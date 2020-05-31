５月３０日の釣果速報（関東）

５月３０日の関東地方釣果と６月１日のこよみ
|月齢
|潮
|9.4
|長潮
|日出
|日入
|4.27
|18.52
|月出
|月入
|13.38
|1.25
|東京
|鹿島
|横浜
|横須賀
|御前崎
|清水
|満潮
|0.54
|0.11
|0.55
|0.55
|1.35
|1.31
|13.25
|12.04
|13.22
|13.18
|13.47
|13.54
|干潮
|7.36
|6.31
|7.33
|7.34
|8.00
|8.03
|19.24
|18.08
|19.21
|19.18
|19.49
|19.48
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ
|数
|状況
|船
| 茨城
平潟港
| 平潟沖
| 第３隆栄丸
0293-46-2133
|沖メバル
|24-31cm
|7-26
|沖メバル船は水戸市の藤田さん２６尾。タチはジギング
|タチウオ
|75-120cm
|3-8
|船
| 茨城
日立久慈
| 日立沖
| 弘漁丸
0294523504
|マダイ
|0.3-0.8kg
|0-2
|水深３０メートル前後。タチウオやソイ、メバル、ホウボウも
|船
| 茨城
那珂湊
| 那珂湊
| 源丸
029-265-7718
|マダイ
|-
|-
|乗合船は一つテンヤなどで狙うマダイ。マハタやホウボウなど交じりものも多彩
|船
| 茨城
大洗港
| 大洗沖
| 昭栄丸
029-267-5396
|マダイ
|0.2-2.2kg
|1-15
|水深３０メートル。大型２回バラすソイやイナダ、ハナダイも
|船
| 茨城
鹿島港
| 鹿島沖
| 植田丸
0299-82-3773
|マダイ
|0.3-1.3kg
|1-3
|ともに午前船。真鯛船で花鯛やマハタ、イナダなども
|マゴチ
|40-62cm
|1-10
|船
| 茨城
波崎港
| 犬吠埼
| 信栄丸
0479-44-1224
|アカムツ
|25-38cm
|0-5
|水深１５０～２５０メートルで。オマツリ多発で苦戦。別船０～３尾
|船
| 外房
外川港
| 外川沖
| 大盛丸
0479-23-3362
|ハナダイ
|20-31cm
|5-11
|水深３５メートルで五目釣り。マハタ等も。１日～ヒラメ解禁
|船
| 外房
飯岡港
| 飯岡沖
| 太幸丸
0479-63-1902
|ハナダイ
|-
|-
|出船せず。ハナダイはコマセで。１日ヒラメ釣り解禁。テンヤのマダイにも出る
|ヒラメ
|-
|-
|船
| 外房
片貝港
| 太東沖
| 源七丸
0475-76-2002
|イサキ
|22-40cm
|20-50
|水深３０メートルで食い順調。２キロマハタやマダイ、花ダイも
|船
| 外房
大原港
| 大原沖
太東沖
| 松栄丸
0470-62-0571
|鬼カサゴ
|0.6-2.5kg
|1-7
|鬼カサゴ船は水深１３０メートル。イサキ船でシマアジ０～２尾
|イサキ
|23-32cm
|5-29
|船
| 外房
勝浦港
| 勝浦沖
| 勝丸
0470-73-0483
|サバ
|-
|-
|定休日。乗合はリレー。Ｆサビキでサバやアジ。後半は鬼カサゴ。カンコなども
|鬼カサゴ
|-
|-
|船
| 南房
太海港
| 太海沖
| 聡丸
04-7092-0505
|クロムツ
|27-45cm
|3-12
|リレー。Ｆサビキで黒ムツ後半イサキやホウボウなど
