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無観客開催の「Ｋｒｕｓｈ」全選手が計量クリア

スポーツ報知
# 格闘技
メインイベントでタイトルマッチを行うＫ－Ｊｅｅ（左）と、加藤久輝（Ｃ）Ｍ－１　Ｓｐｏｒｔｓ　Ｍｅｄｉａ　
メインイベントでタイトルマッチを行うＫ－Ｊｅｅ（左）と、加藤久輝（Ｃ）Ｍ－１　Ｓｐｏｒｔｓ　Ｍｅｄｉａ　

　２８日後楽園ホールで行われる「Ｋｒｕｓｈ．１１２」の前日計量が２７日、東京都内で行われ全出場選手がクリアした。

　Ｋ‐１実行委員会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都と後楽園ホールと協議した結果「無観客大会」として行うことを発表している。

　【出場選手計量結果】
　▽プレリミナリーファイト第１試合（女子アトム級）
　谷田美穂（４２．７キロ）―加藤りこ（４４．９キロ）
　▽プレリミナリーファイト第２試合（フェザー級）
　水津空良（５７．１キロ）―立基（５７．２キロ）
　▽プレリミナリーファイト第３試合（女子アトム級）
　チャン・リー（４４．９キロ）―森川侑凜（４４．７キロ）
　▽第１試合（バンタム級）
　橋本実生（５２．９キロ）―豊田優輝（５２．８キロ）
　▽第２試合（スーパー・フェザー級）
　聖也（５９．９キロ）―提髪和希（５９．８キロ）
　▽第３試合（バンタム級）
　多久田和馬（５２．８キロ）―松本日向（５３キロ）
　▽第４試合（フェザー級）
　伊澤波人（５７．２キロ）―斗麗（５７．５キロ）
　▽第５試合（スーパー・フェザー級）
　山本直樹（６０キロ）―佐野天馬（６０キロ）
　▽第６試合（バンタム級）
　晃貴（５３キロ）―吉岡ビギン（５３キロ）
　▽第７試合（ウェルター級）
　近藤魁成（６７．５キロ）―山際和希（６７．４キロ）
　▽第８試合　クルーザー級タイトルマッチ
　Ｋ－Ｊｅｅ（８９．７キロ）―加藤久輝（８９．９キロ）

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