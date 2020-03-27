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３月２６日の釣果（関西）

スポーツ報知
# 釣りニュース# ライフ# 釣り

釣果

３月２８日のこよみ

月齢 日出 日入 月出 月入
3.7 中潮 5.52 18.16 0.48 10.57

３月２８日の潮汐

　 大阪 洲本 串本 尾鷲 舞鶴 宇和島
満潮 8.45 8.18 7.36 7.27 4.46 9.07
21.31 21.10 20.19 20.13 16.02 21.48
干潮 2.42 2.11 1.38 1.29 10.22 3.07
15.20 14.46 13.59 13.50 23.20 15.22
ところ 連絡先 サカナ 大きさ（センチ） 状況
三重 二木島
ムツミヤ 		マルヒサ渡船
0597・87局0148 		グレ 43 1 奈良市の尾崎正俊氏　餌オキアミ　２５日に嶋力氏４０センチ
和歌山 見老津
長　島 		ＦＢ　海クン
0739・45局8450 		グレ 35～42 8 だるま会の堀本氏　フカセ武田氏３０～３８センチ７尾　２５日
三重 島勝浦
二又沖 		愛昌丸
０９０７６８０３７１０ 		マダイ - - マダイ五目で良型の食い好調　７０センチ超の大物も　イサギにハマチなど交じる
和歌山 湯浅
日ノ岬沖 		なぎ丸
0737・62局3890 		ヒラアジ - - ２５～４０センチが多い人３０尾ほど釣れていたイサギやマダイも交じる　今後も期待
和歌山 加太
友ケ島周辺 		海斗丸
073・459局0503 		マダイ - - タイサビキで４０～５５センチのマダイ食い順調　ハマチにアジ・サバも釣れている
ハマチ - -
兵庫 明石港
沖　合 		名田屋
078・912局7211 		マダコ - - ３キロ級の良型交じりでマダコ乗り好調メバル・ガシラ便にタチウオ便も有望
ガシラ - -
明石 東二見
シカノセ 		岩澤丸
078・942局1889 		メバル 20～28 10 大阪の宮本氏　サビキ４月からマダコも出船
ガシラ 20～26 5
福井 小浜
沖　合 		松福丸
0770・52局6298 		メダイ - - 半夜で昼はメダイやアマダイにガシラなど　夜はヤリイカやマイカ乗り順調
ヤリイカ - -
福井 小浜
沖　合 		信洋丸
0770・53局1305 		アジ 34～48 22 城陽市の辻氏３人　ヤリイカ１０匹アマダイ他
福井 小浜
沖　合 		直幸丸
0770・52局1739 		ヤリイカ 20～30 31～128 豊田市の川合幹根氏らプラヅノ４～８本バリ
福井 若狭大島
沖　合 		川口渡船
0770・77局0435 		ヤリイカ 20～35 22～27 高島市の田中氏２人　４月～マダイ釣り出船
マイカ 24～31 3
福井 若狭大島
沖　合 		庄栄丸
0770・77局0241 		ヤリイカ 20～36 5～59 ２５日の深夜便　船中２６９匹　餌巻きスッテ他
鳴門 堂ノ浦
６号カセ 		細川渡船
088・688局0401 		チヌ 40～49 10 広島市の海野氏　５メートル　ハリス１号　サヨリ５号　オキアミ
サヨリ 33～35 7
福井 音海
ヘタが崎沖イカダ 		ウミック
0770・76局1444 		ヒラメ 54 1 豊中の秋山氏　アジ１５～１８センチ１０尾チャリコ２０センチ　２５日
神戸 平磯海づり公園
９番テント前 		公園事務所
078・753局3973 		ガシラ 17 1 神戸市の上田氏　ハリス３号　チヌ３号　青イソメ　２５日
大阪 水無瀬川
１５　番 		尺代漁協組
075・961局6500 		アマゴ 15～20 16 高槻市の川上三男氏　アマゴ３号　イクラとブドウ虫
兵庫 猪名川
事務所上 		北田原ます釣り場
072・766局2208 		ニジマス 24～52 29 伊丹市の森田氏　脈釣り　ハリス０．８号　マス６号　ブドウ虫
西池
１８　番 		西池
072・286局5151 		ヘラブナ 40.3以下 63 堺市の塩田氏　３．６メートル　スレ５号　トントン　グルテン
八尾 中セ池
東中桟橋中央東向 		中セ池
0729・41局7690 		ヘラブナ 44以下 43 八尾市の芝辻氏　２．４メートル　スレ４号　ウドン　大助５枚
大東 阪奈園
１号池陸桟橋北向 		阪奈園
072・869局0015 		ヘラブナ 40.5以下 23 大東市の三路氏　３．３メートル　スレ３号　ウドン　大助５枚

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