|船
| 南房
千田港
| 千田沖
| 三喜丸
0470-43-8293
|イサキ
|21-35cm
|38-50
|白浜沖までの水深２７～３５メートル食いよく大半の人が５０尾
|船
| 南房
西川名
| 西川名
| 竜一丸
0470-29-0605
|イサキ
|22-38cm
|21-50
|午前船。中盤から食い好転した。２９日午後船４～３０尾
|船
| 南房
洲崎港
| 洲崎沖
| 第２美吉丸
0470-29-0802
|カサゴ
|20-29cm
|5-20
|同船。終始ポツポツ食ったヒゲダイ等も。４時半集合
|アカハタ
|20-35cm
|2-9
|船
| 洲崎
栄ノ浦
| 洲崎沖
| 早川丸
0470-29-1095
|イサキ
|22-35cm
|20-50
|水深２０～５０メートルで中盤から食った。別船も２０～５０尾
|船
| 内房
保田港
| 保田沖
| 弥生丸
0470-55-0747
|午前アジ
|21-39cm
|33-62
|同船。序盤から潮流れアジの食い好調。クロダイ船有
|マダイ
|1.5kg
|0-1
|船
| 内房
富津港
| 富津沖
富津南
| 浜新丸
0439-87-4967
|スズキ
|-
|-
|スズキ船は生きエビ餌で狙い５５センチ級が多い。マダコ船も良型期待。タチウオ船あり
|マダコ
|-
|-
|船
| 品川
東品川
| 木更津
| 三河屋
03-3471-3454
|シロギス
|-
|-
|出船再開。乗合船は土日祝限定。乗船には事前予約が必要。２０センチ級が期待できる
|船
| 大田
羽田
| 川崎沖
| 伝寿丸
03-3744-5266
|半日アジ
|-
|-
|半日アジはライトタックルで。６月６日からＬＴアジ・マダコのリレー船開始
|船
| 金沢
八景
| 中ノ瀬
久里浜
| 弁天屋
045-701-9061
|シロギス
|15-23cm
|4-101
|午前鯵０～３２尾。マゴチ船０～３。５日半日コチ開始
|タチウオ
|60-95cm
|5-55
|船
| 横須賀
走水港
| 走水沖
| 関義丸
046-841-7154
|午前アジ
|25-38cm
|0-27
|午前船。水深５０メートルでサバ多数。２９日午後船３～１２尾
|船
| 葉山
あぶずり
| 葉山沖
城ケ島
| 長三朗丸
046-875-1800
|マルイカ
|10-20cm
|1-61
|マルイカ船は２番手５７杯。スルメ船は水深５０～１２０メートル
|スルメ
|20-38cm
|0-12
|船
| 湘南
腰越港
| 腰越沖
| 孝太郎丸
0467-31-1344
|マダイ
|0.6-1.3kg
|3
|マダイ１人。クロダイも２尾。カサゴは水深１０～３０メートル
|カサゴ
|20-28cm
|6-13
|船
| 湘南
片瀬港
| 江の島
| 島きち丸
0466-25-9642
|ＬＴサバ
|30-42cm
|14-50
|ＬＴサバ別船２２～４０尾、２０～３２尾。スルメ船０～１３杯
|アジ
|27-38cm
|5-23
|船
| 湘南
茅ケ崎
| 茅ケ崎
| ちがさき丸
0467-85-7092
|シロギス
|15-23cm
|15-27
|ＬＴ五目ウルメ１７～３２尾。鯵船４～３７尾。丸イカ船有
|マダイ
|0.6-1.2kg
|0-3
|船
| 小田原
早川港
| 小田原
西沖
| 平安丸
0465-22-0676
|マダイ
|0.3-5.1kg
|0-1
|マダイ船でメジナ０～３尾根魚船、アジ船もある
|スルメ
|25-35cm
|0-9
|船
| 西湘
真鶴港
| 真鶴南
真鶴沖
| 誠いち丸
0465-68-2432
|スルメ
|-
|-
