【関甲新学生】上武大が東海大相模・紫藤ら新入生５４人を発表

関甲新学生リーグの上武大は３１日、昨夏の甲子園に出場した東海大相模でエースだった紫藤大輝投手、同大会で４強入りした中京学院大中京の申原愛斗内野手ら甲子園経験者６人を含む今年度の新入部員５４人を発表した（名前の〇は甲子園出場）。
▽投手
伊井 翔太 東京実
石谷 京也 京都外大西
井上 愛斗 尾道
植田 典純 常磐
上原 一帆 沖縄水産
上原 誠真 高陽東
梅北 愛斗 宮崎商
亀井波矢人 つくば国際大東風
柊木野太助 鹿屋中央
小林 嵩 水戸商
笹森 公輔 白樺学園
○紫藤 大輝 東海大相模
島村 大樹 大宮東
○下薗 咲也 浦和学院
仙本 雪矢 広陵
高根沢 元 宇都宮商
竹内 航大 大阪偕星学園
武内 寛斗 八王子学園八王子
生田目友貴 水戸啓明
松本 翔大 佐野日大
▽捕手
内村 歩夢 樟南
小沢慎之介 光明学園相模原
後藤 遼介 九州文化学園
○進藤 勇也 筑陽学園
利川 大樹 いなべ総合学園
油川 克弥 大商大高
▽内野手
磯山 倫光 桜ケ丘
河崎 竣 高岡一
川端琉一朗 沖縄水産
菊地 佑哉 樟南
小倉 朋也 瓊浦
小林 衛 若松
関 大斗 横浜商
高岡 佳将 市尼崎
田中 弦樹 水戸啓明
塚本 修平 藤蔭
中野 優希 桐生第一
○申原 愛斗 中京学院大中京
橋口 太郎 常総学院
福田 大晟 三田松聖
藤波 駿 春日部東
宮本 靖宝 長野日大
○村田 大飛 佐久長聖
村田 龍哉 徳島商
▽外野手
粟田 遼 ふじみ野
上野 魁飛 真岡工
後藤祐大朗 九州文化学園
白神 歩季 倉敷工
田中 駿也 銚子商
○松隈 亮 佐賀商
○森永 光洋 日章学園
森本 匠哉 生光学園
▽マネジャー
内海 将希 尾道
長岡 健太 伊勢崎商