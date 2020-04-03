【巨人】紅白戦イニング速報

巨人は３日、ジャイアンツ球場でファームの紅白戦を行った。
【１回表紅組０点・Ｐ太田】
若林 二ゴロ
増田大 四球
山下 一ゴロで２死二塁
岸田 四球
モタ 左飛
【１回裏白組０点・Ｐ與那原】
湯浅 空三振
笠井 三ゴロ
石川 四球
北村 左安
ウレーニャ 遊ゴロ
【２回表紅組０点・Ｐ太田】
吉川大 見三振
重信 左飛（石川が好捕）
増田陸 空三振
【２回裏白組０点・Ｐ与那原】
田中俊 四球、牽制死
山本 投ゴロ
田中貴 二ゴロ
【３回表紅組０点・Ｐ太田】
加藤壮 三ゴロ
若林 一ゴロ
増田大 中飛
【３回裏白組１点・Ｐ古川に交代】
松原 二ゴロ
湯浅 四球、二盗
笠井 遊ゴロを増田大がエラー
石川 一、三塁から投ゴロ
北村の打席でワイルドピッチで先制
北村 三ゴロ
【４回表紅組０点・Ｐ太田】
山下 ライトポール際へ大ファウルの後に粘って１１球目で遊直
岸田 空三振
モタ 低めの変化球を我慢して四球
吉川大 空三振
【４回裏白組０点・Ｐ高田に交代】
ウレーニャ 四球
田中俊 二ゴロ併殺
山本 遊飛
【５回表紅組１点・Ｐ太田】
重信 四球
増田陸 空三振で重信二盗
加藤壮 左飛
若林 中前同点タイムリー
（投手交代・桜井）
増田大 遊ゴ
【５回裏白組０点・Ｐ澤村に交代】
田中貴 空三振
松原 左安、盗塁死
湯浅 二ゴロ
【６回表紅組０点・Ｐ井上に交代】
捕手山瀬に交代
山下航 四球
岸田 三ゴロ併殺
モタ レフトフェンス直撃二塁打
モタ 三盗狙うもアウト
【６回裏白組１点・Ｐ池田に交代】
笠井 二ゴロ
石川 遊ゴロ
北村 四球
ウレーニャ ライトフェンス直撃勝ち越し三塁打
田中俊 二ゴロ
【７回表紅組１点・Ｐ井上】
吉川大 投手強襲ヒット
重信 一飛
増田陸 パスボールの後に右安
ワイルドピッチで同点
加藤壮 空三振
（投手交代・直江）
若林 遊直
【７回裏紅組４点・Ｐ田中優に交代】
山本 四球
山瀬 二ゴロ
松原 遊ゴロ
湯浅 右前勝ち越しタイムリー
笠井 四球
（投手交代・戸根）
石川 右前タイムリー
北村 四球
ウレーニャ 左前２点タイムリー
黒田 二ゴロ
【８回表紅組０点・Ｐ堀岡に交代】
村上 一邪飛
山下 二ゴロ
広畑 四球
モタ 空三振
【８回裏白組０点・Ｐ高井に交代】
菊田 四球
山瀬 犠打
荒井 見三振
湯浅 右飛
【９回表紅組０点・Ｐ田中豊に交代】
吉川大 右安
八百板 一ゴロ
増田陸 投ゴロ
加藤壮 右安
若林 四球
村上 空三振
【９回裏白組０点・Ｐ山上に交代】
笠井 空三振
伊藤 投ゴロ
北村 中安
ウレーニャ 右安
小山 四球
菊田 投ゴロ