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４月７日の釣果速報（関西）

スポーツ報知
# ライフ# 釣り# 釣果

釣果

４月９日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
15.7 大潮 5.34 18.26 19.50 6.25

４月９日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 7.27 7.10 6.28 6.19 3.04 7.51
19.58 19.45 19.07 18.59 14.59 20.27
干潮 1.24 1.03 0.25 0.17 9.37 1.45
13.44 13.22 12.44 12.34 21.54 14.02
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
三重 二木島
ホーロク 		マルヒサ渡船
0597・87局0148 		グレ 42 1 東大阪市の西澤敬寿氏　６日に川戸氏４５センチ大岩氏４４センチ
和歌山 見老津
ヒッコシ 		ＦＢ　海クン
0739・45局8450 		グレ 35～43 8 だるま会の家高氏　フカセ山本氏３３～４０センチ１０尾　６日
和歌山 湯浅
カルモ島 		なぎ丸
0737・62局3891 		マダイ 60 1 堺市の家原和夫氏２人　ハリス１．５号　チヌ２号　オキアミ
チヌ 33～47 5
和歌山 初島
ハオリ磯 		南村渡船
0737・83局3730 		チヌ 37～47 7 吹田市の細川和人氏　ハリス１．７号　チヌ３号　餌オキアミ
三重 石鏡
上ノ島周辺 		幸徳丸
０９０７３０３５０８０ 		ヒラメ - - 餌生きイワシで４５～７５センチのヒラメ釣れている　ウタセマダイ釣りも出船予定
マダイ - -
三重 島勝浦
二又沖 		愛昌丸
０９０７６８０３７１０ 		マダイ 23～43 7 奈良の大津氏　ウマヅラ３８センチも　６日午後便
イサギ 37 1
兵庫 明石港
沖　合 		名田屋
078・912局7211 		マダコ - - ２キロ級の良型交じりでマダコ多い人５０匹以上　メバル・ガシラ便も食い好調
ガシラ - -
明石 東二見
シカノセ 		岩澤丸
078・942局1889 		メバル - - ２０～２８センチのメバルとガシラが順調に釣れている　今後マダコ釣りも出船予定
ガシラ - -
福井 敦賀
沖　合 		豊漁丸
0770・26局1160 		ヤリイカ - - 半夜と深夜便で２０～３５センチのヤリイカ多い人１００匹近く釣れていた　今後も期待
福井 小浜
沖　合 		松福丸
0770・52局6298 		アジ - - 良型アジ中心にガシラなど五目釣り楽しめる　半夜でヤリイカにマイカ順調
ヤリイカ - -
福井 若狭大島
沖　合 		庄栄丸
0770・77局0241 		ヤリイカ - - 深夜便で２３～３８センチのヤリイカ乗り好調一日便オキメバルやシロソイも有望
オキメバル - -
鳴門 堂ノ浦
１号カセ 		細川渡船
088・688局0401 		サヨリ 33～37 71 徳島市の坂口氏３人　ハリス１号　サヨリ５号　オキアミ
福井 仏谷
児島イカダ 		大住渡船
0770・52局2846 		チヌ - - 餌オキアミやカキで５２センチの年なしはじめ良型チヌが釣れている　今後も期待
京都 久美浜
六本裏カセ他 		いざわ渡船
0772・83局0108 		チヌ - - 餌ボケやオキアミなどで３０～４５センチのチヌ釣れている　セイゴ・ハネも交じる
ハネ - -
神戸 平磯海づり公園
東　端 		公園事務所
078・753局3973 		マダコ 50 1 神戸市の田中氏　記録賞　重量１・５２キロ　マムシ　５日
姫路 家島
イケス 		釣り堀水宝
079・327局1243 		マダイ - - 良型マダイの食い安定　ブリなど青物も期待できる　サーモンコーナー好評
ブリ - -
大阪 水無瀬川
２０　番 		尺代漁協組
075・961局6500 		アマゴ 18～20 17 高槻市の長谷川昇氏　アマゴ７号　イクラとブドウ虫
兵庫 猪名川
事務所上 		北田原ます釣り場
072・766局2208 		ニジマス 25～41 35 吹田市の吉田氏　ウキ釣りマス６号　ブドウ虫　正午迄
西池
８１　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 39.4以下 21 大阪市の寺本氏　４．２メートル　スレ４号　トントン　ウドン
八尾 中セ池
西桟橋東向中央 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 41.8以下 43 八尾市の芋野氏　２．４メートル　スレ３号　ウドン　大助７枚

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