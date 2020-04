■見てやぁ～　フット後藤主演のカラオケ動画「GOT YOUR MIND　～ごっつ旨いシリーズ第1.5章～」

「『ごっつ旨い 大粒たこ焼』が大好きで週1回は食べています。なので出演のお話をいただき、とても嬉しかったです」―。

2003年M-1グランプリに優勝したお笑いコンビ「フットボールアワー」の後藤輝基さんが大好物「ごっつ旨い」シリーズのカラオケ動画「GOT YOUR MIND」の出演が決まった時のコメントです。

歌の題名は「GOT YOUR MIND(ゴツウマ)」。空耳もお楽しめる3分26秒ご覧ください。



フットボールアワーの後藤輝基さん

■出したでぇ~ 賞品露出場面に"シズル感"

「OH COME KNOW ME YUM KEY」が♪お好み焼、「OH TUBE TALK ON YUM KEY」が♪大粒たこ焼、と聴こえましたか。

2019年にオリジナルソング「GOT YOUR MIND~ごっつ旨いシリーズ第一章~」の動画を公開しましたが、今回リニューアルした「1.5章」は懐かしのカラオケ映像を再現するためにあえて画質を荒くしたことで、本来商品が持っている"シズル感"にかける映像にしました。動画内の商品露出場面にシズル感を加えて"おいしそう"な雑コラを施しました。



「ごっつ旨い お好み焼」

■想いは強いでぇ~ 「一番大切な人に食べてもらいたい」

「ごっつ旨い」シリーズの冷凍お好み焼やたこ焼をご家族みんなで堪能しませんか。

「ごっつ旨い」シリーズを展開する「テーブルマークは」は「一番大切な人に食べてもらいたい」という想いのもと、たゆまぬ技術革新により、常に新しく食の安全への取り組みに注力しています。

代表商品であるえび・いかの海鮮を具材とした「お好み焼」のほか、豚肉をのせた「ぶた玉」、焼そば入りの「豚モダン」、ねぎと牛すじ入りの「ねぎ焼」の4品に加え、たこ焼は特製ソースなどの添付品が付いた「大粒たこ焼」、「大きなたこ焼」、ボリュームパックの「40個入」と「18個入」の4品、計8品をラインナップしました。昼食や間食、塾前食、ビールのおつまみや夜食など日常のさまざまな食シーンにお応えしています。

本格派の美味しさがレンジで手軽に楽しめます。

「ごっつ旨い」シリーズは冷凍お好み焼・たこ焼売り上げNo.1を誇ります(出典:インテージSRI 冷凍調理お好み焼・たこ焼市場2017年10月~2019年9月 累計販売金額)。



「ごっつ旨い 大粒たこ焼」

■食べてやぁ~ 外はカリッ、中ふっくら「ごっつ旨い お好み焼」

「ごっつ旨い お好み焼」は外はカリっと香ばしく中は山芋を使用してふっくらと仕上げています。

キャベツのシャキシャキした食感を残すため、角切りと千切りの2種類のカットを採用しています。

便利な紙皿入りなので洗い物も不要。特製ソースやマヨネーズ風ソース、かつお節、あおさがすべて入っているロングセラー商品です。

美味しさにこだわり機械で職人技を再現した製法は「にっぽんお好み焼き協会」にも認定されている。

「ごっつ旨い 大粒たこ焼」オススメの食べ方を後藤さんは「たっぷりのネギとマヨネーズをこれでもかってくらいかけるんです」と言っています。



動画ご覧ください

■のぞいてやぁ~ 特設WEBサイト「ごっつ旨いWORLD」

5月2日を「ごっつの日」と一般社団法人日本記念日協会が認定しました。それを祝して特設サイト「ごっつ旨いWORLD」を開設しています。シリーズの魅力を楽しめるコンテンツをたくさん用意しましたのでチェックしてください。

特設サイトはこちら

ごっつ旨いから、いっぺん食べてやぁ~

【提供】テーブルマーク株式会社