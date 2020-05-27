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高校野球の代替大会は無観客が前提　１億９０００万円の財政支援

スポーツ報知
# 野球# 高校野球
地方大会のガイドラインについて説明する高野連の八田英二会長（代表撮影）
地方大会のガイドラインについて説明する高野連の八田英二会長（代表撮影）

　日本高野連は２７日、第５回理事会をオンラインで開き、都道府県連盟の独自大会は無観客試合を前提に大会を進め、日本高野連と朝日新聞社から総額１億９０００万円の財政支援を行うと発表した。

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