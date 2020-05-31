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５月３０日の釣果速報（関東）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

５月３０日の関東地方釣果と６月１日のこよみ

６月１日のこよみ
月齢
9.4 長潮
日出 日入
4.27 18.52
月出 月入
13.38 1.25
６月１日の潮汐
　 東京 鹿島 横浜 横須賀 御前崎 清水
満潮 0.54 0.11 0.55 0.55 1.35 1.31
13.25 12.04 13.22 13.18 13.47 13.54
干潮 7.36 6.31 7.33 7.34 8.00 8.03
19.24 18.08 19.21 19.18 19.49 19.48
　 ところ 　 連絡先 サカナ 大きさ 状況
茨城
平潟港 		平潟沖
第３隆栄丸
0293-46-2133 		沖メバル 24-31cm 7-26 沖メバル船は水戸市の藤田さん２６尾。タチはジギング
タチウオ 75-120cm 3-8
茨城
日立久慈 		日立沖
弘漁丸
0294523504 		マダイ 0.3-0.8kg 0-2 水深３０メートル前後。タチウオやソイ、メバル、ホウボウも
茨城
那珂湊 		那珂湊
源丸
029-265-7718 		マダイ - - 　乗合船は一つテンヤなどで狙うマダイ。マハタやホウボウなど交じりものも多彩
茨城
大洗港 		大洗沖
昭栄丸
029-267-5396 		マダイ 0.2-2.2kg 1-15 水深３０メートル。大型２回バラすソイやイナダ、ハナダイも
茨城
鹿島港 		鹿島沖
植田丸
0299-82-3773 		マダイ 0.3-1.3kg 1-3 ともに午前船。真鯛船で花鯛やマハタ、イナダなども
マゴチ 40-62cm 1-10
茨城
波崎港 		犬吠埼
信栄丸
0479-44-1224 		アカムツ 25-38cm 0-5 水深１５０～２５０メートルで。オマツリ多発で苦戦。別船０～３尾
外房
外川港 		外川沖
大盛丸
0479-23-3362 		ハナダイ 20-31cm 5-11 水深３５メートルで五目釣り。マハタ等も。１日～ヒラメ解禁
外房
飯岡港 		飯岡沖
太幸丸
0479-63-1902 		ハナダイ - - 　出船せず。ハナダイはコマセで。１日ヒラメ釣り解禁。テンヤのマダイにも出る
ヒラメ - -
外房
片貝港 		太東沖
源七丸
0475-76-2002 		イサキ 22-40cm 20-50 水深３０メートルで食い順調。２キロマハタやマダイ、花ダイも
外房
大原港 		大原沖
太東沖 		松栄丸
0470-62-0571 		鬼カサゴ 0.6-2.5kg 1-7 鬼カサゴ船は水深１３０メートル。イサキ船でシマアジ０～２尾
イサキ 23-32cm 5-29
外房
勝浦港 		勝浦沖
勝丸
0470-73-0483 		サバ - - 　定休日。乗合はリレー。Ｆサビキでサバやアジ。後半は鬼カサゴ。カンコなども
鬼カサゴ - -
南房
太海港 		太海沖
聡丸
04-7092-0505 		クロムツ 27-45cm 3-12 リレー。Ｆサビキで黒ムツ後半イサキやホウボウなど
南房
千田港 		千田沖
三喜丸
0470-43-8293 		イサキ 21-35cm 38-50 白浜沖までの水深２７～３５メートル食いよく大半の人が５０尾
南房
西川名 		西川名
竜一丸
0470-29-0605 		イサキ 22-38cm 21-50 午前船。中盤から食い好転した。２９日午後船４～３０尾
南房
洲崎港 		洲崎沖
第２美吉丸
0470-29-0802 		カサゴ 20-29cm 5-20 同船。終始ポツポツ食ったヒゲダイ等も。４時半集合
アカハタ 20-35cm 2-9
洲崎
栄ノ浦 		洲崎沖
早川丸
0470-29-1095 		イサキ 22-35cm 20-50 水深２０～５０メートルで中盤から食った。別船も２０～５０尾
内房
保田港 		保田沖
弥生丸
0470-55-0747 		午前アジ 21-39cm 33-62 同船。序盤から潮流れアジの食い好調。クロダイ船有
マダイ 1.5kg 0-1
内房
富津港 		富津沖
富津南 		浜新丸
0439-87-4967 		スズキ - - 　スズキ船は生きエビ餌で狙い５５センチ級が多い。マダコ船も良型期待。タチウオ船あり
マダコ - -
品川
東品川 		木更津
三河屋
03-3471-3454 		シロギス - - 　出船再開。乗合船は土日祝限定。乗船には事前予約が必要。２０センチ級が期待できる
大田
羽田 		川崎沖
伝寿丸
03-3744-5266 		半日アジ - - 　半日アジはライトタックルで。６月６日からＬＴアジ・マダコのリレー船開始
金沢
八景 		中ノ瀬
