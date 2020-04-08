４月７日の釣果速報（関西）

釣果
４月９日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|15.7
|大潮
|5.34
|18.26
|19.50
|6.25
４月９日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|7.27
|7.10
|6.28
|6.19
|3.04
|7.51
|19.58
|19.45
|19.07
|18.59
|14.59
|20.27
|干潮
|1.24
|1.03
|0.25
|0.17
|9.37
|1.45
|13.44
|13.22
|12.44
|12.34
|21.54
|14.02
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|磯
|三重
| 二木島
ホーロク
| マルヒサ渡船
0597・87局0148
|グレ
|42
|1
|東大阪市の西澤敬寿氏 ６日に川戸氏４５センチ大岩氏４４センチ
|磯
|和歌山
| 見老津
ヒッコシ
| ＦＢ 海クン
0739・45局8450
|グレ
|35～43
|8
|だるま会の家高氏 フカセ山本氏３３～４０センチ１０尾 ６日
|磯
|和歌山
| 湯浅
カルモ島
| なぎ丸
0737・62局3891
|マダイ
|60
|1
|堺市の家原和夫氏２人 ハリス１．５号 チヌ２号 オキアミ
|チヌ
|33～47
|5
|磯
|和歌山
| 初島
ハオリ磯
| 南村渡船
0737・83局3730
|チヌ
|37～47
|7
|吹田市の細川和人氏 ハリス１．７号 チヌ３号 餌オキアミ
|沖
|三重
| 石鏡
上ノ島周辺
| 幸徳丸
０９０７３０３５０８０
|ヒラメ
|-
|-
|餌生きイワシで４５～７５センチのヒラメ釣れている ウタセマダイ釣りも出船予定
|マダイ
|-
|-
|沖
|三重
| 島勝浦
二又沖
| 愛昌丸
０９０７６８０３７１０
|マダイ
|23～43
|7
|奈良の大津氏 ウマヅラ３８センチも ６日午後便
|イサギ
|37
|1
|沖
|兵庫
| 明石港
沖 合
| 名田屋
078・912局7211
|マダコ
|-
|-
|２キロ級の良型交じりでマダコ多い人５０匹以上 メバル・ガシラ便も食い好調
|ガシラ
|-
|-
|沖
|明石
| 東二見
シカノセ
| 岩澤丸
078・942局1889
|メバル
|-
|-
|２０～２８センチのメバルとガシラが順調に釣れている 今後マダコ釣りも出船予定
|ガシラ
|-
|-
|沖
|福井
| 敦賀
沖 合
| 豊漁丸
0770・26局1160
|ヤリイカ
|-
|-
|半夜と深夜便で２０～３５センチのヤリイカ多い人１００匹近く釣れていた 今後も期待
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 松福丸
0770・52局6298
|アジ
|-
|-
|良型アジ中心にガシラなど五目釣り楽しめる 半夜でヤリイカにマイカ順調
|ヤリイカ
|-
|-
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 庄栄丸
0770・77局0241
|ヤリイカ
|-
|-
|深夜便で２３～３８センチのヤリイカ乗り好調一日便オキメバルやシロソイも有望
|オキメバル
|-
|-
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
１号カセ
| 細川渡船
088・688局0401
|サヨリ
|33～37
|71
|徳島市の坂口氏３人 ハリス１号 サヨリ５号 オキアミ
|カ
|福井
| 仏谷
児島イカダ
| 大住渡船
0770・52局2846
|チヌ
|-
|-
|餌オキアミやカキで５２センチの年なしはじめ良型チヌが釣れている 今後も期待
|カ
|京都
| 久美浜
六本裏カセ他
| いざわ渡船
0772・83局0108
|チヌ
|-
|-
|餌ボケやオキアミなどで３０～４５センチのチヌ釣れている セイゴ・ハネも交じる
|ハネ
|-
|-
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
東 端
| 公園事務所
078・753局3973
|マダコ
|50
|1
|神戸市の田中氏 記録賞 重量１・５２キロ マムシ ５日
|堀
|姫路
| 家島
イケス
| 釣り堀水宝
079・327局1243
|マダイ
|-
|-
|良型マダイの食い安定 ブリなど青物も期待できる サーモンコーナー好評
|ブリ
|-
|-
|渓
|大阪
| 水無瀬川
２０ 番
| 尺代漁協組
075・961局6500
|アマゴ
|18～20
|17
|高槻市の長谷川昇氏 アマゴ７号 イクラとブドウ虫
|渓
|兵庫
| 猪名川
事務所上
| 北田原ます釣り場
072・766局2208
|ニジマス
|25～41
|35
|吹田市の吉田氏 ウキ釣りマス６号 ブドウ虫 正午迄
|池
|堺
| 西池
８１ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|39.4以下
|21
|大阪市の寺本氏 ４．２メートル スレ４号 トントン ウドン
|池
|八尾
| 中セ池
西桟橋東向中央
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|41.8以下
|43
|八尾市の芋野氏 ２．４メートル スレ３号 ウドン 大助７枚