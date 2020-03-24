諏訪魔が７度目の三冠ヘビー級王者に…宮原健斗は１１度目防衛に失敗

全日本プロレスの「２０２０ ＤＲＥＡＭ ＰＯＷＥＲ ＳＥＲＩＥＳ」最終戦が２３日、東京・後楽園ホールで開催され、メインイベントの三冠ヘビー級選手権は、挑戦者の諏訪魔（４３）が、王者・宮原健斗（３１）を３１分２５秒、バックドロップホールドで破り、第６３代王者となった。諏訪魔は通算７度目の戴冠。宮原は１１度目の防衛に失敗した。（観衆１２１３人＝満員）
以下は全試合結果。
▽第１試合 タッグマッチ
〇大森北斗、花見達也（６分４９秒、ジャーマンスープレックスホールド）田村男児●、ライジングＨＡＹＡＴＯ
▽第２試合 ６人タッグマッチ
石川修司、岡田佑介、〇佐藤光留（１０分３４秒、捕獲式腕ひしぎ逆十字固め）ブラックめんそーれ、フランシスコ・アキラ●、佐藤嗣崇
▽第３試合 ６人タッグマッチ
〇ヨシタツ、ＴＡＪＩＲＩ、新崎人生（８分０６秒、ヨシタツ幻想）秋山準、大森隆男●、西村修
▽第４試合 Ｔｈｅ Ｒｏａｄ ｔｏ ２０２０ Ｃｈａｍｐｉｏｎ Ｃａｒｎｉｖａｌ ６人タッグマッチ
ゼウス、青柳優馬、〇ＫＡＩ（６分２７秒、本家公認・雁之助クラッチ）崔領二、吉田綾斗、ギアニー・ヴァレッタ●
▽第５試合 世界ジュニアヘビー級選手権試合
〇横須賀ススム（８分３５秒、夢限→片エビ固め）イザナギ●
※第５２代王者が３度目の防衛に成功
▽第６試合 アジアタッグ選手権試合
〇木高イサミ、宮本裕向（１２分２４秒、勇脚・斬→エビ固め）ジェイク・リー、岩本煌史●
※第１０８代王者組が５度目の防衛に失敗、第１０９代王者組が誕生
▽メインイベント 三冠ヘビー級選手権試合
〇諏訪魔（３１分２５秒、バックドロップホールド）宮原健斗●
※第６２代王者が１１度目の防衛に失敗。第６３代王者が誕生