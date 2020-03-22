【巨人】岡本ソロ＆大城連弾でＤｅＮＡに連勝…試合経過

◆練習試合 巨人８―１ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）
巨人が、当初の開幕カードだったＤｅＮＡに２連勝した。
２回に４番の岡本がＤｅＮＡ先発ピープルズから左翼スタンドへ豪快な先制ソロ。３回には大城が２試合連続となる本塁打を放ち、捕手の定位置争いにアピールした。先発の田口は５回を３安打、オースティンのソロを許すも１失点とまとめ開幕ローテ入りに大きく前進した。
◇１回（両軍０）
【Ｄ】桑原二直、デラロサ遊飛、オースティン三振
【巨】北村三振、坂本二ゴロ、丸三振
◇２回（Ｄ０、巨１）
【Ｄ】佐野、ロペスともに左飛、宮崎遊ゴロ
◇３回（Ｄ０、巨４）
【Ｄ】中井遊ゴロ、伊藤光二飛、大和遊ゴロ
【巨】大城左越２号本塁打、北村左前安打、坂本の中前安打で北村二進、丸の中前安打で北村生還、坂本三進、岡本の左前安打で坂本生還、丸二進、パーラの中飛で丸三進、中島の左前安打で丸生還、岡本二進、亀井の右飛で岡本三進、陽岱鋼三振
◇４回（Ｄ１、巨０）
【Ｄ】桑原遊ゴロ、デラロサ二飛、オースティン右越１号本塁打、佐野一ゴロ
【巨】（投手石田、捕手戸柱）大城二塁内野安打、北村、坂本ともに三振、丸の遊ゴロで大城二封
◇５回（Ｄ０、巨３）
【巨】岡本中越二塁打、パーラの二ゴロで岡本三進、中島の左翼線二塁打で岡本生還、亀井左飛、陽岱鋼の左翼線二塁打で中島生還、大城の中越二塁打で陽岱鋼生還、北村三振
◇６回（両軍０）
【Ｄ】（投手宮国、一塁田中俊、二塁湯浅、三塁山本、遊撃吉川大、左翼石川、中堅重信、右翼松原）大和投ゴロ、桑原右飛、デラロサ三振
【巨】（投手伊勢、遊撃倉本、中堅神里）吉川大遊ゴロ、重信右前安打、湯浅のとき重信二盗、湯浅四球、松原、田中俊ともに三振
◇７回（両軍０）
【Ｄ】オースティン三振、佐野中飛、ロペス遊ゴロ
【巨】（投手パットン、一塁デラロサ、二塁百瀬、右翼楠本）石川、陽岱鋼の代打炭谷ともに三振、大城の代打小林四球、山本三振
◇８回（両軍０）
【Ｄ】（捕手小林）宮崎中前安打（代走伊藤裕）、中井の代打梶谷のとき暴投で伊藤裕二進、梶谷四球、戸柱の二ゴロで梶谷タッチアウト、伊藤裕三進、倉本二飛、神里三振
【巨】（投手山崎、三塁伊藤裕）吉川大右前安打、重信左飛、湯浅の三ゴロで吉川大二進、松原遊ゴロ
◇９回（両軍０）
【Ｄ】（投手藤岡）デラロサ遊ゴロ、楠本、佐野ともに三振
【巨】（投手笠井）田中俊四球、石川二ゴロ併殺打、炭谷四球、小林三飛