|スルメは真鶴沖まで広範囲に狙う。オモリ１２０号。５時集合。半日イサキ船もある
|イサキ
|-
|-
|船
| 東伊豆
網代港
| 網代沖
| 森竜丸
0557-68-1477
|沖メバル
|-
|-
|２９日午後の楽らくフィッシングで沖メバル。赤イサキ、ヒメダイ、アジなども
|船
| 東伊豆
伊東港
| 伊東沖
| はるひら丸
0557-37-4250
|カサゴ
|-
|-
|仕立船中心で出る。手石島周りや川奈沖なども狙い、３０センチオーバーの大型が食う
|船
| 南伊豆
須崎港
| 銭洲
| ほうえい丸
0558-22-1047
|カンパチ
|2.2-7.2kg
|0-3
|同船。カンパチは泳がせ釣りで計１２尾。大型はバラす
|ウメイロ
|20-28cm
|10-33
|船
| 沼津
古宇港
| 長根
| 吉田丸
055-942-2565
|午後タイ
|1.5-2.3kg
|1-2
|２９日。交じりもの多彩。同夜ムギイカ船は３～１８杯
|磯
| 横浜
山下橋
| 川崎堤
| 山本釣船店
045-622-0997
|カサゴ
|15-27cm
|27
|川崎堤でシーバス０～２尾。白灯や赤灯で１～２キロのクロダイ
|クロダイ
|1-2.1kg
|5
|磯
| 湘南
茅ケ崎
| エボシ
平島
| 磯屋
0467-82-7996
|クロダイ
|-
|-
|１日から渡船を再開する。各磯でクロダイやメジナ、イシダイなど。各種餌常備
|メジナ
|-
|-
|湖
| 神奈川
相模湖
| 青田ワンド
| 小川亭
042-684-2011
|Ｂバス
|30-47cm
|7
|所沢市池田さんが水面下１メートルをトルキーストレート５．８インチで
|湖
| 箱根
芦ノ湖
| 湖尻湾
| おおば
0460-84-8984
|ニジマス
|-
|-
|ルアーやフライ、餌釣りでニジマス。ワカサギのムーチングでブラウンなど狙える
|湖
| 山梨
山中湖
| 桂川沖
| なぎさ
0555-62-2121
|ワカサギ
|-
|-
|ワカサギは和船か手こぎボートで。今季のドーム船は終了。Ｂバスも期待できる
|Ｂバス
|-
|-
|湖
| 山梨
西湖
| 浅原
| 山路
0555-82-2945
|ヒメマス
|-
|-
|１日から再開。６月１０日まではヒメマスとワカサギが釣れる。ヘラブナ釣りも有望
|ワカサギ
|-
|-
|湖
| 群馬
三名湖
| 金市田
| 光月
0274-22-2278
|ヘラブナ
|28-40cm
|63
|さいたま市の三枝さんが金市田ワンドで３メートル竿いっぱいの宙
|湖
| 群馬
鮎川湖
| ロープ
| 鮎川湖
0274-22-0899
|ヘラブナ
|26-39cm
|82
|さいたま市の斉藤さんが中央ロープを２．７メートル竿一杯で。両ダンゴ
|池
| 野田
幸手園
| 桟橋
| 幸手園
04-7127-2300
|ヘラブナ
|33-45cm
|88
|野田市の池田さんが竹桟橋を４．８メートル竿、タナ１メートルで。両ダンゴ
|池
| 山梨
鹿留
| 鹿留湖
河川
| 鹿留
|ニジマス
|20-25cm
|45
|虹鱒は甲府市の田中さんがスプーンで。パインで５０～６０センチ４尾
|ヤマメ
|20-30cm
|7
|渓
| 神奈川
早戸川
| リヴァＳ早戸
| リヴァスポット早戸
042-785-0774
|ニジマス
|23-50cm
|46
|横浜市の竹村さんが４５センチニジマスと桜マス３尾。水温１６・５度
|サクラマス
|37-47cm
|3
|渓
| 伊豆
狩野川
| 大見川
| 佐藤おとり店
08026375333
|アユ
|15-22cm
|80
|解禁。オトリ店前で。同所で午前中に７６尾、６９尾。２０センチ減水