久里浜 		弁天屋
045-701-9061 		シロギス 15-23cm 4-101 午前鯵０～３２尾。マゴチ船０～３。５日半日コチ開始
タチウオ 60-95cm 5-55
横須賀
走水港 		走水沖
関義丸
046-841-7154 		午前アジ 25-38cm 0-27 午前船。水深５０メートルでサバ多数。２９日午後船３～１２尾
葉山
あぶずり 		葉山沖
城ケ島 		長三朗丸
046-875-1800 		マルイカ 10-20cm 1-61 マルイカ船は２番手５７杯。スルメ船は水深５０～１２０メートル
スルメ 20-38cm 0-12
湘南
腰越港 		腰越沖
孝太郎丸
0467-31-1344 		マダイ 0.6-1.3kg 3 マダイ１人。クロダイも２尾。カサゴは水深１０～３０メートル
カサゴ 20-28cm 6-13
湘南
片瀬港 		江の島
島きち丸
0466-25-9642 		ＬＴサバ 30-42cm 14-50 ＬＴサバ別船２２～４０尾、２０～３２尾。スルメ船０～１３杯
アジ 27-38cm 5-23
湘南
茅ケ崎 		茅ケ崎
ちがさき丸
0467-85-7092 		シロギス 15-23cm 15-27 ＬＴ五目ウルメ１７～３２尾。鯵船４～３７尾。丸イカ船有
マダイ 0.6-1.2kg 0-3
小田原
早川港 		小田原
西沖 		平安丸
0465-22-0676 		マダイ 0.3-5.1kg 0-1 マダイ船でメジナ０～３尾根魚船、アジ船もある
スルメ 25-35cm 0-9
西湘
真鶴港 		真鶴南
真鶴沖 		誠いち丸
0465-68-2432 		スルメ - - 　スルメは真鶴沖まで広範囲に狙う。オモリ１２０号。５時集合。半日イサキ船もある
イサキ - -
東伊豆
網代港 		網代沖
森竜丸
0557-68-1477 		沖メバル - - 　２９日午後の楽らくフィッシングで沖メバル。赤イサキ、ヒメダイ、アジなども
東伊豆
伊東港 		伊東沖
はるひら丸
0557-37-4250 		カサゴ - - 　仕立船中心で出る。手石島周りや川奈沖なども狙い、３０センチオーバーの大型が食う
南伊豆
須崎港 		銭洲
ほうえい丸
0558-22-1047 		カンパチ 2.2-7.2kg 0-3 同船。カンパチは泳がせ釣りで計１２尾。大型はバラす
ウメイロ 20-28cm 10-33
沼津
古宇港 		長根
吉田丸
055-942-2565 		午後タイ 1.5-2.3kg 1-2 ２９日。交じりもの多彩。同夜ムギイカ船は３～１８杯
横浜
山下橋 		川崎堤
山本釣船店
045-622-0997 		カサゴ 15-27cm 27 川崎堤でシーバス０～２尾。白灯や赤灯で１～２キロのクロダイ
クロダイ 1-2.1kg 5
湘南
茅ケ崎 		エボシ
平島 		磯屋
0467-82-7996 		クロダイ - - 　１日から渡船を再開する。各磯でクロダイやメジナ、イシダイなど。各種餌常備
メジナ - -
神奈川
相模湖 		青田ワンド
小川亭
042-684-2011 		Ｂバス 30-47cm 7 所沢市池田さんが水面下１メートルをトルキーストレート５．８インチで
箱根
芦ノ湖 		湖尻湾
おおば
0460-84-8984 		ニジマス - - 　ルアーやフライ、餌釣りでニジマス。ワカサギのムーチングでブラウンなど狙える
山梨
山中湖 		桂川沖
なぎさ
0555-62-2121 		ワカサギ - - 　ワカサギは和船か手こぎボートで。今季のドーム船は終了。Ｂバスも期待できる
Ｂバス - -
山梨
西湖 		浅原
山路
0555-82-2945 		ヒメマス - - 　１日から再開。６月１０日まではヒメマスとワカサギが釣れる。ヘラブナ釣りも有望
ワカサギ - -
群馬
三名湖 		金市田
光月
0274-22-2278 		ヘラブナ 28-40cm 63 さいたま市の三枝さんが金市田ワンドで３メートル竿いっぱいの宙
群馬
鮎川湖 		ロープ
鮎川湖
0274-22-0899 		ヘラブナ 26-39cm 82 さいたま市の斉藤さんが中央ロープを２．７メートル竿一杯で。両ダンゴ
野田
幸手園 		桟橋
幸手園
04-7127-2300 		ヘラブナ 33-45cm 88 野田市の池田さんが竹桟橋を４．８メートル竿、タナ１メートルで。両ダンゴ
山梨
鹿留 		鹿留湖
河川 		鹿留
ニジマス 20-25cm 45 虹鱒は甲府市の田中さんがスプーンで。パインで５０～６０センチ４尾
ヤマメ 20-30cm 7
神奈川
早戸川 		リヴァＳ早戸
リヴァスポット早戸
042-785-0774 		ニジマス 23-50cm 46 横浜市の竹村さんが４５センチニジマスと桜マス３尾。水温１６・５度
サクラマス 37-47cm 3
伊豆
狩野川 		大見川
佐藤おとり店
08026375333 		アユ 15-22cm 80 解禁。オトリ店前で。同所で午前中に７６尾、６９尾。２０センチ減水

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