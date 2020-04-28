照ノ富士、史上初の元幕内が序二段から再入幕…夏場所５月２４日初日

照ノ富士

日本相撲協会は２７日、新型コロナウイルス感染拡大により２週間延期された、大相撲夏場所（５月２４日初日・両国国技館）の新番付を発表した。角界にも複数の感染者が出たことで開催自体が不透明。協会は新型コロナ禍の状況次第で、中止も含めて検討するとしている。

◆番付メモ

▼大関 貴景勝は昨年名古屋場所以来２度目のカド番。

▼新大関 朝乃山は昨年夏場所の貴景勝以来。高砂部屋からは２００２年秋場所の朝青龍以来。富山県からは１９０９年夏場所の太刀山以来１１１年ぶり。学生相撲出身としては０７年秋場所の琴光喜以来８人目。三役在位３場所での昇進は年６場所制となった５８年以降では大鵬らに並ぶ２位のスピード記録。三段目付け出しデビューでは初の大関。

▼再関脇 御嶽海は昨年九州場所以来。三役も３場所ぶり。

▼再小結 大栄翔は２場所ぶり。隠岐の海は２４場所ぶり。

▼新入幕 琴勝峰は、千葉県からは先場所の琴ノ若以来、戦後２４人目。

▼再入幕 若隆景は昨年九州場所以来。琴恵光と琴勇輝は２場所ぶり。大関経験のある照ノ富士は１４場所ぶりで元幕内が序二段まで降下した後に復帰するのは史上初。

▼再十両 千代ノ皇は９場所ぶり。朝弁慶は１２場所ぶり。富士東は１９場所ぶりの復帰。