無観客開催の「Ｋｒｕｓｈ」全選手が計量クリア

２８日後楽園ホールで行われる「Ｋｒｕｓｈ．１１２」の前日計量が２７日、東京都内で行われ全出場選手がクリアした。

Ｋ‐１実行委員会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都と後楽園ホールと協議した結果「無観客大会」として行うことを発表している。

【出場選手計量結果】

▽プレリミナリーファイト第１試合（女子アトム級）

谷田美穂（４２．７キロ）―加藤りこ（４４．９キロ）

▽プレリミナリーファイト第２試合（フェザー級）

水津空良（５７．１キロ）―立基（５７．２キロ）

▽プレリミナリーファイト第３試合（女子アトム級）

チャン・リー（４４．９キロ）―森川侑凜（４４．７キロ）

▽第１試合（バンタム級）

橋本実生（５２．９キロ）―豊田優輝（５２．８キロ）

▽第２試合（スーパー・フェザー級）

聖也（５９．９キロ）―提髪和希（５９．８キロ）

▽第３試合（バンタム級）

多久田和馬（５２．８キロ）―松本日向（５３キロ）

▽第４試合（フェザー級）

伊澤波人（５７．２キロ）―斗麗（５７．５キロ）

▽第５試合（スーパー・フェザー級）

山本直樹（６０キロ）―佐野天馬（６０キロ）

▽第６試合（バンタム級）

晃貴（５３キロ）―吉岡ビギン（５３キロ）

▽第７試合（ウェルター級）

近藤魁成（６７．５キロ）―山際和希（６７．４キロ）

▽第８試合 クルーザー級タイトルマッチ

Ｋ－Ｊｅｅ（８９．７キロ）―加藤久輝（８９．９キロ）

