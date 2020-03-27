高松宮記念枠順決定　秋春スプリントＧ１連覇を狙うタワーオブロンドンは５枠９番

春の短距離王決定戦、第５０回高松宮記念（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）の出走馬１８頭の枠順が３月２７日、決まった。Ｇ１６度目の挑戦で初制覇を狙うダノンスマッシュ（牡５歳、栗東・安田隆行厩舎）は３枠６番、昨秋のスプリンターズＳを勝ったタワーオブロンドン（牡５歳、美浦・藤沢和雄厩舎）は５枠９番に入った。
枠順は次の通り（馬番、馬名、負担重量、騎手の順）
◆第５０回高松宮記念（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）
（１）ステルヴィオ ５７ 丸山 元気
（２）アウィルアウェイ ５５ 松山 弘平
（３）ダイアトニック ５７ 北村 友一
（４）ティーハーフ ５７ 国分 優作
（５）ラブカンプー ５５ 酒井 学
（６）ダノンスマッシュ ５７ 川田 将雅
（７）グルーヴィット ５７ 岩田 康誠
（８）グランアレグリア ５５ 池添 謙一
（９）タワーオブロンドン ５７ 福永 祐一
（１０）アイラブテーラー ５５ 武 豊
（１１）クリノガウディー ５７ 和田 竜二
（１２）セイウンコウセイ ５７ 幸 英明
（１３）ダイメイプリンセス ５５ 秋山 真一郎
（１４）モズアスコット ５７ ミルコ・デムーロ
（１５）ナックビーナス ５５ 田辺 裕信
（１６）モズスーパーフレア ５５ 松若 風馬
（１７）シヴァージ ５７ 藤岡 佑介
（１８）ノームコア ５５ 横山 典弘