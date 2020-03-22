【巨人】岡本ソロ＆大城連弾でＤｅＮＡに連勝…試合経過

◆練習試合 巨人８―１ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）

巨人が、当初の開幕カードだったＤｅＮＡに２連勝した。

２回に４番の岡本がＤｅＮＡ先発ピープルズから左翼スタンドへ豪快な先制ソロ。３回には大城が２試合連続となる本塁打を放ち、捕手の定位置争いにアピールした。先発の田口は５回を３安打、オースティンのソロを許すも１失点とまとめ開幕ローテ入りに大きく前進した。

【Ｄ】桑原遊ゴロ、デラロサ二飛、オースティン右越１号本塁打、佐野一ゴロ

【Ｄ】ロペス一邪飛、宮崎左前安打、中井の右前安打で宮崎二進、戸柱遊ゴロ併殺打

【巨】岡本中越二塁打、パーラの二ゴロで岡本三進、中島の左翼線二塁打で岡本生還、亀井左飛、陽岱鋼の左翼線二塁打で中島生還、大城の中越二塁打で陽岱鋼生還、北村三振