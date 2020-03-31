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【関甲新学生】上武大が東海大相模・紫藤ら新入生５４人を発表

スポーツ報知
# 野球# アマ野球
東海大相模で活躍した紫藤大輝
東海大相模で活躍した紫藤大輝

　関甲新学生リーグの上武大は３１日、昨夏の甲子園に出場した東海大相模でエースだった紫藤大輝投手、同大会で４強入りした中京学院大中京の申原愛斗内野手ら甲子園経験者６人を含む今年度の新入部員５４人を発表した（名前の〇は甲子園出場）。

　▽投手

　伊井　翔太　東京実

　石谷　京也　京都外大西

　井上　愛斗　尾道

　植田　典純　常磐

　上原　一帆　沖縄水産

　上原　誠真　高陽東

　梅北　愛斗　宮崎商

　亀井波矢人　つくば国際大東風

　柊木野太助　鹿屋中央

　小林　　嵩　水戸商

　笹森　公輔　白樺学園

○紫藤　大輝　東海大相模

　島村　大樹　大宮東

○下薗　咲也　浦和学院

　仙本　雪矢　広陵

　高根沢　元　宇都宮商

　竹内　航大　大阪偕星学園

　武内　寛斗　八王子学園八王子

　生田目友貴　水戸啓明

　松本　翔大　佐野日大

　▽捕手

　内村　歩夢　樟南

　小沢慎之介　光明学園相模原

　後藤　遼介　九州文化学園

○進藤　勇也　筑陽学園

　利川　大樹　いなべ総合学園

　油川　克弥　大商大高

　▽内野手

　磯山　倫光　桜ケ丘

　河崎　　竣　高岡一

　川端琉一朗　沖縄水産

　菊地　佑哉　樟南

　小倉　朋也　瓊浦

　小林　　衛　若松

　関　　大斗　横浜商

　高岡　佳将　市尼崎

　田中　弦樹　水戸啓明

　塚本　修平　藤蔭

　中野　優希　桐生第一

○申原　愛斗　中京学院大中京

　橋口　太郎　常総学院

　福田　大晟　三田松聖

　藤波　　駿　春日部東

　宮本　靖宝　長野日大

○村田　大飛　佐久長聖

　村田　龍哉　徳島商

　▽外野手

　粟田　　遼　ふじみ野

　上野　魁飛　真岡工

　後藤祐大朗　九州文化学園

　白神　歩季　倉敷工

　田中　駿也　銚子商

○松隈　　亮　佐賀商

○森永　光洋　日章学園

　森本　匠哉　生光学園

　▽マネジャー

　内海　将希　尾道

　長岡　健太　伊勢崎商

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