【関甲新学生】上武大が東海大相模・紫藤ら新入生５４人を発表

東海大相模で活躍した紫藤大輝

関甲新学生リーグの上武大は３１日、昨夏の甲子園に出場した東海大相模でエースだった紫藤大輝投手、同大会で４強入りした中京学院大中京の申原愛斗内野手ら甲子園経験者６人を含む今年度の新入部員５４人を発表した（名前の〇は甲子園出場）。

▽投手

伊井 翔太 東京実

石谷 京也 京都外大西

井上 愛斗 尾道

植田 典純 常磐

上原 一帆 沖縄水産

上原 誠真 高陽東

梅北 愛斗 宮崎商

亀井波矢人 つくば国際大東風

柊木野太助 鹿屋中央

小林 嵩 水戸商

笹森 公輔 白樺学園

○紫藤 大輝 東海大相模

島村 大樹 大宮東

○下薗 咲也 浦和学院

仙本 雪矢 広陵

高根沢 元 宇都宮商

竹内 航大 大阪偕星学園

武内 寛斗 八王子学園八王子

生田目友貴 水戸啓明

松本 翔大 佐野日大

▽捕手

内村 歩夢 樟南

小沢慎之介 光明学園相模原

後藤 遼介 九州文化学園

○進藤 勇也 筑陽学園

利川 大樹 いなべ総合学園

油川 克弥 大商大高

▽内野手

磯山 倫光 桜ケ丘

河崎 竣 高岡一

川端琉一朗 沖縄水産

菊地 佑哉 樟南

小倉 朋也 瓊浦

小林 衛 若松

関 大斗 横浜商

高岡 佳将 市尼崎

田中 弦樹 水戸啓明

塚本 修平 藤蔭

中野 優希 桐生第一

○申原 愛斗 中京学院大中京

橋口 太郎 常総学院

福田 大晟 三田松聖

藤波 駿 春日部東

宮本 靖宝 長野日大

○村田 大飛 佐久長聖

村田 龍哉 徳島商

▽外野手

粟田 遼 ふじみ野

上野 魁飛 真岡工

後藤祐大朗 九州文化学園

白神 歩季 倉敷工

田中 駿也 銚子商

○松隈 亮 佐賀商

○森永 光洋 日章学園

森本 匠哉 生光学園

▽マネジャー

内海 将希 尾道

長岡 健太 伊勢崎商