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高松宮記念枠順決定　秋春スプリントＧ１連覇を狙うタワーオブロンドンは５枠９番

スポーツ報知
# 競馬
高松宮記念制覇へ美浦Ｗコースで追い切ったタワーオブロンドン
高松宮記念制覇へ美浦Ｗコースで追い切ったタワーオブロンドン

　春の短距離王決定戦、第５０回高松宮記念（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）の出走馬１８頭の枠順が３月２７日、決まった。Ｇ１６度目の挑戦で初制覇を狙うダノンスマッシュ（牡５歳、栗東・安田隆行厩舎）は３枠６番、昨秋のスプリンターズＳを勝ったタワーオブロンドン（牡５歳、美浦・藤沢和雄厩舎）は５枠９番に入った。

　枠順は次の通り（馬番、馬名、負担重量、騎手の順）

　◆第５０回高松宮記念（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）

（１）ステルヴィオ　　　５７　丸山　元気

（２）アウィルアウェイ　５５　松山　弘平

（３）ダイアトニック　　５７　北村　友一

（４）ティーハーフ　　　５７　国分　優作

（５）ラブカンプー　　　５５　酒井　学

（６）ダノンスマッシュ　５７　川田　将雅

（７）グルーヴィット　　５７　岩田　康誠

（８）グランアレグリア　　５５　池添　謙一

（９）タワーオブロンドン　５７　福永　祐一

（１０）アイラブテーラー　５５　武　豊

（１１）クリノガウディー　５７　和田　竜二

（１２）セイウンコウセイ　５７　幸　英明

（１３）ダイメイプリンセス　５５　秋山　真一郎

（１４）モズアスコット　　５７　ミルコ・デムーロ

（１５）ナックビーナス　　５５　田辺　裕信

（１６）モズスーパーフレア　５５　松若　風馬

（１７）シヴァージ　　　５７　藤岡　佑介

（１８）ノームコア　　　５５　横山　典弘

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