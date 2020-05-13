イオンシネマ、１８日から全国２７劇場の営業を再開、座席間隔を空けてチケット販売

全国３５都道府県で９２か所のシネコンを運営するイオンシネマは１３日、新型コロナウイルス感染拡大による政府の緊急事態宣言を受け休館している劇場のうち、１６県２７劇場の営業を１８日から再開すると発表した。

来場者にはマスク着用のを呼び掛け、劇場でもアルコール消毒、座席間隔を空けてのチケット販売など感染防止対策を徹底していく。

営業再開するのは以下の通り。イオンシネマ弘前（青森県）、イオンシネマ大曲（秋田県）、イオンシネマ北上（岩手県）、イオンシネマ名取、イオンシネマ石巻（宮城県）、イオンシネマ天童、イオンシネマ米沢、イオンシネマ三川（山形県）、イオンシネマ県央、イオンシネマ新潟西、イオンシネマ新潟南（新潟県）、イオンシネマ松本（長野県）、イオンシネマ富士宮（静岡県）、イオンシネマ桑名、イオンシネマ東員、イオンシネマ鈴鹿、イオンシネマ津、イオンシネマ津南（三重県）、イオンシネマ岡山（岡山県）、イオンシネマ防府（山口県）、イオンシネマ宇多津、イオンシネマ高松東、イオンシネマ綾川（香川県）、イオンシネマ徳島（徳島県）、イオンシネマ今治新都市（愛媛県）、イオンシネマ佐賀大和（佐賀県）、イオンシネマ熊本（熊本県）

また、松竹系のＭＯＶＩＸも１３日、ＭＯＶＩＸ周南など５か所の劇場を１５日から営業再開すると発表。１２日にはＴＯＨＯシネマズとシネマサンシャインも営業再開を発表している。