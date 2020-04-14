Ｊリーグの理事が正式決定、為末大氏、播戸竜二氏ら　反町康治技術委員長らが追加選任

公益社団法人日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ）は１４日、２０２０年度第２回社員総会において、理事を決定したことを発表した。
理事・監事、特任理事は以下の通り。【】内は所属。※は追加選任。任期は２０２０年３月１２日より２０２２年３月に開催予定の定時社員総会終結の時までの２年間
チェアマン（常勤）村井満【公益社団法人日本プロサッカーリーグ】
副理事長（常勤）原博実【公益社団法人日本プロサッカーリーグ】
専務理事（常勤）木村正明【公益社団法人日本プロサッカーリーグ】
理事（常勤）窪田慎二【公益社団法人日本プロサッカーリーグ】
理事（常勤）佐伯夕利子【公益社団法人日本プロサッカーリーグ】
理事（非常勤）野々村芳和【株式会社コンサドーレ・代表取締役社長ＣＥＯ】
理事（非常勤）沼田邦郎【株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック代表取締役社長】
理事（非常勤）大金直樹【東京フットボールクラブ株式会社・代表取締役社長】
理事（非常勤）下川浩之【株式会社ゼルビア・代表取締役会長】
理事（非常勤）藁科義弘【株式会社川崎フロンターレ 代表取締役社長】
理事（非常勤）塚野真樹【株式会社ＳＣ鳥取・代表取締役】
理事（非常勤）榎徹【株式会社大分フットボールクラブ・代表取締役】
理事（非常勤）立石敬之【ＳＴＶＶ ＮＶ ＣＥＯ・取締役社長）
理事（非常勤）為末大【ＤＥＰＯＲＴＡＲＥ ＰＡＲＴＮＥＲＳ代表】
理事（非常勤）藤沢久美【シンクタンク・ソフィアバンク代表】
理事（非常勤）藤沢烈【一般社団法人ＲＣＦ 代表理事特定非営利活動法人新公益連盟 理事・事務局長】
理事（非常勤）馬場渉【パナソニック株式会社参与 コーポレートイノベーション担当】
※理事（非常勤）須原清貴【公益財団法人日本サッカー協会・専務理事】
※理事（非常勤）反町康治【公益財団法人日本サッカー協会技術委員会委員長】
※理事（非常勤）黛俊行【公益財団法人日本サッカー協会審判委員会委員長】
監事（非常勤）大塚則子【大塚則子公認会計士事務所代表】
監事（非常勤）山崎忠史【株式会社ＰＲＯＰＥＲＴＹ ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ ＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ・代表取締役】
特任理事（非常勤）小西孝生【株式会社Ｊリーグ・代表取締役社長】
特任理事（非常勤）外山晋吾【株式会社ビーネックステクノロジーズ執行役員 欧州事業担当】
特任理事（非常勤）秦英之【ＯＮＥ ＣＨＡＭＰＩＯＮＳＨＩＰ株式会社 代表取締役社長】
特任理事（非常勤）播戸竜二【株式会社ＭＲ１２所属 サッカー解説者】