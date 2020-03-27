３月２６日の釣果（関西）

釣果
３月２８日のこよみ
|月齢
|潮
|日出
|日入
|月出
|月入
|3.7
|中潮
|5.52
|18.16
|0.48
|10.57
３月２８日の潮汐
|大阪
|洲本
|串本
|尾鷲
|舞鶴
|宇和島
|満潮
|8.45
|8.18
|7.36
|7.27
|4.46
|9.07
|21.31
|21.10
|20.19
|20.13
|16.02
|21.48
|干潮
|2.42
|2.11
|1.38
|1.29
|10.22
|3.07
|15.20
|14.46
|13.59
|13.50
|23.20
|15.22
|ところ
|連絡先
|サカナ
|大きさ（センチ）
|数
|状況
|磯
|三重
| 二木島
ムツミヤ
| マルヒサ渡船
0597・87局0148
|グレ
|43
|1
|奈良市の尾崎正俊氏 餌オキアミ ２５日に嶋力氏４０センチ
|磯
|和歌山
| 見老津
長 島
| ＦＢ 海クン
0739・45局8450
|グレ
|35～42
|8
|だるま会の堀本氏 フカセ武田氏３０～３８センチ７尾 ２５日
|沖
|三重
| 島勝浦
二又沖
| 愛昌丸
０９０７６８０３７１０
|マダイ
|-
|-
|マダイ五目で良型の食い好調 ７０センチ超の大物も イサギにハマチなど交じる
|沖
|和歌山
| 湯浅
日ノ岬沖
| なぎ丸
0737・62局3890
|ヒラアジ
|-
|-
|２５～４０センチが多い人３０尾ほど釣れていたイサギやマダイも交じる 今後も期待
|沖
|和歌山
| 加太
友ケ島周辺
| 海斗丸
073・459局0503
|マダイ
|-
|-
|タイサビキで４０～５５センチのマダイ食い順調 ハマチにアジ・サバも釣れている
|ハマチ
|-
|-
|沖
|兵庫
| 明石港
沖 合
| 名田屋
078・912局7211
|マダコ
|-
|-
|３キロ級の良型交じりでマダコ乗り好調メバル・ガシラ便にタチウオ便も有望
|ガシラ
|-
|-
|沖
|明石
| 東二見
シカノセ
| 岩澤丸
078・942局1889
|メバル
|20～28
|10
|大阪の宮本氏 サビキ４月からマダコも出船
|ガシラ
|20～26
|5
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 松福丸
0770・52局6298
|メダイ
|-
|-
|半夜で昼はメダイやアマダイにガシラなど 夜はヤリイカやマイカ乗り順調
|ヤリイカ
|-
|-
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 信洋丸
0770・53局1305
|アジ
|34～48
|22
|城陽市の辻氏３人 ヤリイカ１０匹アマダイ他
|沖
|福井
| 小浜
沖 合
| 直幸丸
0770・52局1739
|ヤリイカ
|20～30
|31～128
|豊田市の川合幹根氏らプラヅノ４～８本バリ
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 川口渡船
0770・77局0435
|ヤリイカ
|20～35
|22～27
|高島市の田中氏２人 ４月～マダイ釣り出船
|マイカ
|24～31
|3
|沖
|福井
| 若狭大島
沖 合
| 庄栄丸
0770・77局0241
|ヤリイカ
|20～36
|5～59
|２５日の深夜便 船中２６９匹 餌巻きスッテ他
|カ
|鳴門
| 堂ノ浦
６号カセ
| 細川渡船
088・688局0401
|チヌ
|40～49
|10
|広島市の海野氏 ５メートル ハリス１号 サヨリ５号 オキアミ
|サヨリ
|33～35
|7
|カ
|福井
| 音海
ヘタが崎沖イカダ
| ウミック
0770・76局1444
|ヒラメ
|54
|1
|豊中の秋山氏 アジ１５～１８センチ１０尾チャリコ２０センチ ２５日
|波
|神戸
| 平磯海づり公園
９番テント前
| 公園事務所
078・753局3973
|ガシラ
|17
|1
|神戸市の上田氏 ハリス３号 チヌ３号 青イソメ ２５日
|渓
|大阪
| 水無瀬川
１５ 番
| 尺代漁協組
075・961局6500
|アマゴ
|15～20
|16
|高槻市の川上三男氏 アマゴ３号 イクラとブドウ虫
|渓
|兵庫
| 猪名川
事務所上
| 北田原ます釣り場
072・766局2208
|ニジマス
|24～52
|29
|伊丹市の森田氏 脈釣り ハリス０．８号 マス６号 ブドウ虫
|池
|堺
| 西池
１８ 番
| 西池
072・286局5151
|ヘラブナ
|40.3以下
|63
|堺市の塩田氏 ３．６メートル スレ５号 トントン グルテン
|池
|八尾
| 中セ池
東中桟橋中央東向
| 中セ池
0729・41局7690
|ヘラブナ
|44以下
|43
|八尾市の芝辻氏 ２．４メートル スレ４号 ウドン 大助５枚
|池
|大東
| 阪奈園
１号池陸桟橋北向
| 阪奈園
072・869局0015
|ヘラブナ
|40.5以下
|23
|大東市の三路氏 ３．３メートル スレ３号 ウドン 大助５枚