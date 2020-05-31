【ヤクルト】サバイバル紅白戦試合経過　チーム練習再開後２度目

◆ヤクルト紅白戦 白組８―３紅組（３０日・神宮）
ヤクルトは３０日、チーム練習再開後２度目の紅白戦を行った。
試合は山田哲、西浦ら４本の本塁打が乱発。２６日と合わせた紅白戦２試合で育成選手を含む７０選手中、５３選手を出場させて戦力を見極め。６月２日から始まる練習試合でさらなる競争に進む。
試合経過は次の通り。
◆ヤクルト紅白戦 特別ルール（３０日・神宮）
紅組０１００２００００＝３
白組５０１１００００１＝８
▼バッテリー
（紅）小川、近藤、五十嵐、マクガフ、梅野、中沢、寺島、鈴木―古賀、中村
（白）石川、高橋、石山、長谷川、原、吉田喜、市川―井野、嶋、西田
▼長打
［本塁打］浜田（紅）、西浦、山田哲、渡辺（以上白）［二塁打］青木、浜田（以上紅）、坂口、山崎（以上白）
【紅組スタメン】１（中）塩見、２（左）上田、３（指）青木、４（一）村上、５（二）吉田成、６（遊）広岡、７（右）浜田、８（捕）古賀、９（三）藤井、（投）小川
【白組スタメン】１（中）坂口、２（二）山田哲、３（遊）エスコバー、４（右）雄平、５（一）荒木、６（指）西田、７（三）西浦、８（捕）井野、９（左）山崎、（投）石川
【１回表 Ｐ石川】
塩見 遊ゴ
上田 左安 １死一塁
青木 二ゴ ２死二塁
村上 左飛
【１回裏 Ｐ小川】
坂口 左２ 無死二塁
坂口三盗と捕手悪送球で１―０
山田哲 三ゴ
エスコバー 中安 １死一塁
雄平 左安 １死一、二塁
荒木 右安で２―０ １死一、二塁
小川暴投で１死二、三塁
西田 空三振 ２死二、三塁
西浦 左本で５―０
※イニング打ち切り
【２回表 Ｐ石川】
吉田成 三ゴ
広岡 空三振
浜田 左本で５―１
古賀 空三振
【２回裏 Ｐ小川】
井野 中安 無死一塁
山崎 三直併殺打
守備交代：上田→宮本
坂口 中安 ２死一塁
坂口二盗失敗
【３回表 Ｐ高橋】
藤井 投ゴ
塩見 四球 １死一塁
宮本 左飛 ２死一塁
塩見二盗成功で２死二塁
青木 空三振
【３回裏 Ｐ近藤】
山田哲 左本で６―１
エスコバー 中飛
雄平 左飛
荒木 遊ゴ
【４回表 Ｐ高橋】
村上 空三振
吉田成 空三振
広岡 中安 ２死一塁
浜田 左飛
【４回裏 Ｐ五十嵐】
西田 左飛
西浦 死球 １死一塁
井野 遊ゴ ２死二塁
山崎 右２で７―１ ２死二塁
坂口 二ゴ
【５回表 Ｐ石山】
守備交代：坂口→渡辺、井野→嶋
古賀 遊ゴ
藤井 左飛
塩見 四球 ２死一塁
塩見二盗成功で２死二塁
宮本 右安で７―２ ２死一塁
青木 中２と中失で７―３ ２死三塁
村上 遊ゴ
【５回裏 Ｐマクガフ】
守備交代：古賀→中村
山田哲 捕飛
エスコバー 右安 １死一塁
雄平 三ゴ ２死一塁
荒木 投ゴ
【６回表 Ｐ長谷川】
守備交代：山田哲→一塁・松本友、エスコバー→三塁・太田、雄平→田代、荒木→二塁、西浦→遊撃
吉田成 二飛
広岡 三ゴ
浜田 左２ ２死二塁
中村 中飛
【６回裏 Ｐ梅野】
西田 二ゴ
西浦 四球 １死一塁
嶋 右安 １死一、二塁
山崎 左安 １死満塁
渡辺 空三振
※イニング打ち切り
【７回表 Ｐ原】
藤井 遊ゴ
塩見 見三振
宮本 遊ゴ
【７回裏 Ｐ中沢】
守備交代：宮本→三塁、藤井→左翼
松本友 投ゴ
太田 死球 １死一塁
田代 三飛 ２死一塁
太田二盗成功で２死二塁
荒木 空三振
【８回表 Ｐ吉田喜】
守備交代：西田→捕手、嶋→ＤＨ
代打・古賀 二ゴ
村上 空三振
吉田成 三ゴ
【８回裏 Ｐ寺島】
西田 空三振
西浦 二飛
嶋 遊ゴ
【９回表 Ｐ市川】
広岡 空三振
浜田 遊ゴ
中村 四球 ２死一塁
藤井 中安 ２死一、三塁
塩見 捕邪飛
【９回裏 Ｐ鈴木】
山崎 一安 無死一塁
山崎二盗失敗で１死
渡辺 中本で８―３
松本友 左飛
太田 空三振
※試合終了