飛

吉川大 四球

田中貴 二ゴロ

【４回裏 Ｐ井上→池田】

守備交代：捕手に山瀬

加藤壮 三邪飛

山本 空三振

加藤脩 中越二塁打

（投手の牽制悪送球で三進）

増田陸 左前適時打＋１

【５回表 Ｐ太田→今村】

守備交代：中堅・増田大→村上

松原 一直

若林 右飛

湯浅 右飛

【５回裏 Ｐ池田→田中優】

守備交代：三塁・若林→黒田

笠井 右飛

田中俊 一ゴロ

岸田 空三振

【６回表 Ｐ今村→田中豊】

守備交代：捕手・高山、二塁・平間

石川 中飛

北村 空三振

ウレーニャ 二ゴロ

【６回裏 Ｐ田中優→ラモス】

守備交代：一塁・北村→伊藤

モタ 遊ゴロ

吉川大 二ゴロ

山本 四球

加藤脩 見三振

【７回表 Ｐ田中豊→高井】

守備交代：三塁・山本→折下、遊撃・増田陸、左翼・八百板、一塁・笠井

重信 空三振

吉川大 見三振

山瀬 空三振

試合終了